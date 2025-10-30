"Geisternetze – Der Usedom-Krimi": Darum geht's im neuen Film mit Katrin Sass

Familiendrama und kein Ende: Hatte der letzte "Usedom-Krimi" in der Jubiläumsfolge die bedrückende Geschichte verlassener Kinder in der Wendezeit erzählt, begibt sich auch der 26. Fall in familiäre Abgründe. In der neuen Episode "Geisternetze" geht es um einen Fischerclan, der sich über Tradition und Kutter zerstreitet – mit tödlichem Ausgang. Während "Goldene Henne"-Ehrenpreisträgerin Katrin Sass als neugierige Ex-Staatsanwältin abermals heimlich Nachforschungen anstellt, gibt es endlich ein Wiedersehen mit Rikke Lylloff, die als Ermittlerin Ellen Norgaard zurückkehrt.

Geisternetze – Der Usedom-Krimi Kriminalfilm • 30.10.2025 • 20:15 Uhr

Luise Petersen (Rosa Enskat) ist Fischerin mit Leib und Seele. Inzwischen hat sie sich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen und ihren Fischkutter an ihre Kinder überschrieben. Ihr Sohn Erik (Sammy Scheuritzel), mit dem sie jahrelang zur See gefahren war, sieht darin allerdings keinen Zukunftstraum, sondern nur Ballast. Er will verkaufen – Kutter, Lizenz, alles. Die Käufer stehen schon bereit. Seine Schwester Suntje (Anima Schwinn) dagegen hängt am Meer, am Boot und an der alten Tradition, Die Fronten zwischen den Geschwistern sind verhärtet, ein Ausweg scheint nicht in Sicht. Verzweifelt bittet Luise Petersen die frühere Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) als Mediatorin um Hilfe. Sie soll vermitteln, bevor alles eskaliert. Doch es ist zu spät: Wenig später wird Suntje tot aufgefunden.

Neue Fälle schon in den Startlöchern Rainer Witt (Till Firit) übernimmt mit Kollegin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff), die nach einer Auszeit zurück im Dienst ist, offiziell den Fall. Doch auch Lossow will vor allem für das Seelenheil der niedergeschlagenen Luise herausfinden, wer den Tod ihrer Tochter zu verantworten hat. Und so tut die ehemalige Staatsanwältin, was sie meist im "Usedom-Krimi" tut: Sie ermittelt einfach mit, wenn auch unter der Hand. Schließlich weiß sie, dass sie ihren Neffen damit gegen sich aufbringt. Als plötzlich Eriks Lebensgefährtin Oksana Kirilienko (Anastasiia Nikitenko) involviert wird, nimmt der Fall eine neue Wendung ...

Den letzten der drei neuen "Usedom-Krimis" zeigt das Erste am Donnerstag, 6. November (20.15 Uhr): In "Sturmtief – Der Usedom-Krimi" nimmt Karin Lossow während eines Unwetters eine Verletzte und ihren Sohn bei sich auf. Weil die Frau Zeichen von Misshandlung zeigt, ist die Ex-Staatsanwältin alarmiert.

Auch danach geht es für den quotenstarken Krimi, der für das Erste regelmäßig zwischen 20 und 30 Prozent Marktanteil einfährt, weiter: Aktuell entsteht der nächste Fall unter dem Arbeitstitel "Doppelmord", in dem Katrin Lossow mit ihrer Gefängnis-Vergangenheit konfrontiert wird. Die gebeutelte Ex-Ermittlerin, die wegen des Mordes an ihrem Mann einsaß, erfährt, dass der vermisste Ehemann ihrer ehemaligen Zellengenossin tot aufgefunden wurde. Ausgestrahlt werden soll der Krimi 2026.

Geisternetze – Der Usedom-Krimi – Do. 30.10. – ARD: 20.15 Uhr