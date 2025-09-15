Home News TV-News

"ARD Wissen" klärt auf: Herzinfarkt kann jeden treffen

"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"

Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt

15.09.2025, 07.00 Uhr
von Hans Czerny
Herzinfarkt gilt als Haupttodesursache in Industrieländern. ARD Wissen beleuchtet die Risiken und zeigt, wie Betroffenen effektiv geholfen werden kann. Besonders Frauen sind oft gefährdet, da ihre Symptome häufig falsch gedeutet werden.
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Freitaucherin Anna-Karina Schmitt im Tauchturm-Schwimmbecken. Tauchen hilft beim stressfreien Atmen.  Fotoquelle: BR / Caroline Hofmann
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Die 29-jährigen Zwillinge Naomi und Joëlle während einer Herzuntersuchung bei Dr. Conchita Ruiz-Mohné im Krankenhaus in Porz am Rhein Köln. Die Zwillinge fühlen sich fit. Doch ob ihr Herz wirklich gesund ist, wissen sie nicht.   Fotoquelle: BR / Marcus Marschall
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Dr. Conchita Ruiz-Mohné im Krankenhaus Porz am Rhein. Die Cardiologin ist Expertin für weibliche Herz- und Gefäßmedizin. Der Bereich wurde lange Zeit vernachlässigt.  Fotoquelle: BR / Marcus Marschall
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Ferruccio Labita beim Training: Nach seinem Herzanfall mit 38 Jahren achtet der leidenschaftliche Radfahrer nun mehr auf seine Gesundheit.  Fotoquelle: BR / Caroline Hofmann

Herzinfarkt ist in westlichen Industrieländern nach wie vor die Todesursache Nummer eins. Statistisch gesehen trifft es zunehmend am häufigsten Menschen über 60, zunehmend aber sind auch immer jüngere Menschen, vor allem Männer unter 40 gefährdet. "ARD Wissen" klärt über mögliche Ursachen eines Herzinfarktes aus, über die Unterschiede zwischen Frauen und Männern, aber auch darüber, wie man Betroffenen rasch und gezielt helfen kann.

ARD
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?
Information • 15.09.2025 • 22:50 Uhr

Solange das Herz gesund ist, schenken wir ihm kaum Beachtung. Aber auch dann, wenn dieser zuverlässig arbeitende Muskel einmal nicht mehr richtig schlägt, schätzen wir die Symptome falsch ein. Und wer versteht es schon so richtig, die schnell notwendige Erste Hilfe zu leisten?

Risiko eines Herzinfarkts: Vermeintliche Fitness alleine schützt nicht

Frauen werden durch das Hormon Östrogen besser geschützt. Dann jedoch, wenn sie betroffen sind, wird ihnen weniger schnell geholfen – nicht selten, weil sie selbst an einen Herzinfarkt gar nicht denken mögen. Nicht zuletzt spielen aber auch Bewegungsmangel, falsche Ernährung und Rauchen eine wichtige Rolle. Dass vermeintliche Fitness alleine nicht schützen kann, zeigt im ARD-Film ein 38-Jähriger, der einen Herzanfall erlitt, inzwischen wieder Radrennen fährt, aber dabei viel mehr auf das eigene Körpergefühl achtet.

Derzeit beliebt:
>>Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
>>"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
>>Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
>>Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"

Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
Die ARD-Doku "Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?" beleuchtet die Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz für Arbeitsplätze und zieht Parallelen zur Geschichte des technischen Fortschritts.
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History



Die 29-jährigen Zwillinge Naomi und Joëlle Karfich sind sportlich und fühlen sich fit. Doch ist ihr Herz wirklich gesund? Für "ARD Wissen" lassen sie ihr Herz in Köln-Porz von Conchita Ruiz-Mohné untersuchen. Bei Frauen führen die noch wenig bekannten Symptome häufig zu verspäteten Diagnosen. Dabei kommt es gerade beim Herzinfarkt wegen der fehlenden Blutzufuhr auf jede Sekunde an. Wie man hilft, erklärt im Film von Caroline Hofmann eine Sanitäterin. Aber auch ein wenig Abenteuer darf nicht fehlen. Weil Stress ein wichtiger Auslöser für Herzkrankheiten sein kann, führt eine Langstreckentaucherin ihre Atemtechnik als ermunterndes Beispiel vor.

ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet? – Mo. 15.09. – ARD: 22.50 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Die brisante Wahrheit über das Atommülllager Asse
"ARD Story: Der Herr der Fässer"
ARD Story: Der Herr der Fässer
Kampf ums Klima: Geo-Engineering als Schlüssel zum Erfolg?
"ARD Wissen: Kampf ums Klima"
ARD Wissen: Kampf ums Klima
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Marlene Lufen zeigt sich ohne Extensions!
Haarausfall
Marlene Lufen
Gefährliche Sonnenstrahlen: Was du wissen musst!
"ARD Wissen: Unsere Haut – Wie viel Sonne ist gesund?"
ARD Wissen: Unsere Haut - Wie viel Sonne ist gesund?
Frauen in der Revolution: Der vergessene Einfluss
"Freiheit für alle!"
Freiheit für alle!
Die Geschichte des Kraftsports: Schweiß, Muskeln und mehr auf ARTE!
"Muskelmania – Der Siegeszug des Krafttrainings"
GZSZ-Stars nackt im Playboy: Diese Promis haben sich ausgezogen
Von der RTL-Soap zum Nacktshooting
Zweimal zeigte sich Iris Mareike Steen hüllenlos im Playboy - 2015 und 2022.
Penélope Cruz zwischen Verbrechen und Neuanfang
"Volver – Zurückkehren"
"Tatort" aus Bremen: Gibt es mehr männliche oder weibliche Stalker?
Ein Blick auf den Krimi-Fall
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“
Oberbürgermeister-Kandidatur
Jannik Kontalis
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
So möchte Schauspieler Walter Sittler ewig jung bleiben
Überraschende Lebensphilosophie
Walter Sittler im Interview
ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
Emotionaler Abschied bei Grill den Henssler: Calli sagt "Tschö"
"Grill den Henssler Sommer-Special"
Grill den Henssler Sommer-Special
Verwirrspiel in Cornwall: Rosamunde Pilchers neues Abenteuer
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Quiz-Marathon für den guten Zweck - Promis legen sich ins Zeug
"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special"
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Berchtesgadener Land: Ein Paradies für Naturfreunde
"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land"
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Liebesdrama im Oktagon
"Perfect Addiction"
Array
Pleite trotz Hits, Schlager & Ruhm: So verloren diese Stars ihr Geld!
Pleite-Promis
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus
Das ist der Grund
ZDF-Fernsehgarten
Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub
Schlagerstar voller Stolz
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku mit Steffen Hallaschka
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat"
Angriff auf unsere Kinder
Ein Rocker-Boss zwingt Frederike Bader zu tödlichem Spiel
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Mercedes Müller über Gleichberechtigung: "Da ist noch viel Luft nach oben"
Brauerei-Dynastien
Mercedes Müller
Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel
Rückkehr
"Big Little Lies"
Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
Rotes Teppich-Debüt
Roland Trettl und Miriam Höller