Home News TV-News

"Almania": Die dritte Staffel der ARD-Serie mit Phil Laude als überkorrekter Lehrer

"Almania"

Deutschlands beliebtester Alman-Lehrer ist wieder im Einsatz

31.10.2025, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
In der dritten Staffel von Almania kämpft Phil Laude als Lehrer Frank Stimpel mit den Herausforderungen der Pubertät. Neben neuen Folgen gibt es auch ein Mobile Game zur Serie.
Almania
Herr Stimpel (Phil Laude) und Sahra (Pegah Ferydoni) unterrichten auch in der dritten Staffel von "Almania" die Schüler der Cem-Özdemir-Gesamtschule in Stuttgart.   Fotoquelle: SWR/siri.capture
Almania
Lehrer Yunus (Zejhun Demirov) möchte der Schülermutter Jasmin (Negah Amiri) unbedingt näher kommen.  Fotoquelle: SWR/siri.capture
Almania
Herr Stimpel (Phil Laude) bereitet sich auf den Termin für die Klassenfotos vor.   Fotoquelle: SWR/siri.capture
Almania
Aminatas (Dela Dabulamanzi) kämpft auch in der drittel Staffel der ARD-Serie "Almania" um den guten Ruf der Gesamtschule.   Fotoquelle: SWR/siri.capture
Almania
Dilara (Jansel Dogan) geht dem Geheimnis ihrer Freundin nach.   Fotoquelle: SWR/siri.capture
Almania
Phil Laude spielt in der ARD-Comedyserie den "Alman"-Lehrer Frank Stimpel.   Fotoquelle: SWR/siri.capture
Almania
In der dritten Staffel der Serie "Almania" werden die Schüler der Cem-Özdemir-Gesamtschule in Stuttgart nun endgültig von der Pubertät überrumpelt.   Fotoquelle: SWR/siri.capture
Almania
Die Kollegen Yunus (Zejhun Demirov, links) und Stimpel (Phil Laude) verkörpern alles andere als die typischen Lehrer einer Schule.   Fotoquelle: SWR/siri.capture
Almania
Sahra (Pegah Ferydoni) sorgt auch in der dritten Staffel der ARD-Serie "Almania" für komische Momente.   Fotoquelle: SWR/siri.capture

Was bedeutet eigentlich "Alman"? In der Comedyserie "Almania" schlüpft Komiker Phil Laude in die Rolle des überkorrekten Lehrers Frank Stimpel, der sich strikt an alle Regeln hält, keinen Spaß versteht, wenn es um Vorschriften geht und obendrein laktoseintolerant ist. Schon in den ersten beiden Staffeln der ARD-Produktion musste er sich an der "Cem-Özdemir-Gesamtschule" in Stuttgart mit den Tücken des Schulalltags auseinandersetzen. Themen wie Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit wurden dabei stets auf satirische und zugleich humorvolle Weise aufgegriffen.

ARD
Almania
Comedyserie • 31.10.2025 • 23:55 Uhr

Im Bann der Pubertät

In der dritten Staffel stehen die Schüler nun endgültig im Bann der Pubertät. Heißt: Fast alles dreht sich um Liebe und Sex, was das Kollegium, verkörpert unter anderem von Zejhun Demirov, Pegah Ferydoni und Dela Dabulamanzi, vor einige besondere Geduldsproben stellt. Doch auch die Erwachsenen sind nicht frei von Herausforderungen: Frank Stimpel wird zum "Lehrer des Jahres" nominiert und legt daraufhin einen noch größeren Eifer an den Tag, um seine Schule zu einem besseren Ort zu machen. Schon bald muss er jedoch erkennen, dass sich die Gesamtschule und auch die Schüler in einem wesentlich schlechteren Zustand befinden, als er jemals angenommen hatte.

Neben Phil Laude, der gleichzeitig auch als Showrunner fungiert, sind viele bekannte Gesichter wieder mit dabei, darunter Mathilda Smidt, Mido Kotaini, Vincent Hahnen, Leonid Roth, Jansel Dogan, Derya Dilber, Tim Alberti, Milton Welsh, Ludger Pistor und Johannes Zeiler. Neu im Ensemble ist Jule Hermann, während auch Matthias Matschke, Franziska Traub und David Bredin in Gastrollen zu sehen sein werden.

Derzeit beliebt:
>>"Schule am Meer – Elternfreuden": Kritik zum emotionalen ARD-Film mit Anja Kling
>>Von 1994: Carmen Geiss teilt altes Hochzeitsfoto – und widmet Robert emotionale Zeilen
>>Serienfinale von "Acapulco": Er kehrt zurück!
>>Nominierter beim "Blauen Panther Award": Daher kennst du Phil Laude

Mobile Game zur Serie

Doch nicht nur die Serie selbst geht in die nächste Runde. Parallel zum Start der dritten Staffel erscheint auch das "Almania Game", entwickelt vom Studio Play From Your Heart. Das Mobile Game versetzt die Fans direkt in die Welt der Cem-Özdemir-Gesamtschule. Spieler werden Teil der Schulgemeinschaft und treffen dort auf viele bekannte Figuren – natürlich auch auf Frank Stimpel.

