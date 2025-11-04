„Mälzers Meisterklasse“: TV-Koch Tim Mälzer zeigt seine sanfte Seite

Eigentlich ist er ja ein Mann für den Wettkampf, für die erste Reihe: Doch Tim Mälzer kann auch ganz anders. In der neuen VOX-Reihe "Mälzers Meisterklasse", die zunächst auf sechs Folgen ausgelegt ist, präsentiert er sich von seiner ruhigen, beobachtenden, empathischen Seite, wie man sie auch aus Sozialdokumentationen ("Herbstresidenz"-Reihe) kennt.

Das Konzept der VOX-Show "Mälzers Meisterklasse" Diesmal nimmt Mälzer zwölf Gastro-Profis unter die Lupe, um zusammen mit dem Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig den "ultimativen Charakterkoch" auszusuchen. Es geht darum, eine unverkennbare kulinarische Handschrift zu entwickeln. Natürlich steht die Reihe auch diesmal für ein kreatives Kräftemessen, aber auch noch für viel mehr.

Wer die "Meisterklasse" gewinnt, erhält 50.000 Euro und darüber hinaus "ein exklusives Mentorship von Tim Mälzer", wie es bei VOX heißt. Dabei möchte der 54-jährige Fernseh-Koch, der es aus einfachen Verhältnissen in Elmshorn ganz nach vorn ins Rampenlicht der Kameras geschafft hat, nicht nur Fachwissen weitergeben. Die Reihe zielt auch auf eine Persönlichkeitsentwicklung ab.

Star-Koch Tim Mälzer in der Rolle des Mentors "Für mich ist die Rolle des Mentors eine, die ich schon immer in meinen gastronomischen Projekten ausgeübt habe. Sie erfüllt mich und macht mir Spaß. Nun stehe ich einmal nicht selbst in einem Wettbewerb, sondern ich unterstütze Köchinnen und Köche dabei, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und zu entwickeln", erklärte der Star-Koch im Vorfeld.

"Das Ganze im Rahmen der neuen TV-Sendung 'Mälzers Meisterklasse' zu realisieren, bedeutet natürlich eine Extraportion Adrenalin für alle. Dass wir Jan Hartwig dafür gewinnen konnten, die Leistungen der mitwirkenden Köchinnen und Köche zu beurteilen, ist für mich ein Kompliment der Sterneküche an unser Coaching-Format."

