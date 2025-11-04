„WaPo Bodensee“: Starttermin, Handlung, Gaststars & Jubiläum

"Keiner von uns hat 2016 geahnt, wie groß der Erfolg der 'WaPo Bodensee' sein würde", erinnert sich Floriane Daniel, Hauptdarstellerin der ARD-Vorabend-Krimiserie, gegenüber dem Sender vor dem Start der neun neuen Folgen. Es handelt sich dabei um den zweiten Teil der siebten Staffel, deren letzte Folge vor beinahe einem Jahr ausgestrahlt wurde.

"WaPo Bodensee" Vorabendserie • 04.11.2025 • 18:50 Uhr

Knapp drei Millionen Menschen schalteten zuletzt ein, wenn Nele Fehrenbach (Daniel), Chefin des Polizeireviers, mit ihren Kolleginnen und Kollegen Paul Schott (Tim Wilde), Julia Demmler (Wendy Güntensperger) und Jakob Frings (Max König) auf dem See und an dessen Ufer auf Verbrecherjagd ging.

"WaPo Bodensee": Ein besonderes Jubiläum und einige prominente Gaststars In der ersten neuen Folge "Tödliche Sehnsucht" ermitteln die Polizisten im Mord an einem jungen Mann, der Teil eines Wohnprojekts für kriminelle Jugendliche war. Alle neun Episoden werden, wie gehabt, wöchentlich am frühen Dienstagabend im Ersten ausgestrahlt. Als Gaststars sind unter anderem Ingolf Lück, Udo Schenk und Leslie-Vanessa Lill angekündigt. Und es steht ein großes Jubiläum an: die 100. Episode, die als Doppelfolge gefeiert wird. Ihr wenig glanzvoller Titel: "Schmuddelkind".

Direkt im Anschluss an die finale Folge der siebten Staffel soll es im Januar 2026 mit der achten Staffel der "WaPo Bodensee" weitergehen.

