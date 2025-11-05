Beatrice Egli gesteht: Sie versteht Männer besser als Frauen!

Schlagerstar Beatrice Egli überrascht mit einer ganz persönlichen Aussage: Im Podcast „Star-Talk“ auf Antenne Schlager spricht die 37-Jährige offen darüber, warum sie Männer oft besser versteht als Frauen – und nennt dafür gleich mehrere Gründe. Dabei spielt vor allem ihre Kindheit eine zentrale Rolle.

Beatrice Egli wuchs mit drei Brüdern auf Glamour? Kann sie. Emotion? Sowieso. Und Selbstbewusstsein? Hat sie gelernt – in einer Welt, in der Jungs eindeutig in der Überzahl waren. Beatrice Egli weiß, wie man sich behauptet. Deshalb sagt sie heute auch ganz entspannt im Podcast: „Ich komme super mit Jungs klar.“

Der Grund: Sie ist mit drei Brüdern aufgewachsen – und die haben die Schlagersängerin geprägt. Denn untereinander sei damals nicht nach Geschlecht unterschieden worden: „Wir sind vier Kids“, so Egli. Deshalb waren Aktivitäten wie gemeinsames Fußballspielen an der Tagesordnung. Diese familiäre Konstellation habe ihre Sicht auf das Verhalten von Männern geprägt.

„Ich mag auch diese Direktheit von meinen Brüdern“ Vor allem die offene Kommunikation sei für Beatrice Egli ein großer Pluspunkt im Umgang mit Männern. „Ich mag auch diese Direktheit von meinen Brüdern. Sie sagen auch, wenn sie etwas nicht gut finden. Und dann spricht man darüber – und dann ist das erledigt“, erklärt die Sängerin.

Ein Lied für die Bros Auf ihrem aktuellen Album „Hör nie auf damit“ hat Beatrice Egli ihren Brüdern sogar einen eigenen Song gewidmet. Das Lied „Bros“ thematisiert die enge Verbindung zu ihren Geschwistern.