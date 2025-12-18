Home News TV-News

"Weihnachtstöchter": Alle Infos zum Weihnachtsfilm

"Weihnachtstöchter": Alle Infos zum Weihnachtsfilm

18.12.2025, 07.00 Uhr
von Wilfried Geldner
In "Weihnachtstöchter" sorgt der Geist von Johann König für turbulente Verwicklungen unter seinen Töchtern. Ein Weihnachtsfilm voller Screwball-Dialoge und Gehässigkeit.
Treffen im Geiste: Johann König (Peter Lerchbaumer) und seine Tochter Diana (Felicitas Woll) verstehen sich nach dem Tod des Vaters gut.  Fotoquelle: ZDF/To Kuehne
Noch schauen die "Weihnachtstöchter" (von links:) Katarina (Elena Uhlig), Regina (Gesine Cukrowski), Diana (Felicitas Woll) andächtig zum Porträt ihres verstorbenen Vaters, eines Großbäckers, hoch. Doch das Gezänke folgt sogleich.  Fotoquelle:  ZDF/christian lüdeke
Tränen bei der Testamentseröffnung: Katarina (Elena Uhlig, links) und Nesthäkchen Diana (Felicitas Woll). Die Devise "Streitet euch nicht" hat der Vater als Botschaft hinterlassen.  Fotoquelle:  ZDF/christian lüdeke con lux photog.
Katarina (Elena Uhlig) trifft den Weihnachtsmann (Antonio Putignano) auf einem prall gefüllten Weihnachtsmarkt - im Dezember 2019.  Fotoquelle: ZDF / To Kuehne
Psst - entdeckt: Waisenkind Amanda (Yuna Bennett) muss immer wieder miterleben, wie sich die Erwachsenen in die Wolle kriegen.  Fotoquelle:  ZDF/christian lüdeke con lux photog.
Anwalt Thomas (Tim Bergmann) hat die Halbschwestern Diana (Felicitas Woll, links), Katarina (Elena Uhlig, Mitte) und Regina (Gesine Cukrowski) in die väterliche Villa geladen, um sie miteinander zu versöhnen.  Fotoquelle:  ZDF/christian lüdeke con lux photog.

Wenn der alte Herr kurz vor Weihnachten auf offener Straße eine Gans überfährt und dabei das Zeitliche segnet, ist viel Ärger vorprogrammiert. Denn Johann König war Inhaber einer Großbäckerei. Er hinterlässt eine Küchenhilfe, drei Halbschwestern und 40 Angestellte. Es gilt, das Erbe zu verteilen.

Weihnachtstöchter
Komödie • 18.12.2025 • 20:15 Uhr

Wenn ein alter Herr auf offener Straße mit einer Weihnachtsgans kollidiert, dann ist eine leidlich skurrile Weihnachtsklamotte zu erwarten. Doch der nun wiederholte Fernsehfilm "Weihnachtstöchter" von Rolf Silber (Buch und Regie) ist dann doch ganz anders, weil der Alte, Johann König (Peter Lerchbaumer), das Zeitliche so gar nicht segnet, sondern auch fortan als Geist dabei ist, wenn sich die hinterlassenen Töchter streiten – weniger ums Erbe eigentlich, als um den richtigen Umgang miteinander in der Vergangenheit.

Die "Weihnachtstöchter" Katarina (Elena Uhlig), Regina (Gesine Cukrowski) und Diana (Felicitas Woll) liebäugeln gar mit großzügigem Verzicht auf Haus und Firma, die es mit der Annahme des Erbes zu retten gilt. Denn Ende des Jahres droht die Schließung. Die Temperamente der drei Schwestern sind so angelegt, dass der kleinste verbal-Fauxpas Anlass zu gröbsten Streitereien gibt. Nicht wenig trägt allerdings auch der Nachlassverwalter, den Tim Bergmann mit Jerry-Lewis-hafter Geste spielt, dazu bei.

Aus der Hüfte geschossene Screwball-Dialoge

Erzählt wird das Ganze zu Beginn von der kleinen Amanda (Yuna Bennett), einem knuffigen Mädchen, das Tieftraurigstes ohne Rührung zu unterbreiten versteht. Und natürlich kommt Amanda auch bestens mit dem Geist gewordenen Vater der vielfach Gift versprühenden Töchter aus. Waisenkind Amanda hofft darauf, endlich adoptiert zu werden ...



Das tollkühne Rührstück wird jedoch jederzeit von den aus der Hüfte geschossenen Screwball-Dialogen der Schwestern konterkariert: Zynismus at it's best, bewundernswerte Gehässigkeit aller Teile des Ensembles.

In der ZDFmediathek steht "Weihnachtstöchter" bereits ab Samstag, 15. November, zum Abruf bereit.

Weihnachtstöchter – Do. 18.12. – 3sat: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

