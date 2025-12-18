Oscars ab 2029 auf YouTube: Das steckt hinter dem Mega-Deal

Die Oscar-Verleihung steht vor einem großen Einschnitt. Noch wird die Zeremonie vom US-Sender ABC ausgestrahlt, doch ab 2029 bekommt sie eine neue Bühne. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles bekannt gab, hat sich YouTube die weltweiten Rechte zur Ausstrahlung der Preisgala gesichert.

Laut der Mitteilung hat der Videodienst einen fünfjährigen Vertrag ausgehandelt. Demnach wird die Oscar-Gala erstmals 2029 bis einschließlich 2033 auf YouTube zu sehen sein. Neben der Preisverleihung sollen weitere Events rund um die Veranstaltung kostenlos als Stream erhältlich sein, darunter die Bekanntgabe der Nominierungen, Berichterstattungen vom roten Teppich sowie Einblicke hinter die Kulissen.

Was über den Deal zwischen Oscars und YouTube bekannt ist Mit der Partnerschaft erhofft sich die Oscar-Akademie eine größere Breitenwirkung ihrer Filmpreisverleihung. YouTube kommt monatlich immerhin weltweit auf mehr als 2,5 Milliarden aktive Nutzer. "Diese Zusammenarbeit wird die enorme Reichweite von YouTube nutzen und den Oscars und anderen Programmen der Academy innovative Möglichkeiten zur Interaktion bieten", erklärt Academy-Chef Bill Kramer in einem Statement. Durch die Zusammenarbeit mit dem Videodienst seien die Veranstalter in der Lage, "das Kino zu feiern" und "neue Generationen von Filmemachern zu inspirieren".

Finanzielle Details über die Kooperation wurden zunächst nicht bekannt. Die Oscar-Gala wird in den USA seit den 1970er-Jahren von ABC ausgestrahlt. Zuletzt hatte der Sender mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen. Nach einem drastischen Einbruch während der Corona-Pandemie war die Quote bei der letzten Übertragung Anfang März wieder leicht gestiegen, laut "Spiegel" auf 19,7 Millionen Zuschauer. Die Übertragung hatte sich ABC mit dem Streaming-Dienst Hulu geteilt, der wie der Sender zum Unterhaltungskonzern Disney gehört.

