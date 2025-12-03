Geheime Liebe? Laura Wontorra spricht erstmals über ihr Privatleben

Von 2016 bis 2022 war Laura Wontorra (36) mit dem ehemaligen Fußballprofi Simon Zoller verheiratet. Seit der öffentlichen Trennungsbekanntgabe im November 2022 galt die Moderatorin als Single – bis jetzt. In der Sendung „Europa grillt den Henssler“ gibt sie nun unerwartete Einblicke in ihr Privatleben.

Filip Pavlovic lässt nicht locker: Ist Laura Wontorra Single oder vergeben? Bei „Europa grillt den Henssler“ gerät das Kochen plötzlich zur Nebensache. Während die Stars mit Töpfen und Pfannen hantieren, wird die Moderatorin ganz unvermittelt von Reality-TV-Star Filip Pavlovic (31) ins Private gezogen: „Sag mal, bist du eigentlich Single?“ Ihre Antwort ist kurz und kryptisch: „Ich bin noch nie angestupst worden.“

Doch damit gibt sich Pavlovic nicht zufrieden und bohrt weiter nach: „Bist du nun Single oder nicht?“ Als sie auch daraufhin ausweicht, lässt er nicht locker und fragt schließlich deutlich: „Warum so ruhig? Jetzt wollen wir es alle wissen.“

Laura Wontorra wird bei „Europa grillt den Henssler“ plötzlich privat Schließlich gibt sie nach und sagt: „Ich verrate dir so viel: Ich teile mir das Bett mit jemandem.“ Das Publikum reagiert begeistert auf diese Aussage, doch der Realitystar zeigt sich misstrauisch: „Warte mal – das kann ja auch ein Hund oder eine Katze sein.“ „Stimmt“, entgegnet Wontorra prompt und fügt hinzu: „Mehr gibt es dazu wirklich nicht zu sagen … es ist total langweilig.“

Natürlich lässt diese Aussage Spielraum für Interpretationen. In einem früheren Interview mit der „Welt“ hatte sie einmal offen erklärt: „Ich würde sagen, meine größte Baustelle ist die Work-Life-Balance.“

So hektisch ist Laura Wontorras Alltag als Moderatorin und Sportjournalistin Aus der Medienwelt ist die 36-Jährige seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Selbst beschreibt sie sich als echten Workaholic. Ihr Alltag als Sportjournalistin und Moderatorin ist geprägt von Terminen, Events und Reisen, sodass für das Private oft kaum Raum bleibt. Künftig wolle sie daher stärker darauf achten, beruflich etwas kürzerzutreten.

Um dem hohen Arbeitstempo standzuhalten, baut sie außerdem so häufig wie möglich sportliche Aktivitäten in ihren Alltag ein, um Stress abzubauen und neue Energie zu tanken. Doch bleibt dabei überhaupt Platz für die Liebe? Ob die Moderatorin ihr Bett wirklich nur mit einer Katze teilt – oder ob es doch einen neuen Partner in ihrem Leben gibt –, behält sie vorerst für sich.