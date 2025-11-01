"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Die ARD-Show mit Becker, Ullrich und Hambüchen

Mit seinem Bekenntnisbuch über seine Zeit in einer englischen Haftanstalt machte Boris Becker jüngst wieder einmal Schlagzeilen, Auch in Talkshows blickte er durchaus reflektiert auf sein außergewöhnliches Leben zurück. Mit gerade einmal 17 Jahren wurde er durch seinen Erfolg in Wimbledon zum Superstar. Das Turnier, das er insgesamt dreimal gewann, prägte wie kein Zweites sein Leben. Und es steht auch im Mittelpunkt seines Auftritts in der Samstagabendshow "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell".

Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell Show • 01.11.2025 • 20:15 Uhr

Der einstige Tennisprofi kommt mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro in die Sendung. Er stellt sich einer spannenden Challenge mit hohem Nostalgiewert: Der zehnjährige Florian behauptet, dass er mehr Wimbledon-Sieger am Ergebnis des Final-Matches erkennt als Boris Becker.

Mal wieder eine Turn-Challenge für Fabian Hambüchen Nicht ganz unähnlich verlief die Karriere- und Beliebtheitskurve beim einstigen Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich, der lange das prägende Gesicht des deutschen Radsports war, dann aber Doping einräumte. Er wird von der 13-jährigen Nele Marie gefordert. Sie meint, dass sie sich besser in der Renngeschichte auskennt und je nach Streckenverlauf einer Tour-de-France-Etappe das Austragungsjahr, den Start und den Zielort sowie den jeweiligen Sieger kennt.

Ein weiterer Sportstar der Sendung ist der frühere Olympiasieger und Weltmeister Fabian Hambüchen, der schon häufiger bei "Kein gegen Groß" dabei war und nun zu einem Turn-Duell antritt. Außerdem müssen sich die Promis Ina Müller, Christian Tramitz, Rick Kavanian und Amy Macdonald gegen junge Gegenspieler behaupten. Zu guter Letzt müssen sich die "Let's dance"-Stars Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov einer spannenden Aufgabe stellen. Sie werden von den Freundinnen Thea und Leni – beide zehn Jahre alt – zu einem sportlichen Doppelrad-Duell herausgefordert.

Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell – Sa. 01.11. – ARD: 20.15 Uhr

