„Küchenschlacht XXL“: ZDF testet das Erfolgsformat in der Primetime

Wenn Kochprofis auf Menschen mit Koch-Leidenschaft und viel Herzblut treffen: Die neue ZDF-Sendung "Küchenschlacht XXL" führt am Mittwochabend zur besten Sendezeit einmal den Testlauf durch, wie gut das Konzept der sonst werktäglichen Wettkoch-Reihe auch in der Primetime funktioniert.

Die Küchenschlacht XXL Show • 03.09.2025 • 20:15 Uhr

Dafür hat sich Moderatorin Zora Klipp einen spannenden Kniff ausgedacht: Es treten ambitionierte Hobbykoch-Teams gegen die Meister der Haute Cuisine an. Beim kulinarischen Kräftemessen am Herd machen die "Küchenschlacht"-Stars Cornelia Poletto, Viktoria Fuchs und Johann Lafer mit, die es zu übertrumpfen gilt.

Die Star-Jury: Nelson Müller, Björn Freitag, Christoph Rüffer und Co. Dabei bringt jeder Teilnehmer – auch die Profis – das ganz persönliche Lieblingsgericht (als Idee im Kopf) sowie ganz viel Mut und Entschlossenheit mit. Die Moderatorin darf Topfdeckel anheben, beim Zubereiten zusehen und versucht, möglichst viele Tipps und Kniffe einzusammeln.

Über Können, Perfektion in der Präsentation und nicht zuletzt den guten Geschmack urteilen am Jury-Tisch diesmal Nelson Müller, Sternekoch Björn Freitag, der Drei-Sterne-Koch Christoph Rüffer und weitere Starköche der "Küchenschlacht". Aus der Jury-Riege stammt übrigens auch Zora Klipp: Die Gastronomin und Köchin in Hamburg begutachtete im Herbst 2022 zum ersten Mal die Kreationen der Küchenschlacht, seit 2023 zählt sie zum Moderatorenteam der Sendung.

Die "Küchenschlacht" läuft seit 2008 im ZDF und gehört zu den erfolgreichsten Marken des Senders. Nahezu 4.000 Ausgaben wurden bisher ausgestrahlt. Die Quoten am Nachmittag sind weiterhin gut, regelmäßig schauen weit über eine Million Menschen zu.

Die Küchenschlacht XXL – Mi. 03.09. – ZDF: 20.15 Uhr

