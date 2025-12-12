Home News TV-News

"Zucchero – Maestro des Blues": Kritik zur Dokumentation auf ARTE

"Zucchero – Maestro des Blues"

Die bewegende Geschichte des Zucchero auf ARTE

12.12.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die ARTE-Dokumentation über Zucchero, den Maestro des Blues, zeigt das bewegte Leben des Sängers, seine Herkunft aus der Emilia-Romagna und seine internationalen Erfolge.
Zucchero Sugar Fornaciari ist längst in der Welt zu Hause. Seine US-Fangemeinde ist groß. Ohne Hut sieht man ihn selten.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto
Zuccheros dunkle Stimme vergisst man einfach nicht. Er gehört zu den größten internationalen Popstars - und er stammt aus der Emilia-Romagna.  Fotoquelle: ARTE/Matteo Girola
Er ist ein Mann, der die ganz großen Arenen füllt: Zucchero.  Fotoquelle: ARTE/Luigi Rizzo
Zucchero Sugar Fornaciari stammt aus dem ländlichen Italien. Seine Herkunft ist ihm enorm wichtig.  Fotoquelle: ARTE/Luigi Rizzo

Er ist ein Star, vor dem sich die ganz Großen verneigen – Bono, Sting, Brian May oder Randy Jackson. Und doch ist Signore Fornaciari, wie die neue Dokumentation "Zucchero – Maestro des Blues" zeigt, ein Mann, der auf dem Boden blieb – gerne auf den Schollen seiner Heimatregion Emilia-Romagna, die nicht immer auf den Hauptreiserouten von Italien-Touristen liegt. Die Filmemacher Valentina Zanella und Giangiacomo De Stefano erzählen in dem Beitrag "Zucchero – Maestro des Blues", den ARTE in deutscher Erstausstrahlung zeigt, von einem Leben zwischen den Extremen – zwischen Weltäufigkeit und Rückzug. Und los geht es mit einem sehr persönlichen Blättern in den Familienalben, das von Zuccheros Kindheit in Roncocesi berichtet.

ARTE
Zucchero – Maestro des Blues
Dokumentation • 12.12.2025 • 21:45 Uhr

Versöhnt mit seiner Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen

Immer wieder spricht der Sänger mit der unvergleichlichen dunklen Stimme von den Widersprüchen in seinem Leben. Er träumt davon, Gegensätze zu verbinden und Brücken zu schlagen – vom ländlichen Italien in den Alltag der Schwarzen in den USA. Selbstzweifel sind dabei auch auf seinen umjubelten Welttourneen ständige Begleiter: Zucchero deutet in vielen Songs an, dass es einen Teufel in ihm gibt, den er immer wieder vergeblich niederzuringen versuchte. Bis er sich eines Tages mit seiner dunklen Seite abfand. Die Zeit, in der er sich von Panikattacken und einer tiefe Depression erdrücken ließ, scheint überwunden zu sein – auch weil Zucchero zurück zu seinen Wurzeln, den Anfängen im ärmlichen Landleben, gefunden hat.

Zucchero – Maestro des Blues – Fr. 12.12. – ARTE: 21.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

