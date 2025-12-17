Home News Star-News

So vergraulte Boris Becker den Tennis-Trainer seiner Frau: "Bekannt, dass ich sehr streng bin"

17.12.2025, 13.39 Uhr
von Paulina Meissner
Mit Lilian de Carvalho Monteiro hat Boris Becker nicht nur seine große Liebe gefunden, sondern offenbar auch eine neue Tennis-Schülerin. Wie der 58-Jährige jetzt bei "3nach9" verriet, trainiert er neuerdings seine Frau – und auch Tochter Zoë Vittoria wird bereits auf eine Karriere vorbereitet.
Mit Lilian de Carvalho Monteiro hat Boris Becker nicht nur seine große Liebe gefunden, sondern offenbar auch eine neue Tennis-Schülerin. Wie der 58-Jährige jetzt bei "3nach9" verriet, trainiert er neuerdings seine Frau – und auch Tochter Zoë Vittoria wird bereits auf eine Karriere vorbereitet.

Wächst hier das nächste große Tennis-Talent heran? Gerade einmal vier Wochen ist Zoë Vittoria, Tochter von Boris Becker und Lilian de Carvalho, alt – und die Hoffnung ihrer Eltern bereits groß. Wie Boris Becker im Talk bei "3nach9" verrät, übe er "jetzt schon mit ihr". Doch der Becker-Nachwuchs ist nicht die einzige neue Schülerin des dreifachen Wimbledon-Siegers.

Denn wie Becker erzählt, trainiert er neuerdings auch seine Ehefrau Lilian. Diese hatte eigentlich bereits einen Trainer, doch nachdem Ehemann Boris sie zum Training begleitet hatte und schon nach zehn Minuten zum "korrigieren" eingreifen musste, übernehme er nun. "Ich bin als Trainer bekannt, dass ich sehr streng bin und sehr viel auf Disziplin und Körperlichkeit schaue", betont Becker und gesteht: "Seitdem ist eine Stunde für sie relativ lang."

Tochter soll auch Tennis spielen

Doch nicht nur Ehefrau Lilian feilt fleißig an ihren Tennis-Fähigkeiten. Auch auf Tochter Zoë Vittoria werden bereits große Erwartungen gesetzt: "Ich bin natürlich ein bisschen unter Druck von zu Hause, denn meine Frau möchte, dass meine Tochter auch Tennis spielt", erklärt der 58-Jährige.

Dafür habe er nun schon erste Maßnahmen ergriffen: "Ich greife jetzt auch immer an die linke Hand, weil ich will, dass sie Linkshänderin wird und nicht Rechtshänder." Er habe gehört, "dass wenn man die eine Hand mehr drückt als die andere, dass das vielleicht dann in den Griff geht und dass sie dann mit links die Vorhand spielt".

Gemeinsam lebt die Familie seit einigen Jahren in Mailand und ist dort offenbar rundum glücklich. Eine Rückkehr nach Deutschland schließt Boris Becker jedenfalls aus: "Beruflich gerne, immer wieder. Aber privat: Nein, das Thema ist durch", stellt er klar. Er wolle sich die Freiheit behalten, so zu leben, wie er es möchte. Er betont: "Boris Becker gehört Boris Becker und nicht Deutschland."

Das ganze Interview bei "3nach9" wird am 19. Dezember um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen sowie im hr Fernsehen ausgestrahlt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

