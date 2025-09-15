"ARD Wissen" klärt auf: Herzinfarkt kann jeden treffen

Herzinfarkt ist in westlichen Industrieländern nach wie vor die Todesursache Nummer eins. Statistisch gesehen trifft es zunehmend am häufigsten Menschen über 60, zunehmend aber sind auch immer jüngere Menschen, vor allem Männer unter 40 gefährdet. "ARD Wissen" klärt über mögliche Ursachen eines Herzinfarktes aus, über die Unterschiede zwischen Frauen und Männern, aber auch darüber, wie man Betroffenen rasch und gezielt helfen kann.

Solange das Herz gesund ist, schenken wir ihm kaum Beachtung. Aber auch dann, wenn dieser zuverlässig arbeitende Muskel einmal nicht mehr richtig schlägt, schätzen wir die Symptome falsch ein. Und wer versteht es schon so richtig, die schnell notwendige Erste Hilfe zu leisten?

Risiko eines Herzinfarkts: Vermeintliche Fitness alleine schützt nicht Frauen werden durch das Hormon Östrogen besser geschützt. Dann jedoch, wenn sie betroffen sind, wird ihnen weniger schnell geholfen – nicht selten, weil sie selbst an einen Herzinfarkt gar nicht denken mögen. Nicht zuletzt spielen aber auch Bewegungsmangel, falsche Ernährung und Rauchen eine wichtige Rolle. Dass vermeintliche Fitness alleine nicht schützen kann, zeigt im ARD-Film ein 38-Jähriger, der einen Herzanfall erlitt, inzwischen wieder Radrennen fährt, aber dabei viel mehr auf das eigene Körpergefühl achtet.

Die 29-jährigen Zwillinge Naomi und Joëlle Karfich sind sportlich und fühlen sich fit. Doch ist ihr Herz wirklich gesund? Für "ARD Wissen" lassen sie ihr Herz in Köln-Porz von Conchita Ruiz-Mohné untersuchen. Bei Frauen führen die noch wenig bekannten Symptome häufig zu verspäteten Diagnosen. Dabei kommt es gerade beim Herzinfarkt wegen der fehlenden Blutzufuhr auf jede Sekunde an. Wie man hilft, erklärt im Film von Caroline Hofmann eine Sanitäterin. Aber auch ein wenig Abenteuer darf nicht fehlen. Weil Stress ein wichtiger Auslöser für Herzkrankheiten sein kann, führt eine Langstreckentaucherin ihre Atemtechnik als ermunterndes Beispiel vor.

