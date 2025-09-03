Home News TV-News

„Küchenschlacht XXL“: ZDF testet das Erfolgsformat in der Primetime

"Die Küchenschlacht XXL"

Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?

03.09.2025, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die beliebte ZDF-Kochshow "Die Küchenschlacht" feiert eine Primetime-Premiere. Moderiert von Zora Klipp, treten Hobbyköche gegen die Profis Cornelia Poletto, Viktoria Fuchs und Johann Lafer an. Ein kulinarisches Kräftemessen der besonderen Art erwartet die Zuschauer.
Die Küchenschlacht XXL
Zora Klipp, Köchin und Gastronomin aus Hamburg, war lange Mitglied in der Jury und zählt seit 2023 zum Moderationsteam. Jetzt führt sie durch die extralange Abend-Ausgabe des Wettkochens.  Fotoquelle: ZDF/Norman Kalle
Die Küchenschlacht XXL
Stellen sich der Hobby-Konkurrenz, von links: Cornelia Poletto, Johann Lafer und Viktoria Fuchs.  Fotoquelle: ZDF/Markus Hertrich/Gunnar Nicolaus [M]
Die Küchenschlacht XXL
Die werktäglich Reihe kommt erstmalig in die Primetime.  Fotoquelle: ZDF

Wenn Kochprofis auf Menschen mit Koch-Leidenschaft und viel Herzblut treffen: Die neue ZDF-Sendung "Küchenschlacht XXL" führt am Mittwochabend zur besten Sendezeit einmal den Testlauf durch, wie gut das Konzept der sonst werktäglichen Wettkoch-Reihe auch in der Primetime funktioniert.

ZDF
Die Küchenschlacht XXL
Show • 03.09.2025 • 20:15 Uhr

Dafür hat sich Moderatorin Zora Klipp einen spannenden Kniff ausgedacht: Es treten ambitionierte Hobbykoch-Teams gegen die Meister der Haute Cuisine an. Beim kulinarischen Kräftemessen am Herd machen die "Küchenschlacht"-Stars Cornelia Poletto, Viktoria Fuchs und Johann Lafer mit, die es zu übertrumpfen gilt.

Die Star-Jury: Nelson Müller, Björn Freitag, Christoph Rüffer und Co.

Dabei bringt jeder Teilnehmer – auch die Profis – das ganz persönliche Lieblingsgericht (als Idee im Kopf) sowie ganz viel Mut und Entschlossenheit mit. Die Moderatorin darf Topfdeckel anheben, beim Zubereiten zusehen und versucht, möglichst viele Tipps und Kniffe einzusammeln.

Über Können, Perfektion in der Präsentation und nicht zuletzt den guten Geschmack urteilen am Jury-Tisch diesmal Nelson Müller, Sternekoch Björn Freitag, der Drei-Sterne-Koch Christoph Rüffer und weitere Starköche der "Küchenschlacht". Aus der Jury-Riege stammt übrigens auch Zora Klipp: Die Gastronomin und Köchin in Hamburg begutachtete im Herbst 2022 zum ersten Mal die Kreationen der Küchenschlacht, seit 2023 zählt sie zum Moderatorenteam der Sendung.



Ein Dorf im Umbruch: Dorfidylle oder rechte Brutstätte?
Im ARD-Drama "Wolfswinkel" trifft die Polizistin Melanie auf ihre Jugendfreundin Lydia, deren rechte Ansichten das beschauliche Dorfleben durcheinanderbringen. Ein Drama über Manipulation und Gesellschaftsspaltung.
"Wolfswinkel"
"Wolfswinkel"

Die "Küchenschlacht" läuft seit 2008 im ZDF und gehört zu den erfolgreichsten Marken des Senders. Nahezu 4.000 Ausgaben wurden bisher ausgestrahlt. Die Quoten am Nachmittag sind weiterhin gut, regelmäßig schauen weit über eine Million Menschen zu.

Die Küchenschlacht XXL – Mi. 03.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

