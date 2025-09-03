„Bad Banks“ ist zurück: So spannend ist die Serie um Macht & Geld

Die junge, hochtalentierte Jana Liekam (Paula Beer) verliert ihren Job bei einer Luxemburger Großbank. Mithilfe von Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch), der einflussreichen Grande Dame des Hochfinanz-Geschäfts, erhält Jana bald ein neues Engagement bei der Frankfurter Global Invest. Obwohl sie den Job nur als Übergangslösung sieht, engagiert sich die ehrgeizige Bankerin in einem hochkomplexen Finanzprodukt, das unter großem Zeitdruck zusammengezimmert werden muss. Dabei treibt der charismatische Gabriel Fenger (Barry Atsma), neuer Investment-Chef der Global Invest, sein junges Team zu schwindelerregenden Höchstleistungen an. Die erste Staffel "Bad Banks" – 2020 folgte eine zweite – gehört mit zum Besten, das deutsche Filmschaffende im Genre Serie bislang erschaffen haben. Nun wird sie bei 3sat wiederholt.

Bad Banks Serie • 03.09.2025 • 22:25 Uhr

Grimmepreis, zwei deutsche Fernsehpreise, ein Bambi und mehr für "Bad Banks" Regisseur der sechs Episoden ist der vielfach preisgekrönte Christian Schwochow ("The Crown", "Der Turm"). Auch die fürs Drehbuch verantwortlichen Oliver Kienle ("Auf kurze Distanz") und Jana Burbach ("Parallel Me") leisten hier tolle Arbeit. Sie erschufen faszinierende, bisweilen "Larger than life"-Charaktere, die aber dennoch stets glaubwürdig und fesselnd bleiben. "Bad Banks" wurde 2019 mit dem Grimmepreis, zwei deutschen Fernsehpreisen ("Beste Serie" und Regie) sowie weiteren Trophäen wie dem Deutschen Schauspielpreis für Paula Beer, einem Bambi, einer Romy und dem Hessischen Filmpreis belohnt.

Nach der Weltfinanzkrise 2007/2008 gab es zahlreiche internationale und nationale Filme und Serien, die sich mit der komplexen Parallelwelt der Hochfinanz auseinandersetzten. Auch im internationalen Vergleich – darunter Oscar-prämierte Werke wie "The Big Short" – muss sich "Bad Banks" in keinster Weise verstecken. Die erzählerisch, schauspielerisch und auch in Sachen Optik auf Top-Niveau agierende ZDF-Produktion war einfach ein großer Wurf.

Das Thema Finanzwelt bleibt für Filmschaffende spannend. Zuletzt waren es 2025 die Serie "Die Affäre Cum-Ex" und der zugehörige Dokumentarfilm "Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal", die neue Ungeheuerlichkeiten herausarbeiteten. Beide Programme befinden sich nach wie vor in der ZDF-Mediathek. Dorthin zurück kehrt nun auch die Wiederholung von "Bad Banks", die bei 3sat linear an drei Mittwochabenden ausgestrahlt wird. Nach den ersten beiden Folgen am 3. September geht es am 10. und 17. September jeweils mit Doppelfolgen weiter.

Bad Banks – Mi. 03.09. – 3sat: 22.25 Uhr

