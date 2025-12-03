Home News Streaming-News

HBO Max: Warner Bros. verrät: Dann startet der neue Streamingdienst!

HBO Max Launch

HBO Max: Warner Bros. verrät: Dann startet der neue Streamingdienst!

03.12.2025, 14.44 Uhr
von Gianluca Reucher
Warner Bros. Discovery bringt HBO Max nach Deutschland. Ab dem 13. Januar 2026 stehen Serienhits wie "Friends" und "The Big Bang Theory" sowie Highlights wie "Dune" und die Olympischen Winterspiele bereit.
HBO Max
HBO Max kommt im Januar nach Deutschland.  Fotoquelle: IMAGO / Depositphotos

HBO Max ist bereits in zahlreichen Ländern verfügbar – in etwas mehr als einem Monat wird der Streamingdienst jetzt auch in Deutschland nutzbar sein. Warner Bros. Discovery hat verkündet, dass HBO Max ab dem 13. Januar 2026 in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg an den Start geht.

Das Streamingportal bietet beliebte Serien und Filme wie "Friends", "The Big Bang Theory" und "Rick and Morty" sowie "Superman", "The Batman", "Dune", und die komplette "Harry Potter"-Reihe. Außerdem soll auch die neue "Harry Potter"-Serie 2027 bei HBO Max starten.

Nicht so lange warten müssen Fans hingegen auf das "Game of Thrones"-Prequel "A Knight of the Seven Kingdoms", das ab dem 18. Januar zu sehen ist. Erstmals wird es hierzulande auch den Emmy-prämierten Krankenhaus-Serien-Hit "The Pitt" geben, der als eine der besten Serien 2025 gilt.

Derzeit beliebt:
>>Sturz und Streit: So emotional wird „Hochzeit auf den ersten Blick“
>>Rekord-Bauer mit Tiefgang: Die unbekannte Seite von Friedrich
>>„Harry Potter: Wizards of Baking" startet bei SAT.1: Alle Sendetermine
>>Düstere Progonose für Dänemark in der nahen Zukunft: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Sportbegeisterte kommen wiederum bei den Olympischen Winterspielen auf ihre Kosten, die vom 6. bis 22. Februar 2026 live bei HBO Max übertragen werden. Das Besondere dabei: Das große Event können alle Abonnenten ansehen – auch ohne das Sport-Paket.



So viel wird HBO Max kosten

Und was sind die Preise für HBO Max? Das Basis-Abo mit Werbung soll in Deutschland zunächst 5,99 Euro im Monat kosten, ehe es 2027 auf 6,99 Euro im Monat erhöht wird. Das Standard-Abo ohne Werbung kostet 11,99 Euro im Monat, ab 2027 dann 12,99 Euro im Monat. Das Premium-Abo, mit dem in 4K Ultra HD mit Dolby Atmos gestreamt werden kann, kostet 16,99 Euro im Monat und ab 2027 17,99 Euro im Monat. Außerdem lässt sich für drei Euro zusätzlich noch das Sport-Paket dazubuchen.

JB Perrette, CEO und President of Global Streaming and Games bei Warner Bros. Discovery, sagt: "Ab Januar ist HBO Max in weiteren europäischen Märkten verfügbar. Mit unserem bislang stärksten Line-up an US- und lokalen HBO-Serien, Blockbuster-Filmen aus aller Welt und den bevorstehenden Olympischen Winterspielen ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um HBO Max direkt für Abonnentinnen und Abonnenten zugänglich zu machen. Es war noch nie so einfach, herausragende Serien, große Filme, mitreißenden Live-Sport und außergewöhnliche Geschichten aus dem echten Leben zu genießen."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

Woody Allens nächster Film spielt in Madrid – aus besonderem Grund
Woody Allen dreht
Woody Allen
Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall
Toxische Hoffnung
Tatort: Licht
Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
Nach öffentlichen Fehltritten
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
So sah Ben Stiller früher aus
Stiller feiert 60
Ben Stiller
Motsi Mabuse zum royalen Besuch bei König Charles eingeladen
Staatsbankett auf Schloss Windsor
Motsi Mabuse
"Ausziehen und ins Bett legen": "Tatort"-Star Jan Josef Liefers verrät Beziehungstipp bei Streit
Beziehungstipps
Jan Josef Liefers und Anna Loos
"In diesem Lande ist immer noch einiges falsch": Marcel Reif "fassungslos" über zunehmenden Antisemitismus
Holocaust-Gedenken
Marcel Reif
"Verteidigung, ja, aber nicht Eskalation": Peter Maffay kritisiert Milliardenausgaben für Rüstung
Soziales Engagement
Peter Maffay
Das machen die "Pippi Langstrumpf"-Kinderstars heute
Kinderstars von damals
Pippi Langstrumpf
Florian Silbereisen und Kollegen - Das sind die 7 reichsten Schlagerstars!
Wer hat am meisten?
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Großer Abschied: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger verlassen RTL-Show
Sender bestätigt Abgang
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
Leon Windscheid packt in Podcast über "Wer wird Millionär?"-Castingprozess aus
Wie läuft das ab?
Leon Windscheid
Geheime Liebe? Laura Wontorra spricht erstmals über ihr Privatleben
Single oder vergeben?
Laura Wontorra
Thomas Gottschalk ganz privat: Millionenvilla, Schloss & Scheidung
Ein bewegtes Leben
Thomas Gottschalk
Michael Schumachers Anruf ließ Johannes B. Kerner sprachlos zurück
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Bill und Tom Kaulitz über neue Staffel ihrer Serie: "Es werden Tränen fließen"
Brüderliche Konflikte
Tom und Bill Kaulitz
"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump
Harte Worte
Madonna
"Völlig geschockt": Sitcom-Star Dave Coulier erneut an Krebs erkrankt
Erneute Krebsdiagnose
Dave Coulier
"Die Landarztpraxis": Dieser SAT.1-Star bekommt einen Auftritt in der Serie!
Cameo in Kultserie
"Die Landarztpraxis"
"In unseren Herzen heute auch dabei": ZDF-Team verabschiedet sich von Laura Dahlmeier
Gedenken an Olympia-Star
Laura Dahlmeier
Diese Hollywood-Stars begannen ihre Karriere in einer Soap
Seifenopern als Karrieresprungbrett
Julianne Moore
Das wurde aus den alten "Stromberg"-Stars
Karrierewege
Stromberg
Michelle Pfeiffers Karriere: So krass hat sich der Star verändert
Schauspielgeschichte
Michelle Pfeiffer
Filmkritik zu Wicked: Teil 2 – Lohnt sich die Rückkehr in die fantastische Welt von Oz?
Musical-Verfilmung im Kino
Ariana Grande vor einer Fotowand
Rassismus, Antisemitismus und ein tödliches Geheimnis: Wie politisch darf Krimi sein?
"Schattenmord – Unter Feinden"
Schattenmord - Unter Feinden
Neue Einblicke in den Prozess gegen Baader & Meinhof
"Stammheim – Zeit des Terrors"
Stammheim - Zeit des Terrors
Herzklopfen bei Rekord-Bauer Friedrich: Laura oder doch Selina?
"Bauer sucht Frau"
Selina, Bauer Friedrich und Laura
Thomas Gottschalks Krebs: Ehefrau Karina warnt vor frühen Symptomen
„Ich wusste, etwas stimmt nicht mit Thomas“
Thomas und Karina Gottschalk
Aleks Petrovic bricht Vanessa Nwattu – sogar Janin Ullmann weint
"Temptation Island VIP"
Janin Ullmann