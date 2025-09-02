Home News TV-News

„37°“-Doku: Frauen berichten offen über Vergewaltigungstraumata

"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"

ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer

02.09.2025, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Die ZDF-Reportage "37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma" beleuchtet die Lebensrealitäten von Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, und bricht das Tabu um Vergewaltigung.
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
Ann-Kristin wurde vor zwölf Jahren vergewaltigt. Die Tat hat bis heute Einfluss auf ihr Leben. Sie hofft, dass Vergewaltigungen kein Tabuthema bleiben.  Fotoquelle:  ZDF / Jürgen Heck
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
Mara wurde als 18-jährige zweimal vergewaltigt. Die Täter sind verurteilt. Sie kämpft sich Jahre nach den Taten zurück ins Leben.  Fotoquelle: ZDF / Verena Müller
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
Mara wurde als 18-Jährige zweimal vergewaltigt. Die heute 26-Jährige war damals Zeitsoldatin bei der Bundeswehr.  Fotoquelle: ZDF / Verena Müller
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
Ann-Kristin wurde vergewaltigt. Der Täter wurde verurteilt, hat sich jedoch ins Ausland abgesetzt.  Fotoquelle: ZDF / Jürgen Heck

Noch immer sind Vergewaltigungen ein Tabuthema in der Gesellschaft. Dabei steigt die Zahl der Vergewaltigungsdelikte von Jahr zu Jahr immer weiter an. Mehr als 13.000 Fälle tauchen in der deutschen Kriminalstatistik auf, doch die Dunkelziffer ist hoch, nur jede zehnte Tat wird gemeldet und verfolgt. Die "37°"-Reportage "Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma" von Sanja Hardinghaus lässt Frauen zu Wort kommen, die über ihre Erfahrungen mit sexueller Nötigung berichten.

ZDF
37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma
Doku • 02.09.2025 • 22:15 Uhr

Betroffene schildert ungefiltert: "Ein Trauma hat kein Verfallsdatum"

"Man ist nicht mehr derselbe Mensch!", musste Ann-Kristin aus Düren erfahren. "Ein Trauma hat kein Verfallsdatum", so sagt sie. Vor zwölf Jahren wurde sie von einem Bekannten in einem Nebenzimmer geschlagen und dann vergewaltigt, nachdem sie ihn bei einem Kussversuch abgelehnt hatte. Die Betroffene erlitt einen Schock, unter dem sie jahrelang litt. Bis heute kämpft Ann-Kristin vor Gericht um die Anerkennung ihrer psychischen Verletzungen. Der Täter wurde zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt, ging jedoch in Berufung und floh ins Ausland. Er ist bis heute nicht gefasst.

Ann-Kristin ist verheiratet, sie hat zwei Kinder, und sie hat ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen. Sie ist noch einmal zurückgegangen in die schlimme Vergangenheit – für sie eine "Supertherapie". Sie hofft, wie sie in diesem aufschlussreichen Beitrag betont, dass das Thema Vergewaltigung endlich kein Tabuthema mehr sei, dass es "laut" wird und "alle auf die Straße gehen und sich keiner mehr schämen muss, weil er vergewaltigt oder missbraucht wurde".

Warum wird von einer Therapie vor Gerichtsverhandlungen abgeraten?

Oft genug wird nach einer Anzeige die Schuld des Täters angezweifelt, der nicht selten erklärt, er sei von einem Einverständnis ausgegangen. Auch Mara, die als 18-Jährige bei der Bundeswehr als Zeitsoldatin diente, widerfuhr Ähnliches. Glücklicherweise gelang es ihr, mithilfe einer Kamera die Schuld zweier Täter nachzuweisen. Sie wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, doch Mara leidet bis heute unter Ängsten. Männer in Uniform lösen bei ihr noch immer Panik aus.

"Ich hab Ängste, ich überlege mir vorher genau, was ich mache, wohin ich gehe, wie viele Menschen sind da und geh' nicht mehr so spontan durch die Welt und durch mein Leben", sagt sie. Viele können nach dem Schock über die Vergewaltigung nicht sprechen oder verlieren gar den Mut, sich selbst zu vertrauen. Ihre Verletzungen sieht man nicht, und nicht selten wird von einer Therapie vor Gerichtsverhandlungen abgeraten. So aber können Angst, Wut und Trauer für ein ganzes Leben bleiben.

37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma – Di. 02.09. – ZDF: 22.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

