Home News TV-News

„Bad Banks“ ist zurück: So spannend ist die Serie um Macht & Geld

"Bad Banks"

Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie

03.09.2025, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Eine der besten deutschen Serien kehrt zurück: "Bad Banks" mit Paula Beer und Barry Atsma wird bei 3sat wiederholt. Die Serie erzählt die packende Geschichte der Investment-Bankerin Jana Liekam. Regie führt Christian Schwochow, bekannt aus "The Crown".
Bad Banks
3sat und die ZDF-Mediathek wiederholen eine der besten deutschen Serien: "Bad Banks", vielfach preisgekrönt, erzählte 2018 faszinierend aus der Welt der Hochfinanz und ihrer gratwandernden Charaktere. Zwei der faszinierendsten Figuren der Serie sind die junge Bankerin Jana (Paula Beer) und ihr charismatischer Chef Gabriel Fenger (Barry Atsma).  Fotoquelle: ZDF/Ricardo Vaz Palma
Bad Banks
Gute Miene zum bösen Spiel? Gabriel Fenger (Barry Atsma) und die Bank-Kollegen gratulieren Jana Liekam zum neuen Job.  Fotoquelle: ZDF/Sammy Hart
Bad Banks
Jana (Paula Beer, zweite von rechts) bekommt ein Team zur Seite gestellt. Es besteht aus Thao Hoang (Mai Duong Kieu, links), Adam Pohl (Albrecht Schuch, zweiter von links) und Shanti Bhardevej (Utsav Agrawal).  Fotoquelle: ZDF/Sammy Hart
Bad Banks
Janas neuer Chef ist der charismatische Gabriel Fenger (Barry Atsma, links) von der Deutschen Global Invest. Sein Kollege Quirin Sydow (Tobias Moretti) lässt sich - wie alle Figuren in der Serie "Bad Banks" - nur ungern in die Karten schauen.  Fotoquelle: ZDF/Ricardo Vaz Palma
Bad Banks
Durch die einflussreiche Luxemburger Investment-Bankerin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) erhält Jana einen neuen Job in Frankfurt.  Fotoquelle:  ZDF/Ricardo Vaz Palma
Bad Banks
Jana (Paula Beer) steht unter großem Druck. Wird sie heil aus der gnadenlosen Bankenwelt herausfinden? Oder ist sie doch so fasziniert von ihr, dass sie im System weiterarbeiten will?  Fotoquelle: ZDF/Ricardo Vaz Palma
Bad Banks
Auch Janas Mitarbeiterin, die Asiatin Thao Hoang (Mai Duong Kieu), ist eine hochtalentierte Bankerin - die mit eigenen Dämonen kämpft.  Fotoquelle: ZDF/Ricardo Vaz Palma
Bad Banks
Der labile Luc (Marc Limpach) möchte aus dem brutalen Bankgeschäft aussteigen und mit Barfrau Grazyna (Anja Antonowicz) ein neues Leben beginnen.  Fotoquelle: ZDF/Ricardo Vaz Palma

Die junge, hochtalentierte Jana Liekam (Paula Beer) verliert ihren Job bei einer Luxemburger Großbank. Mithilfe von Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch), der einflussreichen Grande Dame des Hochfinanz-Geschäfts, erhält Jana bald ein neues Engagement bei der Frankfurter Global Invest. Obwohl sie den Job nur als Übergangslösung sieht, engagiert sich die ehrgeizige Bankerin in einem hochkomplexen Finanzprodukt, das unter großem Zeitdruck zusammengezimmert werden muss. Dabei treibt der charismatische Gabriel Fenger (Barry Atsma), neuer Investment-Chef der Global Invest, sein junges Team zu schwindelerregenden Höchstleistungen an. Die erste Staffel "Bad Banks" – 2020 folgte eine zweite – gehört mit zum Besten, das deutsche Filmschaffende im Genre Serie bislang erschaffen haben. Nun wird sie bei 3sat wiederholt.

3sat
Bad Banks
Serie • 03.09.2025 • 22:25 Uhr

Grimmepreis, zwei deutsche Fernsehpreise, ein Bambi und mehr für "Bad Banks"

Regisseur der sechs Episoden ist der vielfach preisgekrönte Christian Schwochow ("The Crown", "Der Turm"). Auch die fürs Drehbuch verantwortlichen Oliver Kienle ("Auf kurze Distanz") und Jana Burbach ("Parallel Me") leisten hier tolle Arbeit. Sie erschufen faszinierende, bisweilen "Larger than life"-Charaktere, die aber dennoch stets glaubwürdig und fesselnd bleiben. "Bad Banks" wurde 2019 mit dem Grimmepreis, zwei deutschen Fernsehpreisen ("Beste Serie" und Regie) sowie weiteren Trophäen wie dem Deutschen Schauspielpreis für Paula Beer, einem Bambi, einer Romy und dem Hessischen Filmpreis belohnt.

Nach der Weltfinanzkrise 2007/2008 gab es zahlreiche internationale und nationale Filme und Serien, die sich mit der komplexen Parallelwelt der Hochfinanz auseinandersetzten. Auch im internationalen Vergleich – darunter Oscar-prämierte Werke wie "The Big Short" – muss sich "Bad Banks" in keinster Weise verstecken. Die erzählerisch, schauspielerisch und auch in Sachen Optik auf Top-Niveau agierende ZDF-Produktion war einfach ein großer Wurf.

Derzeit beliebt:
>>Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
>>ProSieben-Quiz „Deutschlands dümmster Promi“: Diese Stars patzen heftig
>>"Gotthard (1)": Die dramatische Geschichte des Eisenbahntunnels
>>"Roter Himmel": Der erste Teil der ARTE-Reihe mit Thomas Schubert

Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
In der ZDF-Doku "Die Wahrheit über Arbeit und Geld" zeigt Sarah Tacke, wie schwierig es ist, Menschen zu finden, die offen über ihre Gehälter sprechen. Tacke beleuchtet die gesellschaftlichen Prägungen und Ängste, die das Schweigen um das Gehalt begleiten.
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld



Das Thema Finanzwelt bleibt für Filmschaffende spannend. Zuletzt waren es 2025 die Serie "Die Affäre Cum-Ex" und der zugehörige Dokumentarfilm "Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal", die neue Ungeheuerlichkeiten herausarbeiteten. Beide Programme befinden sich nach wie vor in der ZDF-Mediathek. Dorthin zurück kehrt nun auch die Wiederholung von "Bad Banks", die bei 3sat linear an drei Mittwochabenden ausgestrahlt wird. Nach den ersten beiden Folgen am 3. September geht es am 10. und 17. September jeweils mit Doppelfolgen weiter.

Bad Banks – Mi. 03.09. – 3sat: 22.25 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Bad Banks" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
Show-Überraschung
Stefan Mross
Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Staffel 17: "Die Bergretter" kehren zurück – und das früher als erwartet!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
"Familie Bundschuh – Wir machen Camping": Wir dieser Film der letzte?
Mögliches Finale
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"
Serienstar spricht Klartext
Anja Kruse und Sascha Hehn
Ein Zwillingsmord im Erzgebirge: So war der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!
Die große Liebe
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker
RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr
„Promis unter Palmen“ 2026: Alle Stars der neuen Staffel im Überblick
SAT.1 enthüllt
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Gloria-Sophie Burkandt