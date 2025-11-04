Home News TV-News

„Mälzers Meisterklasse“: TV-Koch Tim Mälzer zeigt seine sanfte Seite

"Mälzers Meisterklasse"

Tim Mälzer ganz anders: So emotional ist seine neue Show

04.11.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
In der neuen VOX-Show "Mälzers Meisterklasse" treten zwölf Gastro-Profis gegeneinander an. Tim Mälzer und Jan Hartwig suchen den "ultimativen Charakterkoch". Der Sieger erhält 50.000 Euro und ein exklusives Mentorship.
Mälzers Meisterklasse
Tim Mälzer sucht aus einer Auswahl von zwölf Gastro-Profis den "ultimativen Charakterkoch".  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Mälzers Meisterklasse
"Für mich ist die Rolle des Mentors eine, die ich schon immer in meinen gastronomischen Projekten ausgeübt habe", sagt Tim Mälzer.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz
Mälzers Meisterklasse
Sein Gespür für den richtigen Ton, gerade bei sensiblen Themen, hat Tim Mälzer schon viel Anerkennung eingebracht - und auch Fernsehpreise.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joshua Sammer

Eigentlich ist er ja ein Mann für den Wettkampf, für die erste Reihe: Doch Tim Mälzer kann auch ganz anders. In der neuen VOX-Reihe "Mälzers Meisterklasse", die zunächst auf sechs Folgen ausgelegt ist, präsentiert er sich von seiner ruhigen, beobachtenden, empathischen Seite, wie man sie auch aus Sozialdokumentationen ("Herbstresidenz"-Reihe) kennt.

VOX
Mälzers Meisterklasse
Show • 04.11.2025 • 20:15 Uhr

Das Konzept der VOX-Show "Mälzers Meisterklasse"

Diesmal nimmt Mälzer zwölf Gastro-Profis unter die Lupe, um zusammen mit dem Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig den "ultimativen Charakterkoch" auszusuchen. Es geht darum, eine unverkennbare kulinarische Handschrift zu entwickeln. Natürlich steht die Reihe auch diesmal für ein kreatives Kräftemessen, aber auch noch für viel mehr.

Wer die "Meisterklasse" gewinnt, erhält 50.000 Euro und darüber hinaus "ein exklusives Mentorship von Tim Mälzer", wie es bei VOX heißt. Dabei möchte der 54-jährige Fernseh-Koch, der es aus einfachen Verhältnissen in Elmshorn ganz nach vorn ins Rampenlicht der Kameras geschafft hat, nicht nur Fachwissen weitergeben. Die Reihe zielt auch auf eine Persönlichkeitsentwicklung ab.

Derzeit beliebt:
>>„WaPo Bodensee“: Starttermin, Handlung, Gaststars & Jubiläum
>>"Tatort"-Umbruch in Wien: Dieses Duo soll Krassnitzer & Neuhauser ablösen
>>Schock in neuer Mälzer-Show: "Eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je gesehen habe"
>>RTL verzichtet auf Ausstrahlung von Laura Dahlmeier-Szenen

Star-Koch Tim Mälzer in der Rolle des Mentors

"Für mich ist die Rolle des Mentors eine, die ich schon immer in meinen gastronomischen Projekten ausgeübt habe. Sie erfüllt mich und macht mir Spaß. Nun stehe ich einmal nicht selbst in einem Wettbewerb, sondern ich unterstütze Köchinnen und Köche dabei, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und zu entwickeln", erklärte der Star-Koch im Vorfeld.



„Bauer sucht Frau“: Inka Bause verrät Dreh-Geheimnis zum Scheunenfest
Inka Bause ist bekannt als das Gesicht von "Bauer sucht Frau". Doch was macht die Moderatorin, während die Bauern auf Dates gehen? Ein Instagram-Post gibt Aufschluss.
Hinter den Kulissen
Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

"Das Ganze im Rahmen der neuen TV-Sendung 'Mälzers Meisterklasse' zu realisieren, bedeutet natürlich eine Extraportion Adrenalin für alle. Dass wir Jan Hartwig dafür gewinnen konnten, die Leistungen der mitwirkenden Köchinnen und Köche zu beurteilen, ist für mich ein Kompliment der Sterneküche an unser Coaching-Format."

