ZDF-Doku "Überleben in Auschwitz": Zeitzeugen erzählen ihre Geschichte

Auschwitz-Doku im ZDF: Zeitzeugen erzählen ihre Geschichte

04.11.2025, 07.00 Uhr
von Hans Czerny
Die ZDF-Dokumentation "Überleben in Auschwitz" verwebt Zeitzeugenschaft mit Spielszenen und erzählt Geschichten von Opfern und Tätern, deren Wege sich im KZ kreuzten. Eine bewegende Erinnerung an den Holocaust.
Die Zwillinge Eva und Miriam Mozes (ganz rechts) waren in Auschwitz Experimenten ausgeliefert.  Fotoquelle: ZDF / Unbekannt / USHMM
Spielszene: Helen Spitzer und David Wisnia waren In Auschwitz ein heimliches Liebespaar. 72 Jahre nach ihrer Befreiung sahen sie sich wieder.  Fotoquelle: ZDF / Janis Trausch, Tobias Lenz
Selektion in Auschwitz. Ein Zug mit jüdischen Gefangenen ist angekommen. SS-Leute entscheiden, wer arbeitsfähig und wer angeblich nicht arbeitsfähig ist.  Fotoquelle: ZDF / Bernhard Walter / Yad Vashem
Der letzte Weg: Menschen, die zu Fuß zu den Gaskammern von Auschwitz gehen müssen.  Fotoquelle: ZDF / Bernhard Walter / Yad Vashem
Helen Spitzer und David Wisnia. In Auschwitz waren sie ein heimliches Liebespaar. Kurz vor Helens Tod treffen sie sich wieder. 72 Jahre haben sie sich nicht gesehen.  Fotoquelle:  ZDF / Avi Wisnia
Anita Lasker-Wallfisch, geboren am 17. Juli 1925 in Breslau, spielte Cello im Mädchenorchester von Auschwitz, um zu überleben. In London gründete sie später das English Chamber Orchestra mit. 2020 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.  Fotoquelle: ZDF / Kevin Early

80 Jahre ist es her, dass das von den Nazis 1940 errichtete Konzentrationslager Auschwitz am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit wurde. Aus diesem Anlass wurden zahlreich Dokumentationen gesendet. Die Zahl der Überlebenden von Auschwitz schwindet hingegen von Jahr zu Jahr.

Dokumentation • 04.11.2025 • 20:15 Uhr

Dass die Dokumentationen oder Spielfilme in neuem Licht erscheinen, dafür sorgt die Aktualität – ein im Zeichen des Gaza-Konfliktes neu entflammter Antisemitismus, aber auch ein seit Längerem sich international steigernder gefährlicher Populismus und Nationalismus.

Die Geschichte der Musikerin Anita Lasker-Wallfisch

Wie bereits in anderen Dokumentationen wird auch in der ZDF-Doku "Überleben in Auschwitz" Zeitzeugenschaft mit Spielsequenzen verwoben. Der 45-minütige Film will nach Auskunft seiner Autoren "Geschichten von Opfern und Tätern, deren Wege sich im KZ Auschwitz kreuzen" erzählen. Dass die Zeitzeugen und ihre Geschichten längst keine Unbekannten mehr sind, sondern teils mit Verdienstkreuzen geehrt oder in Doku-Serien und Artikeln gewürdigt wurden, macht den Film nicht weniger essenziell.

Die am 17. Juli 1925 in Breslau geborene Jüdin Anita Lasker-Wallfisch, eine der letzten Überlebenden von Auschwitz und Bergen-Belsen, spielte als Cellistin im nachmals berühmten Mädchenorchester von Auschwitz. Noch immer erinnert sie sich an "den Wahnsinn, der damals geschehen ist". Unter anderem spielte sie auch dem sich "charmant" gebenden SS-Arzt Josef Mengele vor, der an der Rampe von Auschwitz aussortierte, wer arbeitsfähig sei oder nicht.



Eine der letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz

Mengeles brutalen pseudomedizinischen Versuchen mit Zwillingen im Dienste der NS-Rassenideologie waren unter anderem auch die damals zehnjährigen Zwillinge Eva und Miriam Mozes ausgesetzt. Beide zählten zu den wenigen Überlebenden von Mengeles Experimenten und engagierten sich später stark im Gedenken an den Holocaust.

Der Film begleitet seine Protagonisten auch weit über die Zeit von Auschwitz hinaus. So ist die Geschichte der slowakischen Jüdin Helen Spitzer, die als sogenannter "Funktionshäftling" zum überleben Todeslisten führen musste, und des polnischen Häftlings David Wisnia besonders berührend. Beide trafen und verliebten sich unter Lebensgefahr heimlich im Todeslager und verloren sich nach dessen Befreiung aus den Augen. Erst nach 72 Jahren gab es dann für die nach Amerika Ausgewanderten in New York ein überraschendes Wiedersehen. Anita Lasker-Wallfisch ist mit jetzt 100 Jahren eine der letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz.

Überleben in Auschwitz – Di. 04.11. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

