Zurück nach 13 Jahren: Sonya Kraus bestätigt Show-Comeback

Zwischen akrobatischen Salti und schmerzhaften Bauchplatschern ist beim "TV total Turmspringen" traditionell alles dabei. Über Jahre hinweg gehörte auch sie zum festen Inventar der TV-Show: Sonya Kraus. Zwischen 2004 und 2012 fing sie die durchnässten Stars am Beckenrand ein und sammelte erste Stimmen. Nun ist klar: Die 52-Jährige kehrt in ihre alte Funktion zurück.

Gegenüber "Bild" bestätigte Kraus, dass sie pünktlich zum Jubiläum der Sendung wieder am Beckenrand stehen wird. "Das Turmspringen war immer mein liebstes 'TV total'-Event und ist Kult", freute sich die Moderatorin. Außerdem kündigte sie an, gerne ihre "alte Kodderschnauze" zu reaktivieren. Weiter sagte sie: "Ich presse das welke Fleisch in ein skandalös knappes Kostüm und beziehe meine Stammposition auf und am Sprungturm. Der letzte Moment vor dem Salto mortale und das Aufatmen danach sind jedes Mal ein Highlight."

"TV total Turmspringen" läuft am 10. Januar bei ProSieben Das Comeback beim "TV total Turmspringen" bedeutet für Sonya Kraus einen weiteren Schritt zurück in die TV-Öffentlichkeit. 2022 hatte die 52-Jährige öffentlich gemacht, dass sie an Brustkrebs litt. "Ich will keine Sekunde an den Gedanken verschwenden, dass der Krebs wiederkommen könnte", sagte sie, nachdem sie die Krankheit überwunden hatte. "Und sollte er es doch tun", würde sie sich erneut mit dem Krebs "anlegen", kündigte Kraus damals an.

Das "TV total Turmspringen – Das Jubiläum" wird am Samstag, 10. Januar, ab 20.15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt. Parallel steht das Format bei Joyn zum Streamen bereit. Unter anderem stürzen sich Ex-Turner Fabian Hambüchen, Schauspielerin Annabelle Mandeng und das Vater-Sohn-Duo Thorsten und Nico Legat vom Sprungturm in die Tiefe.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!