Die Idee zur Serie stammt von Komiker Phil Laude selbst, der vor allem durch das Comedy-Trio Y-Titty bekannt wurde. Im vergangenen Jahr wurde der 35-Jährige mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Regie der Comedyserie führt wie in den vorherigen Staffeln David Gruschka. Die erste Staffel startete im Mai 2021. Insgesamt umfasst die dritte Staffel acht neue Folgen von jeweils 25 Minuten Länge, die ab dem 31. Oktober in der ARD Mediathek abrufbar sind. Produziert wird die Serie von DCM Pictures in Zusammenarbeit mit Diggi Tales im Auftrag des SWR.

Almania – Fr. 31.10. – ARD: 23.55 Uhr

Bill Kaulitz wird Teil von ARD-Live-Krimi: "Fühle mich sehr geehrt"
Im November laden die "Tatort"-Stars Jan Josef Liefers und Axel Prahl zum Krimi-Dinner im Live-TV. Nun hat die ARD einen weiteren Star des "Tödliches Spiel"-Ensembles sein wird: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz.
Live-Krimi-Event
"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Fängt an zu weinen beim Tor der Bayern": Fans sauer auf ARD-Kommentator Tom Bartels
Tom Bartels' Kommentarstil
Sportschau
"Geisternetze – Der Usedom-Krimi": Darum geht's im neuen Film mit Katrin Sass
Nordische Familienintrige
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Bill Kaulitz wird Teil von ARD-Live-Krimi: "Fühle mich sehr geehrt"
Live-Krimi-Event
"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner"
Löwen, Legenden und Lizenzentzug: 1860 München im Fokus
"Sportschau: Rise & Fall of 1860 München"
Sportschau: Rise & Fall of 1860 München
"So etwas habe ich an keinem meiner bisherigen Arbeitsplätze erlebt": Johanna Graen über "Sturm der Liebe"
Liebesgeschichte
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Helene Fischer zurück im TV? Erste Fotos aus ARD-Show aufgetaucht
Helene Fischer kehrt zurück
Helene Fischer
"Nord bei Nordwest – Auf der Flucht": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann?
Spannung und Humor
"Nord bei Nordwest - Auf der Flucht"
Matthias Matschke deckt auf: Die Machenschaften der Immobilienhaie
"ARD Story: Crashkurs für Immobilienhaie"
ARD Story: ARD Story: Crashkurs für Immobilienhaie
Marleen Lohse über „Nord bei Nordwest“-Dreh: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
ARD deckt auf: Die schmutzigen Tricks mit Backwaren
"Die Tricks mit Brot und Brötchen"
Die Tricks mit Brot und Brötchen
Reality-Star und Influencerin ergattert Rolle in ARD-Traditions-Serie: "Oma ist stolz auf mich"
Reality-Queen im TV
Anna Strigl
Schüsse auf sein Auto: Lottomillionär Chico setzt 50.000 Euro Belohnung aus
Ferrari-Attentat
Chico
Sebastian Ströbel über Bergretter: "mit Kindern weiß ich, wie viel auf dem Spiel steht"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
Radikale Verwandlung für Hollywood: So sieht Emma Stone jetzt aus!
Neue Rolle
Bugonia (2025)
Kino-Neustarts der Woche: "Pumuck", "Bugonia" und "No Hit Wonder"
Kino-Highlights
Pumuckl und das große Missverständnis
Von "Game of Thrones" bis "Big Bang Theory": Das waren die teuersten Serien aller Zeiten!
Rekordzahlen
The Witcher
Neue Highlights auf DVD und Blu-ray: "The Fantastic Four", "Bring Her Back" und "Weapons"
DVD-Neuerscheinungen
"The Fantastic Four: First Steps"
"ES: Welcome to Derry": Die Vorgeschichte von Pennywise
Pennywise Ursprung
Es: Welcome To Derry
„Du gehörst hier nicht hin“: Florian Silbereisen fliegt aus Backstage-Bereich
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Wilde Frisuren: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus
So sah er früher aus
So kennt man Sebastian Ströbel. Bis heute hat der Schauspieler eine interessante, optische Wandlung hingelegt.
Verrückt: Die Liebesstory von Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
"Markus Lanz – Flucht": Warum flüchtet der Mensch aus seiner Heimat?
Migration
Markus Lanz - Flucht
"Bayerischer Kabarettpreis 2025": Alle Infos zur großen Preisverleihung
Satire-Ehrung
Bayerischer Kabarettpreis 2025
17. Staffel "Die Bergretter": Darum geht's in der neuen Folge mit Sebastian Ströbel!
Neue Folgen
Sebastian Ströbel im Interview
Maite Kelly enthüllt Beziehungs-Status und rechnet mit der Öffentlichkeit ab: "Ich fand's armselig"
Maite Kellys Liebesleben
Maite Kelly
Konkurrenz für Florian Silbereisen? Seine Familienmitglieder machen Musik
Gleich zwei Talente
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Warum „Bergdoktor“-Star Hans Sigl nicht aufs „Traumschiff“ will
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne.
Sky du Mont wütet gegen Florian Silbereisen: "hat null Präsenz"
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Was wurde eigentlich aus den Stars von "Doctor's Diary"?
Krankenhaus-Serie
Was wurde aus den "Doctor's Diary"-Stars?
„Rosenheim-Cops“-Star über fehlende Job-Angebote: „Mittlerweile kommt nichts mehr“
Herausforderungen im Schauspiel
Karin Thaler im Interview