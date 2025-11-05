Die kürzesten Star-Ehen aller Zeiten

Sie sind schön, reich, berühmt – und geschieden: Viele Stars leben auch in Sachen Trennung auf der Überholspur. Manche Promi-Ehen enden, kaum dass das Ja-Wort gegeben ist.

Keiner traut sich so gerne – und so kurz – wie Pamela Anderson Pamela Anderson ist ein Kurzzeit-Ehen-Profi. Gemeinsam mit Kid Rock ging sie einen eigenwilligen Weg: Das Paar trennte sich erst und heiratete nach drei Jahren Beziehungspause. Netter Versuch, aber vier Monate später waren sie wieder getrennt.

Zuvor war der "Baywatch"-Star mit Rocker Tommy Lee verheiratet gewesen. Nach der Hochzeit 1995 hielten die beiden es immerhin vier Monate im Hafen der Ehe aus. Beim dritten Versuch kam die Blondine immerhin auf ein halbes Jahr: 2007 ehelichte sie Rick Salomon. Und heiratete ihn nach der Trennung erneut – um sich wieder nach sechs Monaten zu trennen.

Damit nicht genug: Am 20. Januar 2020 verkündete Anderson, dass sie den Film-Produzenten Jon Peters geheiratet habe, um nur zwölf Tage später zu verkünden, dass man die Anerkennung der Eheurkunde doch zunächst einmal aufschiebe. Trotzdem traute sie sich kurz darauf erneut. An Weihnachten 2020 heiratete sie ihren Bodyguard Dan Hayhurst: "Ich bin genau da, wo ich sein sollte – in den Armen eines Mannes, der mich aufrichtig liebt", erklärte sie damals. Ein Jahr später war auch Ehe Nummer fünf am Ende.

Nicolas Cage: Rekord mit einer Vier-Tage-Ehe? Auch Nicolas Cage hat Erfahrung mit kurzen Bindungen: Nachdem der Oscar-Preisträger von 1996 bis 2001 mit Patricia Arquette verheiratet gewesen war, dauerte seine zweite Ehe gerade mal drei Monate: 2002 heiratete Cage Lisa-Marie Presley, er ehelichte die Tochter von Elvis Presley eine Woche vor dem 25. Todestag des "King" auf Hawaii. Kennengelernt hatte sich das Kurzzeit-Paar auf Lisa-Maries Geburtstagsparty.

Doch es ging noch kürzer: Gerade mal vier Tage hielt 2019 die Ehe von Cage mit der Make-up-Künstlerin Erika Koike. Nachdem die beiden in Las Vegas geheiratet hatten, erschien der Schauspieler – angeblich betrunken – vor dem Gerichtsgebäude und wollte die Ehe annullieren lassen. Inzwischen ist das Paar offiziell geschieden.

Bradley Cooper und Colin Farrell: Nicht für die (lange) Ehe gemacht? Jennifer Lopez hat ebenfalls mehrere Scheidungen hinter sich. Die kürzeste Ehe war die mit Tänzer Chris Judd: Nach acht Monaten war der Zauber vorbei. In der ersten Ehe mit Ojani Noa, die 1998 geschlossen wurde, verweilte sie elf Monate. Die dritte Bindung mit Sänger Marc Anthony hielt immerhin sieben Jahre.

Ihre Paraderolle als tollpatschige Journalistin Bridget Jones brachte Filmfans weltweit zum Lachen. Im privaten Liebesleben blieb Renée Zellweger dagegen das Lachen im Halse stecken: Ihre Ehe mit Country-Sänger Kenny Chesney wurde bereits nach sieben Monaten annulliert.

Ab 2009 war Zellweger mit Bradley Cooper liiert, danach folgte für den "A Star Is Born"-Hauptdarsteller ab 2013 eine zweijährige Beziehung mit dem Model Suki Waterhouse. Kurios: Diese beiden informellen Partnerschaften hielten länger als seine Ehe mit Kollegin Jennifer Esposito. Die währte lediglich vier Monate.

