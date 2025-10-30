Home News TV-News

"Geisternetze – Der Usedom-Krimi": Darum geht's im neuen Film mit Katrin Sass

Nordische Familienintrige

"Geisternetze – Der Usedom-Krimi": Darum geht's im neuen Film mit Katrin Sass

30.10.2025, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
Im "Usedom-Krimi" "Geisternetze" wird ein Familienstreit um Tradition und Kutter tödlich. Kommissarin Ellen Norgaard und Ex-Staatsanwältin Karin Lossow ermitteln, während ein Fischerclan in Aufruhr gerät.
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Ermittlerin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff, rechts) ist im "Usedom-Krimi" zurück. Karin Lossow (Katrin Sass) freut sich darüber sehr.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) und Rainer Witt (Till Firit) ermitteln in einem komplizierten Fall.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Luise Petersen (Rosa Enskat) und ihr Sohn Erik Petersen (Sammy Scheuritzel) halten nach dem Tod von Svenja zusammen.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Karin Lossow (Katrin Sass) hört zu, was Erik Petersen (Sammy Scheuritzel) zu sagen hat.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Katrin Sass ist als Ex-Staatsanwältin wieder mitten drin im Fall.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Endlich sind Karin Lossow (Katrin Sass, links) und Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) wieder gemeinsam zu sehen.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) will wissen, was Erik Petersen (Sammy Scheuritzel) verbirgt.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Luise Petersen (Rosa Enskat) muss ins Krankenhaus, begleitet von Sohn Erik (Sammy Scheuritzel). Wie so oft ist auch Karin Lossow (Katrin Sass) vor Ort ...  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Erik Petersen (Sammy Scheuritzel) ist nach dem Tod seiner Schwester verzweifelt.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Ex-Fischerin Luise Petersen (Rosa Enskat) nimmt Tabletten - allerdings heimlich.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Welche Rolle spielt der geheimnisvolle Roman Krasnowski (Vlad Chiriac)?  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Oksana Kirilienko (Anastasiia Nikitenko) gerät in eine gefährliche Situation.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist

Familiendrama und kein Ende: Hatte der letzte "Usedom-Krimi" in der Jubiläumsfolge die bedrückende Geschichte verlassener Kinder in der Wendezeit erzählt, begibt sich auch der 26. Fall in familiäre Abgründe. In der neuen Episode "Geisternetze" geht es um einen Fischerclan, der sich über Tradition und Kutter zerstreitet – mit tödlichem Ausgang. Während "Goldene Henne"-Ehrenpreisträgerin Katrin Sass als neugierige Ex-Staatsanwältin abermals heimlich Nachforschungen anstellt, gibt es endlich ein Wiedersehen mit Rikke Lylloff, die als Ermittlerin Ellen Norgaard zurückkehrt.

ARD
Geisternetze – Der Usedom-Krimi
Kriminalfilm • 30.10.2025 • 20:15 Uhr

Luise Petersen (Rosa Enskat) ist Fischerin mit Leib und Seele. Inzwischen hat sie sich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen und ihren Fischkutter an ihre Kinder überschrieben. Ihr Sohn Erik (Sammy Scheuritzel), mit dem sie jahrelang zur See gefahren war, sieht darin allerdings keinen Zukunftstraum, sondern nur Ballast. Er will verkaufen – Kutter, Lizenz, alles. Die Käufer stehen schon bereit. Seine Schwester Suntje (Anima Schwinn) dagegen hängt am Meer, am Boot und an der alten Tradition, Die Fronten zwischen den Geschwistern sind verhärtet, ein Ausweg scheint nicht in Sicht. Verzweifelt bittet Luise Petersen die frühere Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) als Mediatorin um Hilfe. Sie soll vermitteln, bevor alles eskaliert. Doch es ist zu spät: Wenig später wird Suntje tot aufgefunden.

Neue Fälle schon in den Startlöchern

Rainer Witt (Till Firit) übernimmt mit Kollegin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff), die nach einer Auszeit zurück im Dienst ist, offiziell den Fall. Doch auch Lossow will vor allem für das Seelenheil der niedergeschlagenen Luise herausfinden, wer den Tod ihrer Tochter zu verantworten hat. Und so tut die ehemalige Staatsanwältin, was sie meist im "Usedom-Krimi" tut: Sie ermittelt einfach mit, wenn auch unter der Hand. Schließlich weiß sie, dass sie ihren Neffen damit gegen sich aufbringt. Als plötzlich Eriks Lebensgefährtin Oksana Kirilienko (Anastasiia Nikitenko) involviert wird, nimmt der Fall eine neue Wendung ...

Derzeit beliebt:
>>Maite Kelly enthüllt Beziehungs-Status und rechnet mit der Öffentlichkeit ab: "Ich fand's armselig"
>>Bill Kaulitz wird Teil von ARD-Live-Krimi: "Fühle mich sehr geehrt"
>>Konkurrenz für Florian Silbereisen? Diese Familienmitglieder machen Musik
>>"Sportschau: Rise & Fall of 1860 München": Die Doku über den Traditionsverein

Den letzten der drei neuen "Usedom-Krimis" zeigt das Erste am Donnerstag, 6. November (20.15 Uhr): In "Sturmtief – Der Usedom-Krimi" nimmt Karin Lossow während eines Unwetters eine Verletzte und ihren Sohn bei sich auf. Weil die Frau Zeichen von Misshandlung zeigt, ist die Ex-Staatsanwältin alarmiert.

