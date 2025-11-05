Home News Star-News

Beatrice Egli gesteht: Sie versteht Männer besser als Frauen!

„Ich mag diese Direktheit“

05.11.2025, 09.56 Uhr
von Julian Flimm
Schlagerstar Beatrice Egli spricht im Podcast „Star-Talk“ über ihre Kindheit – und verrät, warum sie Männer oft besser versteht als Frauen.
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
Beatrice Egli hat verraten, warum sie mit Männer besonders gut klarkommt.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci

Schlagerstar Beatrice Egli überrascht mit einer ganz persönlichen Aussage: Im Podcast „Star-Talk“ auf Antenne Schlager spricht die 37-Jährige offen darüber, warum sie Männer oft besser versteht als Frauen – und nennt dafür gleich mehrere Gründe. Dabei spielt vor allem ihre Kindheit eine zentrale Rolle.

Beatrice Egli wuchs mit drei Brüdern auf

Glamour? Kann sie. Emotion? Sowieso. Und Selbstbewusstsein? Hat sie gelernt – in einer Welt, in der Jungs eindeutig in der Überzahl waren. Beatrice Egli weiß, wie man sich behauptet. Deshalb sagt sie heute auch ganz entspannt im Podcast: „Ich komme super mit Jungs klar.“

Der Grund: Sie ist mit drei Brüdern aufgewachsen – und die haben die Schlagersängerin geprägt. Denn untereinander sei damals nicht nach Geschlecht unterschieden worden: „Wir sind vier Kids“, so Egli. Deshalb waren Aktivitäten wie gemeinsames Fußballspielen an der Tagesordnung. Diese familiäre Konstellation habe ihre Sicht auf das Verhalten von Männern geprägt.

„Ich mag auch diese Direktheit von meinen Brüdern“

Vor allem die offene Kommunikation sei für Beatrice Egli ein großer Pluspunkt im Umgang mit Männern. „Ich mag auch diese Direktheit von meinen Brüdern. Sie sagen auch, wenn sie etwas nicht gut finden. Und dann spricht man darüber – und dann ist das erledigt“, erklärt die Sängerin.



Ein Lied für die Bros

Auf ihrem aktuellen Album „Hör nie auf damit“ hat Beatrice Egli ihren Brüdern sogar einen eigenen Song gewidmet. Das Lied „Bros“ thematisiert die enge Verbindung zu ihren Geschwistern.

Laut Egli sei das neue Album ihr bislang „mutigstes“. Sie greife darauf nicht nur fröhliche, sondern auch ernste Themen auf – wie Wut, Traurigkeit und persönliche Fehler. „Wenn du ehrlich mit dir bist, kann es nur richtig sein. Was soll passieren? Wenn es nicht klappt, fängst du noch einmal an“, so die Schlagersängerin im Gespräch mit Moderatorin Annika Reichel.

