"Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella: Jetzt sind alle Gäste bekannt

02.12.2025, 11.38 Uhr
von Pamela Haridi
Das ZDF eröffnet die Adventszeit mit einer neuen Live-Show. Welche Stars Giovanni Zarrella auftreten lässt und weshalb Spenden eine wichtige Rolle spielen.
Giovanni Zarrella im Anzug
Giovanni Zarrella moderiert die neue ZDF-Show.  Fotoquelle: ZDF/Brand New Media

„Die große Weihnachtsshow“ – Am 4. Dezember tritt Giovanni Zarrella (47) mit der Premiere seiner eigenen Weihnachtsshow im ZDF in die Fußstapfen von Carmen Nebel (69). Hochkarätige Musikacts und abwechslungsreise Performances tragen zu einem besonderen Musikabend bei, der traditionell im Zeichen der Wohltätigkeit stehen wird.

Primetime-Premiere für Giovanni Zarrella

Weihnachten steht vor der Tür. Das zweithöchste christliche Fest steht neben der Geburt Jesu Christi im Zeichen der Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Was liegt also näher, als innezuhalten und an diejenigen zu denken, die auf Hilfe angewiesen sind. Mit der Premiere seiner „großen Weihnachtsshow“, die das ZDF zur Primetime live aus Offenburg übertragen wird, hebt der Moderator die gesellschaftliche Bedeutung des Events hervor: „Wir läuten die Weihnachtszeit gemeinsam ein. Und das aber so, wie man es in der Welt auch tun sollte – miteinander. Nicht nur für sich selbst, für die eigene Familie und für die eigenen Freunde, sondern darüber hinaus auch für Menschen, die Hilfe benötigen.“ Bei seinem Aufruf zur Solidarität und Wohltätigkeit wird der Entertainer während der Show von prominenten Gästen aus der Sport- und Unterhaltungsbranche unterstützt, die am Telefon Spenden entgegennehmen.

Die Magie des Weihnachtsfestes mit Benefiz-Charakter

Wie schon in früheren Jahren widmet das ZDF die Erlöse dieses Abends den kirchlichen Entwicklungswerken „Brot für die Welt“ und „Misereor“. Deren weltweites Engagement und Renommee, Menschen in Not wieder Hoffnung, Perspektiven und eine lebenswerte Zukunft zu schenken, hat hohe Wertschätzung und damit auch finanzielle Unterstützung verdient. Jeder, der kann und möchte, ist herzlich dazu eingeladen, einen finanziellen Beitrag zur Realisierung wichtiger humanitärer Hilfsaktionen beizusteuern.

Ein starkes Line-up

Neben „ganz viel Wärme und ganz viel Vertrautem“ verspricht Giovanni Zarrella ein großes Staraufgebot:

  • Beatrice Egli
  • Howard Carpendale
  • Eros Ramazzotti
  • No Angels
  • Andreas Gabalier
  • Alexander Klaws
  • Lord of the Dance
  • Tölzer Knabenchor
  • Schlager-Duo „2theMoonbeats“
  • Louis Philippson
  • Leony

Starke Konkurrenz und Lampenfieber

Giovanni Zarrella steht nicht nur vor der Herausforderung, zum ersten Mal eine eigene Weihnachtsshow zu moderieren, er muss sich obendrein gegen einen sehr starken Konkurrenten, den RTL-Jahresrückblick „2025! – Menschen, Bilder, Emotionen“ behaupten. Ob ihm dies dank seines italienischen Charmes und der illustren prominenten Unterstützung gelingen wird? Wir werden die Quoten am 5. Dezember aufmerksam verfolgen. Eines ist laut Giovanni bereits schon jetzt sicher: Er hat Lampenfieber. Im Interview mit der Agentur teleschau verriet er: „Hinter der Show steckt die monatelange Arbeit von einem riesigen Team. Gemeinsam wollen wir den Zuschauern einen besonderen Abend präsentieren. Das ist eine große Verantwortung, da lässt sich ein gewisses Lampenfieber nicht vermeiden.“ Mit seiner vorweihnachtlichen Schlager-Show belegt Zarrella den Sendeplatz von Carmen Nebel, die sich im vorigen Jahr mit der letzten Ausgabe ihrer Benefiz-Show „Die schönsten Weihnachts-Hits“ von ihrem treuen Publikum verabschiedete.

Live im ZDF und im Live-Stream bei Joyn

„Die große Weihnachtsshow“ mit Giovanni Zarrella live aus Offenburg startet am 4. Dezember 2025 um 20.15 Uhr im ZDF. Das Spektakel kann zudem per Live-Stream auf Joyn mitverfolgt werden. Für alle, die nicht dabei sein können, wird die Show anschließend in der ZDF-Mediathek verfügbar sein. 