Auch danach geht es für den quotenstarken Krimi, der für das Erste regelmäßig zwischen 20 und 30 Prozent Marktanteil einfährt, weiter: Aktuell entsteht der nächste Fall unter dem Arbeitstitel "Doppelmord", in dem Katrin Lossow mit ihrer Gefängnis-Vergangenheit konfrontiert wird. Die gebeutelte Ex-Ermittlerin, die wegen des Mordes an ihrem Mann einsaß, erfährt, dass der vermisste Ehemann ihrer ehemaligen Zellengenossin tot aufgefunden wurde. Ausgestrahlt werden soll der Krimi 2026.

Geisternetze – Der Usedom-Krimi – Do. 30.10. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Was wurde eigentlich aus den Stars von "Doctor's Diary"?
Krankenhaus-Serie
Was wurde aus den "Doctor's Diary"-Stars?
Florian Silbereisen: Neue Romanze an Bord des „Traumschiffs“?
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Fun Facts: Das wusstest du noch nicht über Pumuckl
Kobold-Jubiläum
Fun Facts über Pumuckl
Witz und Tragik: "Marie Brand" feiert ihr 30. Krimi-Jubiläum
"Marie Brand und der überwundene Tod"
Marie Brand und der überwundene Tod
Von Theater bis Karriereende: Was wurde aus den Stars der Kult-Serie "Diese Drombuschs"?
Beliebte TV-Familie
Diese Drombuschs
"So etwas habe ich an keinem meiner bisherigen Arbeitsplätze erlebt": Johanna Graen über "Sturm der Liebe"
Liebesgeschichte
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Helene Fischer zurück im TV? Erste Fotos aus ARD-Show aufgetaucht
Helene Fischer kehrt zurück
Helene Fischer
"Die Rosenheim-Cops" fast abgesetzt – so kam doch noch die Rettung
Rettung der Kult-Serie
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
"Nord bei Nordwest – Auf der Flucht": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann?
Spannung und Humor
"Nord bei Nordwest - Auf der Flucht"
Marleen Lohse über „Nord bei Nordwest“-Dreh: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
Warum „Bergdoktor“-Star Hans Sigl nicht aufs „Traumschiff“ will
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne.
Sky du Mont wütet gegen Florian Silbereisen: "hat null Präsenz"
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
„Rosenheim-Cops“-Star über fehlende Job-Angebote: „Mittlerweile kommt nichts mehr“
Herausforderungen im Schauspiel
Karin Thaler im Interview
Vornehm bleibt hier niemand: Neue Detektivserie mit Emma Thompson lohnt sich!
Explosive Ermittlungen
"Down Cemetery Road" | Apple TV
Schock in neuer Mälzer-Show: "Eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je gesehen habe"
Drama in der Küche
Mälzers Meisterklasse
"Sieben Stunden" unter Vollnarkose: Bill Kaulitz musste sich "großer OP" unterziehen
OP vor der Halloween-Party
Bill Kaulitz
„Angst ist der schlechteste Wegbegleiter“: Evelyn Burdecki ganz offen
Im Interview
Evelyn Burdecki mit einem Koffer.
Krass: Deshalb schrieb „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel sein Testament
Arktis-Abenteuer
Sebastian Ströbel
Sebastian Ströbel: So hält der "Bergretter"-Star Familie und Beruf zusammen
Familienleben
Sebastian Ströbel im Interview
Neuer TV-Job: Ex-GNTM-Star Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL
Moderatorinnenwechsel
Exclusiv
Wird Sydney Sweeney das nächste Bond-Girl? Umstrittener Star stockt bei Reporter-Frage
Bond-Girl-Gerüchte
Sydney Sweeney
Sebastian Lege deckt auf: Was steckt wirklich in unseren Kühlprodukten?
"besseresser: Klägliche Kühlprodukte"
besseresser: Klägliche Kühlprodukte
Von Amy Winehouse bis Billie Eilish: Diese Musikdokus muss man gesehen haben!
Musiklegenden enthüllt
Die besten Musikerdokus aller Zeiten
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Neue Show für Steffen Henssler: Jetzt legt sich der TV-Koch mit ganz Europa an
Internationaler Kochwettbewerb
"Europa grillt den Henssler"
Sorge um Ex-"Bachelorette": Nadine Klein musste notoperiert werden
Not-OP in New York
Nadine Klein
So reich ist Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone
Formel-1-Mogul
Bernie Ecclestone
Trauer um den "schönsten Jungen der Welt": Björn Andrésen ist tot
Vermächtnis
Björn Andrésen
Prinz Harry beim Kürbisschnitzen: Meghan teilt privates Video von Familienausflug
Royales Familienleben
Herzogin Meghan und Prinz Harry
Diese Stars schummelten bei ihrem Alter
Altersgeheimnisse
Jennifer Lopez