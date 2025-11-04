Home News TV-News

„WaPo Bodensee“: Starttermin, Handlung, Gaststars & Jubiläum

"WaPo Bodensee"

Neue Folgen des Bodensee-Krimis: Starttermin, Handlung, Gaststars & Jubiläum

04.11.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Die ARD-Krimiserie "WaPo Bodensee" startet mit neuen Folgen in den zweiten Teil der siebten Staffel. Nele und ihr Team ermitteln weiter am Bodensee und feiern die 100. Episode mit einer speziellen Doppelfolge. Gaststars wie Ingolf Lück bereichern die spannenden Fälle.
WaPo Bodensee
Die Bodensee-Cops haben in den neuen Folgen etwas zu feiern (von links): Tim Wilde als Paul Schott, Wendy Güntensperger als Julia Demmler, Floriane Daniel als Nele Fehrenbach und Max König als Jakob Frings.   Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper
 
WaPo Bodensee
Die Coolen vom See: Paul Schott (Tim Wilde) und Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) ermitteln nach dem Fund der Leiche von Viktor Fuchs in einem Wohnprojekt für kriminell gefährdete Jugendliche.  Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper

"Keiner von uns hat 2016 geahnt, wie groß der Erfolg der 'WaPo Bodensee' sein würde", erinnert sich Floriane Daniel, Hauptdarstellerin der ARD-Vorabend-Krimiserie, gegenüber dem Sender vor dem Start der neun neuen Folgen. Es handelt sich dabei um den zweiten Teil der siebten Staffel, deren letzte Folge vor beinahe einem Jahr ausgestrahlt wurde.

ARD
"WaPo Bodensee"
Vorabendserie • 04.11.2025 • 18:50 Uhr

Knapp drei Millionen Menschen schalteten zuletzt ein, wenn Nele Fehrenbach (Daniel), Chefin des Polizeireviers, mit ihren Kolleginnen und Kollegen Paul Schott (Tim Wilde), Julia Demmler (Wendy Güntensperger) und Jakob Frings (Max König) auf dem See und an dessen Ufer auf Verbrecherjagd ging.

"WaPo Bodensee": Ein besonderes Jubiläum und einige prominente Gaststars

In der ersten neuen Folge "Tödliche Sehnsucht" ermitteln die Polizisten im Mord an einem jungen Mann, der Teil eines Wohnprojekts für kriminelle Jugendliche war. Alle neun Episoden werden, wie gehabt, wöchentlich am frühen Dienstagabend im Ersten ausgestrahlt. Als Gaststars sind unter anderem Ingolf Lück, Udo Schenk und Leslie-Vanessa Lill angekündigt. Und es steht ein großes Jubiläum an: die 100. Episode, die als Doppelfolge gefeiert wird. Ihr wenig glanzvoller Titel: "Schmuddelkind".

Direkt im Anschluss an die finale Folge der siebten Staffel soll es im Januar 2026 mit der achten Staffel der "WaPo Bodensee" weitergehen.



"WaPo Bodensee" – Di. 04.11. – ARD: 18.50 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

