Home News TV-News

"Macht uns das Wetter krank?": Der große ARD-Gesundheitscheck

"ARD Wissen: Macht mich das Wetter krank?"

"Macht uns das Wetter krank?": Der große ARD-Gesundheitscheck

08.12.2025, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Lena Ganschow erforscht in "ARD Wissen", ob das Wetter unsere Gesundheit beeinflusst. Sie spricht mit Experten über Migräne, Vorerkrankungen und die psychische Wirkung von Wetterlagen.
ARD Wissen: Macht mich das Wetter krank?
Die Wissenschaftsjournalistin Lena Ganschow untersucht mit Hilfe einer neuartigen Sensorbox, welchen Einfluss das Wetter auf ihre Gesundheit hat.  Fotoquelle: SWR / Jac-Uwe Otto
ARD Wissen: Macht mich das Wetter krank?
In der Luftdruckkammer sind japanische Wissenschaftler dem Zusammenhang zwischen Wetter und Migräne auf der Spur: Lena Ganschow wagt den Selbstversuch.  Fotoquelle: SWR / Futa Nagao
ARD Wissen: Macht mich das Wetter krank?
Welchen Einfluss hat das Wetter auf unsere Gesundheit? In der Doku "Macht mich das Wetter krank?" begibt sich Lena Ganschow auf die Suche nach den Hintergründen.  Fotoquelle: SWR / Futa Nagao
ARD Wissen: Macht mich das Wetter krank?
Macht uns Kälte krank? Lena Ganschow sucht in eisigen Höhen Antworten bei Kälte-Experte Thomas Steinbrugger, Vize-Weltmeister im Eisklettern 2002.  Fotoquelle: SWR / Patrick Mürb

Hitzewelle, Sturm und Regen – nicht nur bei Föhn nimmt das Wetter zweifellos Einfluss auf unsere Gesundheit. Doch erwiesen ist noch immer herzlich wenig. Die Wissenschaftsjournalistin Lena Ganschow will endlich wissen, wie krank das Wetter macht. Längst wird bei Vorerkrankungen wie Kreislaufstörungen vor zu viel Hitze gewarnt.

ARD
ARD Wissen: Macht mich das Wetter krank?
Doku • 08.12.2025 • 22:50 Uhr

Migräne nimmt samt starker Kopfschmerzen bei Luftdruckschwankungen ein besonderes Kapitel ein. Von der Psyche gar nicht erst zu reden: Dass schlechtes Wetter die Stimmung bis hin zu Depressionen senken kann, Sonnenschein aber die Stimmung hebt, ist allgemein bekannt.

„ARD Wissen“ auf Spurensuche: Wie krank macht uns das Klima wirklich?

Die Gesundheitsreporterin sucht in "ARD Wissen: Macht mich das Wetter krank?" nach Antworten bei Wissenschaftlern und Ärzten und forscht nach den Auswirkungen von Vorerkrankungen wie Arteriosklerose, Bluthochdruck oder der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit COPD. Sie alle können bei Hitzewellen oder Kälteeinbrüchen besonders für ältere Menschen lebensbedrohlich sein.

Derzeit beliebt:
>>"Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich: Vom Tiefpunkt ins TV-Glück
>>Bill Kaulitz kritisiert Thomas Gottschalk schonungslos
>>Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
>>ARD-Doku „Mein Körper. Meine Zähne“: Wie viel Schönheit ist gesund?

Vor allem die Migräne, unter der Millionen Menschen leiden, ist noch immer nicht zur Genüge erforscht. Die Journalistin hat sich deshalb bis nach Japan begeben, wo man in Migränezentren dem Zusammenhang zwischen der Witterung und der Krankheit auf die Spur zu kommen versucht.



ARD Wissen: Macht mich das Wetter krank? – Mo. 08.12. – ARD: 22.50 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit

Das könnte dich auch interessieren

Furzende Käfer & Po-Atmung: Die wildesten Fakten der Evolution
"Unser erstaunlicher Po – Warum die Natur das Hinterteil erfand"
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
Warum nehmen manche Menschen trotz Diät zu?
"NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?"
NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
„Ray Donovan“-Star Liev Schreiber: Krankenhaus nach Schmerzattacke
Sorge um den Hollywood-Star
Liev Schreiber
Billie Eilish mit starker Meinung: "Warum seid ihr Milliardäre?"
Eilishs Appell
Billie Eilish
"Terra X – Chemie des Kochens": Wie Wissenschaft unser Kochen revolutioniert
Was sich lohnt
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Leuchtende Tricks der Natur: Doku zur Fluoreszenz im Tierreich
Farbenpracht
Wie ein Berliner Forscher den Spinosaurus wiederentdeckte
Im Interview
Unverwechselbar: Mechthild Großmanns prägende Rolle im Münster-„Tatort“
"Tatort"-Abschied
Mechthild Großmann
Nach "Tatort"-Abschied: Das macht Mechthild Großmann nun
Sie spielte die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm
Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann)
Michael Schumachers Anruf traf Johannes B. Kerner mitten ins Herz
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Das sind die wilden Jahresvorsätze von Lola Weippert!
ARD-Moderatorin packt aus
Lola Weippert
Wer Gottschalks ersten Radio-Gag vor 50 Jahren kennt, versteht genau, wie sehr er fehlen wird
Gottschalks Abschied
Thomas Gottschalk
Bankraub für den guten Zweck: Wackernagel & Grosch im TV
Geschwister-Coup
Katharina Wackernagel und Jonas Grosch im Interview
"Sonst müssten wir den Laden zumachen": Marcel Reif ist "unendlicher Optimist, was die Jungen angeht"
Optimismus für die Jugend
Marcel Reif
Bjarne Mädel über seine Rolle in "Prange – Man ist ja Nachbar"
Weihnachtsfilm-Tragikomödie
Bjarne Mädel
Johannes B. Kerner fordert: "Technik muss für den Menschen gut sein"
Social Media Dilemma
Johannes B. Kerner
Das machen die "A-Team"-Stars heute
TV-Kulthelden
Das A-Team
Die Darts-WM im TV: Kann einer von acht Deutschen Weltmeister Luke Littler entthronen?
Darts-WM 2026
2024/25 Paddy Power World Darts Championship - Day Sixteen
Neuseelands Tierwelt: Braucht es eine "Lizenz zum Töten"?
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde – Neuseeland – Lizenz zum Töten"
"Terra X" - mit Hannah Emde
Mechthild Großmann in ihrem letzten Fall als Wilhelmine Klemm
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
Wolfram Weimer im „ttt-Talk“: Wie viel Staat braucht die Kultur?
Kulturpolitik im Fokus
Wolfram Weimer
Ein Ex-Soldat gegen die Mafia: Überzeugt das wirklich?
"Spurlos in Venedig"
Spurlos in Venedig
„Ronja Räubertochter“ als Serie: So anders ist die neue Version
"Ronja Räubertochter"
Ronja Räubertochter
Alfred Nobel und Bertha von Suttner: Eine ungewöhnliche Freundschaft
"Alfred Nobel und Bertha von Suttner – Ein Preis für den Frieden"
Alfred Nobel und Bertha von Suttner - Ein Preis für den Frieden
Die große Charity-Gala im ZDF mit Stars und Herzensprojekten
"Ein Herz für Kinder"
Ein Herz für Kinder
Aus verkündet! Thomas Gottschalks Abschiedsshow bei RTL
"Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Nach der Diagnose: So urteilt das Netz über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.