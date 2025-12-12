Home News TV-News

"Weihachtsüberraschungen": Kritik zum Weihnachtsfilm mit Morgane Ferru in der ARD

"Weihnachtsüberraschungen"

Wenn statt Schneeflocken die Fetzen fliegen

12.12.2025, 06.45 Uhr
von Paula Oferath
Das Erste präsentiert mit "Weihnachtsüberraschungen" einen Weihnachtsfilm, der erfrischend anders ist. Im Zentrum steht das Chaos der Feiertage, gepaart mit unerfüllten Erwartungen und der wahren Bedeutung von Liebe.
Weihnachtsüberraschungen
Nora (Morgane Ferru) und Bent (Anton Spieker) müssen in "Weihnachtsüberraschungen" über ihren Schatten springen, um das Fest der Liebe zu retten.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georg Wendt
Weihnachtsüberraschungen
Das kann ja heiter werden: Katja Schneider (Henrike Fehrs), Bent Bartels (Anton Spieker), Rolf Bartels (Harald Krassnitzer), Ellen Ritter (Margarita Broich), Lore Framsen (Petra Kelling), Moritz Ritter (Brix Schaumburg) und Nora Ritter (Morgane Ferru, von links) müssen das Weihnachtsfest miteinander verbringen.   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Georg Wendt
Weihnachtsüberraschungen
Katja (Henrike Fehrs) und Moritz (Brix Schaumburg) fangen an, die Weihnachtszeit zu genießen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georg Wendt
Weihnachtsüberraschungen
Ellen (Margarita Broich) und Rolf (Harald Krassnitzer) lieben einander. Doch niemand soll von ihrer Romanze erfahren.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georg Wendt
Weihnachtsüberraschungen
Aufgrund eines Heizungsausfalls müssen Familie Ritter und Familie Bartels eng zusammenrücken.   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Georg Wendt
Weihnachtsüberraschungen
Krankenschwester Nora (Morgane Ferru) und Dr. Eric Lechner (Ulrich Brandhoff) können das Fest der Liebe nicht gemeinsam verbringen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georg Wend
Weihnachtsüberraschungen
Nora (Morgane Ferru) muss sich mit dem Gedanken anfreunden, Weihnachten mit ihrem Bruder Moritz (Brix Schaumburg) zu verbringen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georg Wendt
Weihnachtsüberraschungen
Niemand hat damit gerechnet, dass Bent (Anton Spieker) über Weihnachten in der Heimat sein wird.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georg Wendt
Weihnachtsüberraschungen
Zwischen Bent (Anton Spieker, links) und seinem Vater Rolf (Harald Krassnitzer) herrscht dicke Luft.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georg Wendt
Weihnachtsüberraschungen
Nora (Morgane Ferru, links) verbringt das Fest der Liebe mit ihrer Mutter Ellen (Margarita Broich).   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Georg Wendt

Es weihnachtet im Ersten, aber nicht so, wie man es aus den gängigen Kitschfilmen kennt. In der amüsanten Romanze "Weihnachtsüberraschungen" wird das Fest der Liebe nicht mit Zuckerguss überzogen, stattdessen geht es um ein Weihnachten, wie es eben manchmal ist: chaotisch und über die Maßen emotional. Da sitzen Kinder geschiedener Eltern unterm Baum, alte Klassenkameraden geraten aneinander, und plötzlich fliegen die Fetzen. Doch keine Sorge, am Ende bleibt auch hier die Botschaft bestehen, dass die Liebe das größte Geschenk von allen ist. Regie führte Petra K. Wagner nach einem Drehbuch von Claudia Matschulla und Arnd Mayer.

ARD
Weihnachtsüberraschungen
Weihnachtsfilm • 12.12.2025 • 20:15 Uhr

Für Nora (Morgane Ferru) ist es der erste Weihnachtsurlaub, seit sie als Krankenschwester arbeitet. Am liebsten würde sie die Feiertage mit dem Mann verbringen, der ihr Herz höherschlagen lässt: Eric (Ulrich Brandhoff). Doch der hat Dienst in der Klinik, ist außerdem Ehemann und Vater – keine ideale Kombination für romantische Feiertage. Also fügt sich Nora in ihr Schicksal und verbringt Weihnachten mit ihrer quirligen Mutter Ellen (Margarita Broich), ihrer Oma Lore (Petra Kelling) und ihrem Bruder Moritz (Brix Schaumburg).

Das perfekte Chaos

Was Nora nicht ahnt: Dieses Fest wird alles andere als besinnlich. Ihre Mutter Ellen hat sich in den Nachbarn Rolf (Harald Krassnitzer) verliebt. Das Problem: Niemand darf davon erfahren. Bäckermeister Rolf ist nämlich nicht nur Nachbar, sondern auch Vater von Bent (Anton Spieker) und Katja (Henrike Fehrs) – alte Klassenkameraden von Nora. Zwischen Nora und Bent herrscht seit Jahren eine kühle Stimmung, denn die beiden waren mal ein Paar. Doch zwischen Nora und Bent hat es nicht funktioniert, und dieses Problem scheint nun wie der Elefant im Raum zu stehen.

Als dann auch noch bei Rolfs Familie die Heizung ausfällt und Nora Bent in ihrem Kinderzimmer schlafen lassen muss, ist das Chaos perfekt. Ellen und Rolf bemühen sich verzweifelt, ihre Romanze geheim zu halten, während ihre erwachsenen Kinder kurz davor sind, das Wohnzimmer in ein Schlachtfeld zu verwandeln.

"Ganz oben auf meiner Liste steht die Gesundheit meiner Familie"

Dass es in der Weihnachtszeit auch mal stressig werden kann, weiß auch Morgane Ferru, die im Film Krankenschwester Nora spielt. "Für mich gehört dieser Trubel an Weihnachten einfach dazu", verrät die 34-Jährige im Interview mit der Agentur teleschau. Sie plaudert außerdem darüber, dass sie "materiell wunschlos glücklich" sei: "In meinem Umfeld haben wir schon vor längerer Zeit aufgehört, uns Dinge zu schenken. Ganz oben auf meiner Liste steht die Gesundheit meiner Familie. Sehr wichtig ist mir auch, gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen", betont die Schauspielerin.

Doch Morgane Ferru weiß auch, dass Weihnachten nicht immer besinnlich ist. Das Fest berge "auch Konfliktpotenzial, wenn ein großer Teil der Familie zusammenkommt und in der kurzen Zeit vielleicht nicht alle Erwartungen erfüllt werden. Umso wichtiger ist es, offen zu bleiben und den Blick auf das Gemeinsame zu richten. Denn am Ende zählt die Zeit, die man miteinander teilt", sagt sie im Interview. Die Worte passen perfekt zum Film. Denn trotz aller Turbulenzen bleibt "Weihnachtsüberraschungen" eine warmherzige Geschichte über Liebe, Vergebung und die Kunst, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Ein durchaus anspruchsvolles Vorweihnachtsmenü. Die herausragende Besetzung trägt ihres dazu bei, dass das Ganze mit schönem Augenzwinkern und erfrischend kitschfrei serviert wird.

Weihnachtsüberraschungen – Fr. 12.12. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

