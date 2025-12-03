HBO Max: Warner Bros. verrät: Dann startet der neue Streamingdienst!

HBO Max ist bereits in zahlreichen Ländern verfügbar – in etwas mehr als einem Monat wird der Streamingdienst jetzt auch in Deutschland nutzbar sein. Warner Bros. Discovery hat verkündet, dass HBO Max ab dem 13. Januar 2026 in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg an den Start geht.

Das Streamingportal bietet beliebte Serien und Filme wie "Friends", "The Big Bang Theory" und "Rick and Morty" sowie "Superman", "The Batman", "Dune", und die komplette "Harry Potter"-Reihe. Außerdem soll auch die neue "Harry Potter"-Serie 2027 bei HBO Max starten.

Nicht so lange warten müssen Fans hingegen auf das "Game of Thrones"-Prequel "A Knight of the Seven Kingdoms", das ab dem 18. Januar zu sehen ist. Erstmals wird es hierzulande auch den Emmy-prämierten Krankenhaus-Serien-Hit "The Pitt" geben, der als eine der besten Serien 2025 gilt.

Sportbegeisterte kommen wiederum bei den Olympischen Winterspielen auf ihre Kosten, die vom 6. bis 22. Februar 2026 live bei HBO Max übertragen werden. Das Besondere dabei: Das große Event können alle Abonnenten ansehen – auch ohne das Sport-Paket.

So viel wird HBO Max kosten Und was sind die Preise für HBO Max? Das Basis-Abo mit Werbung soll in Deutschland zunächst 5,99 Euro im Monat kosten, ehe es 2027 auf 6,99 Euro im Monat erhöht wird. Das Standard-Abo ohne Werbung kostet 11,99 Euro im Monat, ab 2027 dann 12,99 Euro im Monat. Das Premium-Abo, mit dem in 4K Ultra HD mit Dolby Atmos gestreamt werden kann, kostet 16,99 Euro im Monat und ab 2027 17,99 Euro im Monat. Außerdem lässt sich für drei Euro zusätzlich noch das Sport-Paket dazubuchen.

JB Perrette, CEO und President of Global Streaming and Games bei Warner Bros. Discovery, sagt: "Ab Januar ist HBO Max in weiteren europäischen Märkten verfügbar. Mit unserem bislang stärksten Line-up an US- und lokalen HBO-Serien, Blockbuster-Filmen aus aller Welt und den bevorstehenden Olympischen Winterspielen ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um HBO Max direkt für Abonnentinnen und Abonnenten zugänglich zu machen. Es war noch nie so einfach, herausragende Serien, große Filme, mitreißenden Live-Sport und außergewöhnliche Geschichten aus dem echten Leben zu genießen."



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