Ähnlich wie Bradley Cooper ist auch Colin Farrell für viele ein Traummann. Kollegin Amelia Warner sah das auch so und heiratete den Iren 2001. Nach vier Monaten platzte der Traum vom Traummann wie eine Seifenblase. Mittlerweile ist Warner mit einem anderen Kerl verheiratet, um den sie so manche Frau beneiden dürfte: Die Ehe mit Jamie Dornan, bekannt aus den "50 Shades of Grey"-Filmen, hält immerhin schon seit zwölf Jahren.

Kim Kardashian: Alles nur Show? Nur 72 Tage hielt die Kurzehe von Kim Kardashian und Kris Humphries. Die Lovestory der beiden wurde mitsamt Hochzeit in der Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" gezeigt. Später wurde gemutmaßt, dass die Ehe nur für die TV-Sendung inszeniert wurde. Offiziell waren aber die berühmten "unüberbrückbaren Differenzen" Schuld.

Eminem ist zweifach geschieden. Das Besondere: beide Male von derselben Frau. Die erste Ehe (1999) mit Kim Mathers hielt zwei Jahre. Beim Aufwärmen der Liebe im Jahr 2006 hielt die Ehe lediglich drei Monate, bevor die Gefühle wieder erkalteten. Als Kim später einen Suizidversuch unternahm, stand Eminem ihr zur Seite, wenn auch nur als guter Freund.

It-Girl, Model, Designerin – und Kurzehefrau. Nicky Hilton, Schwester der noch berühmteren Paris Hilton, war zwei Monate lang verheiratet. Wo sie Todd Meister 2004 ehelichte? Richtig, in Las Vegas! Ein Jahr später heiratete die Tochter aus reichem Hause einen Mann aus einem anderen reichen Haus – James Rothschild aus der Bankiersfamilie Rothschild.

Dieter Bohlen ist nicht nur der Pop-Titan, sondern auch der Scheidungstitan. Zumindest unter den deutschen Prominenten. Wie Britney Spears und Katie Price heiratete er in Las Vegas: Im Mai 1997 gaben Bohlen und Verona Feldbusch das sich Ja-Wort. Nach 31 Tagen war der romantische Spuk vorbei – die Scheidung erfolgte kurz nach der Heimkehr nach good old Germany.

Das hält kein Jahr? Noch nicht einmal einen Monat! Schauspieler Eddie Murphy ist seit "Beverly Hills Cop" auf lustige Rollen festgelegt. Auch dem Esel aus "Shrek" lieh er seine Stimme. Privat fühlte er sich in Sachen Ehe manchmal als Esel. Die Liebe mit Nicole Mitchell hielt für Hollywood-Verhältnisse ewig: 1993 bis 2006 waren die beiden verheiratet. Deutlich kürzer war die Ehe mit Schauspielerin Tracey Edmonds (Bild). Die Bindung hielt nur zwei Wochen. Dabei begann alles wie im Paradies: auf einer privaten Insel in Polynesien. Glück im Unglück: Die Ehe mit Eddie Murphy war in den USA nicht rechtskräftig.

Der Kultfilm "Easy Rider" machte Dennis Hopper zur Hollywood-Legende. Der 2010 verstorbene Schauspieler scheint privat schwierig gewesen zu sein: Seine Frau verließ ihn nach nur acht Tagen. Michelle Phillips war selbst eine Berühmtheit. Mit der Band The Mamas & The Papas hatte die Sängerin Anteil am Dauer-Ohrwurm und Welthit "California Dreamin'".

Im Vollrausch gefällte Entscheidungen sind selten gut. Bester Beweis: die Ehe von Carmen Electra und Dennis Rodman im Jahr 1998. Nüchtern betrachtet erschien der Basketball-Legende das Liebesglück mit der Schauspielerin als Schnapsidee. Bereits nach sechs Tagen reichte er die Scheidung ein. Electras zweite Ehe mit Musiker Dave Navarro (ehemals bei den Red Hot Chili Peppers) hielt immerhin vier Jahre.

Sie belegt immer noch Platz eins im Ranking der Promi-Wegwerf-Ehen: Britney Spears und Jason Alexanders Hochzeitsglück währte lediglich 55 Stunden. Nach Party-Nächten wie in der Komödie "Hangover" gaben sich die beiden in Las Vegas das Ja-Wort – in einer der bekannten Blitzhochzeitskapellen. Und wie im Film bereute Britney schnell, was sie getan hatte.