Mälzers Meisterklasse – Di. 04.11. – VOX: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Bauer sucht Frau“: Inka Bause verrät Dreh-Geheimnis zum Scheunenfest
Hinter den Kulissen
Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
Sportlegenden im Kinderduell: "Klein gegen Groß" mit Becker, Hambüchen und Ullrich
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Tränen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Ein emotionaler Abschied von diesem Moderator!
Moderator verlässt TV
Benjamin Bieneck
RTL kündigt neuen Ableger von "Prominent getrennt" an - Fans sind verwirrt
Neues RTL-Format
Nico Legat und Thorsten Legat
Maite Kelly enthüllt Beziehungs-Status und rechnet mit der Öffentlichkeit ab: "Ich fand's armselig"
Maite Kellys Liebesleben
Maite Kelly
„Angst ist der schlechteste Wegbegleiter“: Evelyn Burdecki ganz offen
Im Interview
Evelyn Burdecki mit einem Koffer.
Neue Show für Steffen Henssler: Jetzt legt sich der TV-Koch mit ganz Europa an
Internationaler Kochwettbewerb
"Europa grillt den Henssler"
Entdecke das Geheimnis hinter dem perfekten Chili mit Sebastian Lege
"Lege kommt auf den Geschmack"
Lege kommt auf den Geschmack
Quoten-Desaster für Stefan Raab – Horst Lichter triumphiert im ZDF
Neuer Tiefstand
Die Stefan Raab Show
Steffen Hensslers Kochshow: Prominente Küchenhelden im Wettkampf
"Hensslers Dreamteam"
Hensslers Dreamteam
Streaming-Highlights: „Maxton Hall 2“ sorgt für Herzklopfen bei Prime
Streaming-Neuheiten
"Frankenstein"
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Darum will "Bergdoktor" Hans Sigl nicht zu Silbereisen aufs "Traumschiff"
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Mike Krüger kontert Levi Penell mit ironischem Influencer-Song
Influencer-Parodie
Mike Krüger
Jennifer Aniston frisch verliebt – das ist ihr neuer Partner!
Liebesbeziehung bestätigt
Jennifer Aniston
George Clooney rechnet mit Kamala Harris ab: „Es war ein Fehler“
Kritik an US-Wahl 2024
George Clooney
42 Kilo weg! Martina Reuter feiert Bodybuilding-Debüt mit Stolz
SAT.1-Moderatorin
Martina Reuter
Dschungelcamp 2026? - So frech kontert der Schlagerstar die Gerüchte
"Ich bin ein Star - Hol mich hier raus!"
Vincent Gross
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist die Schlagersängerin verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
„Tombstone“ bei ARTE: Kritik zum Western-Klassiker mit Kurt Russell
"Tombstone"
Tombstone
"Tatort: Erika Mustermann": Wie gut war der Krimi mit Corinna Harfouch und Mark Waschke?
ARD-Krimi
Tatort: Erika Mustermann
Schockierende Wahrheiten über Demenz enthüllt!
"Hirschhausen und das große Vergessen"
Hirschhausen und das große Vergessen
Inka Bause im Einsatz: Neue Staffel von "Bauer sucht Frau" startet
"Bauer sucht Frau"
Bauer sucht Frau
Unfassbarer Amoklauf in Hamburg: Was steckt dahinter?
"Sarah Kohr – Im Schatten"
"Sarah Kohr - Im Schatten"
Aylin Tezel: Vom "Tatort" zur Regisseurin
"Falling into Place"
Falling into Place
Katharina Wegeners Neustart im ZDF-"Herzkino"
"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit"
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Die Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
"Terra X: Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt"
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Ralph Siegel abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit ihm arbeiten!
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
"Nicht immer einfach": Darum hat Michael Patrick Kelly beim Tod seines Vaters nicht geweint
Emotionaler Song
"NDR Talk Show"
"Die Ringe der Macht": Die teuerste Serie der Welt kommt ins Free-TV
Fantasy-Epos im TV
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht