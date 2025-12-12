"Weihachtsüberraschungen": Kritik zum Weihnachtsfilm mit Morgane Ferru in der ARD

Es weihnachtet im Ersten, aber nicht so, wie man es aus den gängigen Kitschfilmen kennt. In der amüsanten Romanze "Weihnachtsüberraschungen" wird das Fest der Liebe nicht mit Zuckerguss überzogen, stattdessen geht es um ein Weihnachten, wie es eben manchmal ist: chaotisch und über die Maßen emotional. Da sitzen Kinder geschiedener Eltern unterm Baum, alte Klassenkameraden geraten aneinander, und plötzlich fliegen die Fetzen. Doch keine Sorge, am Ende bleibt auch hier die Botschaft bestehen, dass die Liebe das größte Geschenk von allen ist. Regie führte Petra K. Wagner nach einem Drehbuch von Claudia Matschulla und Arnd Mayer.

Weihnachtsüberraschungen Weihnachtsfilm • 12.12.2025 • 20:15 Uhr

Für Nora (Morgane Ferru) ist es der erste Weihnachtsurlaub, seit sie als Krankenschwester arbeitet. Am liebsten würde sie die Feiertage mit dem Mann verbringen, der ihr Herz höherschlagen lässt: Eric (Ulrich Brandhoff). Doch der hat Dienst in der Klinik, ist außerdem Ehemann und Vater – keine ideale Kombination für romantische Feiertage. Also fügt sich Nora in ihr Schicksal und verbringt Weihnachten mit ihrer quirligen Mutter Ellen (Margarita Broich), ihrer Oma Lore (Petra Kelling) und ihrem Bruder Moritz (Brix Schaumburg).

Das perfekte Chaos Was Nora nicht ahnt: Dieses Fest wird alles andere als besinnlich. Ihre Mutter Ellen hat sich in den Nachbarn Rolf (Harald Krassnitzer) verliebt. Das Problem: Niemand darf davon erfahren. Bäckermeister Rolf ist nämlich nicht nur Nachbar, sondern auch Vater von Bent (Anton Spieker) und Katja (Henrike Fehrs) – alte Klassenkameraden von Nora. Zwischen Nora und Bent herrscht seit Jahren eine kühle Stimmung, denn die beiden waren mal ein Paar. Doch zwischen Nora und Bent hat es nicht funktioniert, und dieses Problem scheint nun wie der Elefant im Raum zu stehen.

Als dann auch noch bei Rolfs Familie die Heizung ausfällt und Nora Bent in ihrem Kinderzimmer schlafen lassen muss, ist das Chaos perfekt. Ellen und Rolf bemühen sich verzweifelt, ihre Romanze geheim zu halten, während ihre erwachsenen Kinder kurz davor sind, das Wohnzimmer in ein Schlachtfeld zu verwandeln.

"Ganz oben auf meiner Liste steht die Gesundheit meiner Familie" Dass es in der Weihnachtszeit auch mal stressig werden kann, weiß auch Morgane Ferru, die im Film Krankenschwester Nora spielt. "Für mich gehört dieser Trubel an Weihnachten einfach dazu", verrät die 34-Jährige im Interview mit der Agentur teleschau. Sie plaudert außerdem darüber, dass sie "materiell wunschlos glücklich" sei: "In meinem Umfeld haben wir schon vor längerer Zeit aufgehört, uns Dinge zu schenken. Ganz oben auf meiner Liste steht die Gesundheit meiner Familie. Sehr wichtig ist mir auch, gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen", betont die Schauspielerin.

Doch Morgane Ferru weiß auch, dass Weihnachten nicht immer besinnlich ist. Das Fest berge "auch Konfliktpotenzial, wenn ein großer Teil der Familie zusammenkommt und in der kurzen Zeit vielleicht nicht alle Erwartungen erfüllt werden. Umso wichtiger ist es, offen zu bleiben und den Blick auf das Gemeinsame zu richten. Denn am Ende zählt die Zeit, die man miteinander teilt", sagt sie im Interview. Die Worte passen perfekt zum Film. Denn trotz aller Turbulenzen bleibt "Weihnachtsüberraschungen" eine warmherzige Geschichte über Liebe, Vergebung und die Kunst, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Ein durchaus anspruchsvolles Vorweihnachtsmenü. Die herausragende Besetzung trägt ihres dazu bei, dass das Ganze mit schönem Augenzwinkern und erfrischend kitschfrei serviert wird.

Weihnachtsüberraschungen – Fr. 12.12. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.