Home News Star-News

Warum dieser EU-Kompromiss Putin in die Karten spielen könnte

Ein politischer Balanceakt

Warum dieser EU-Kompromiss Putin in die Karten spielen könnte

19.12.2025, 13.06 Uhr
von Franziska Wenzlick
Katharina Dröge äußerte sich im ARD-"Morgenmagazin" zum 90-Milliarden-Kredit für die Ukraine. Die Grünen-Politikerin lobte Friedrich Merz und kritisierte die EU-Entscheidung, eingefrorene russische Vermögenswerte nicht zu nutzen.
ARD"-Morgenmagazin"
Katharina Dröge hat im ARD-Moma über den 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine gesprochen.  Fotoquelle: ARD

"Der Ukraine läuft die Zeit davon", weiß Katharina Dröge. Im "Morgenmagazin" der ARD spricht die Grünen-Fraktionsvorsitzende am Freitag deshalb von "einer Erleichterung" für das kriegsgeplagte Land, "wenn diese 90 Milliarden Euro wirklich kommen sollten".

Beim EU-Gipfel in Brüssel hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder darauf geeinigt, der Ukraine einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro zu gewähren. Allein: "Ein entschlossenes und geschlossenes Zeichen der Europäischen Union war das jetzt nicht", findet Dröge. Dass für den Kredit das eingefrorene russische Vermögen vorerst nicht angetastet werde, hält die Politikerin für ein verheerendes Signal. "Das ist gefährlich", warnt sie im Gespräch mit ARD-Journalistin Sabine Scholt.

„Risiko für unsere Sicherheit“: Grüne kritisiert fehlende europäische Geschlossenheit

Dass sich weder Friedrich Merz noch Ursula von der Leyen mit ihrem Vorschlag durchsetzen konnten, in der EU festgesetztes russisches Staatsvermögen zu nutzen, "bedauere" Dröge sehr. "Ich hätte beiden gewünscht, dass sie Erfolg gehabt hätten", offenbart die Grünen-Frau, die sonst als scharfe Kritikerin des Bundeskanzlers gilt. "Das wäre ein Signal gewesen, das Putin auch verstanden hätte. Deswegen hat er da so genau hingeschaut", glaubt Dröge. "Es ist für unsere Sicherheit ein Risiko, dass das jetzt nicht gelungen ist."

Derzeit beliebt:
>>Filmkritik zu „Avatar: Fire and Ash“ – Hat James Cameron nichts mehr zu erzählen?
>>Michelles Abschied: Tanja Gisela Hewers Spagat zwischen Rolle und Persönlichkeit
>>ZDF-Jahresrückblick 2025: Markus Lanz zur Primetime mit großen Themen
>>„Wirtschaft im Stresstest“: So dramatisch ist die Lage 2025 wirklich

Sie frage sich: "Wenn es jetzt nicht gelingt, gerade in dieser so brisanten und entscheidenden Zeit für die Ukraine hier eine europäische Geschlossenheit hinzubekommen – wann dann?" Die 41-Jährige befürchte, dass der EU-Kompromiss "die Verhandlungsposition der Ukraine nicht leichter" mache.

Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten
Weihnachten fern der Heimat: Sophia Thomalla verbringt die Feiertage erneut nicht in Deutschland. Warum sie reist, was dahintersteckt – und wer darüber enttäuscht ist.
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.

"Ich erkenne sehr an, dass Friedrich Merz sich am Montag bemüht hat, eine gemeinsame europäische Linie hier in Berlin noch mal abzustimmen und auch die USA an Bord zu halten", sagt Dröge und pocht erneut auf "europäische Geschlossenheit". Sie resümiert: "Gut, wenn die Ukraine finanzielle Unterstützung kriegt – aber wirklich schlecht, dass dieser Weg über die russischen Vermögenswerte nicht gegangen wurde."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Der kleine Lord": Alle Infos zum Weihnachts-Klassiker in der ARD
Alle Jahre wieder
Der kleine Lord
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz": Kritik zum Film mit Katharina Schlothauer
Krimi
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz"
"Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick": Humor ist, wenn man trotzdem lacht
Rückschau
Dieter Nuhr
ARD-Serie "Mozart/Mozart" fällt bei Zuschauern durch: "Was für eine Zumutung!"
Moderne Mozart-Erzählung
"Mozart/Mozart"
ARD-Reportage über Tourette zeigt Felix’ bewegende Geschichte
"Echtes Leben: Tics und Träume – mit Tourette ins Abenteuer"
"Echtes Leben: Tics und Träume - mit Tourette ins Abenteuer"
Beatrice Egli über Weihnachtsshow: Sie musste „mit den Tränen kämpfen“
„Die Beatrice Egli Show“
Beatrice Egli auf der Bühne
War Nannerl Mozart das unterschätzte Genie der Familie?
"Mozart/Mozart"
"Mozart/Mozart"
Entlarvung der hippen Missionare: Gefährliche Botschaften hinter der Fassade
"ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?"
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
Maikes Kampf ums Leben: Ohne Insulinpumpe droht ihr der Tod
"Echtes Leben: Maikes Drama – ohne Insulinpumpe droht der Tod"
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
Sie begann in einem Bett: Die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Axel Prahl und Roland Kaiser
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
Tom Cruise als "Digger" kaum wiederzuerkennen
Tom Cruise überrascht
Digger
Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
Ganz privat: So feiert Helene Fischer Weihnachten
Schlagerqueen
Helene Fischer lächelt stark.
Cedric aus "Der kleine Lord": Was macht Ricky Schroder heute?
Ricky Schroder heute
Ricky Schroder
"Let's Dance"-Star ließ sich Markenzeichen entfernen – und teilt "beängstigenden" Arzt-Befund
Muttermal-Entfernung
Ekaterina Leonova
Meiste Auftritte bei "Markus Lanz" und Co: Er ist der "Talkshowkönig" 2025
Talkshow-Szene 2025
Elmar Theveßen
Zu Fuß in den sicheren Tod: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"The Long Walk - Todesmarsch"
So sieht Kim Basinger heute aus
Rückzug aus Hollywood
Kim Basinger
Er spielt sich selbst: Kevin Spacey kehrt ins TV zurück
Spaceys TV-Comeback
Kevin Spacey
Überraschende Ankündigung: Katja Burkard geht auf Comedy-Tour
Komikdebüt
Katja Burkard
Nach Krebsdiagnose: So feiert Thomas Gottschalk dieses Jahr Weihnachten
Besinnliches Fest
Thomas Gottschalk lächelt.
Simone Thomalla blickt zurück: „Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“
Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Tragischer Einschnitt: Darum steigt Marco Girnth bei "Soko Leipzig" aus
Er spielt Jan Maybach
Marco Girnth
Bauer Friedrich: Privater Einblick ins Leben des Rekord-Landwirts
„Bauer sucht Frau“
Bauer sucht Frau
Zum 100. Geburtstag: Neue ARTE-Doku über Hildegard Knef im TV
"Hildegard Knef – So oder so ist das Leben"
Hildegard Knef - So oder so ist das Leben
"Let's Dance: Die große Weihnachtsshow": RTL bringt Special zurück
Sie ist wieder da
"Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"
"Toll! Der satirische Jahresrückblick": Alle Infos zur Rückschau mit Werner Doyé
Toll! Der satirische Jahresrückblick
Toll! Der satirische Jahresrückblick
"Sex and the City"-Star Kim Cattrall zeigt sich verliebt wie nie
Flitterwochen im Paradies
Kim Cattrall
Spoiler-Zoff bei „Temptation Island VIP“: RTL schießt öffentlich gegen Joyn
Was ist denn da los?
Temptation Island VIP
Oscars ab 2029 auf YouTube: Das steckt hinter dem Mega-Deal
Große Veränderung
Oscar