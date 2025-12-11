Simone Thomalla: So krass hat sie sich seit ihrem TV-Debüt verändert

Simone Thomalla wurde 1965 geboren und wuchs in Potsdam auf, später studierte sie an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie 1982 im DDR-Film "Abgefunden", es folgten weitere kleinere Rollen in Filmen. Ihren großen Durchbruch hatte Thomalla im Jahr 1993 mit der Rolle als Lehrmädchen Monika Helmholtz in der ZDF-Miniserie "Durchreise – Die Geschichte einer Firma".



In "Durchreise – Die Geschichte einer Firma" spielt Thomalla das Lehrmädchen Monika Helmholtz. (Bildquelle: picture-alliance / ZB | Nestor Bachmann)

Simone Thomalla und Sven Martinek: Ihre bewegte Beziehung Von 1991 bis 1995 war sie mit dem Theaterschauspieler André Vetters verheiratet. Er ist auch der Vater von Simone Thomallas prominenter Tochter Sophia Thomalla. Noch im gleichen Jahr folgte dann eine Beziehung mit dem Schauspieler Sven Martinek. Später war sie unter anderem mit Fußballmanager Rudi Assauer und Handballer Silvio Heinevetter zusammen.



Die Beziehung von Simone Thomalla und Sven Martinek hielt bis 1999. (Bildquelle: picture-alliance / dpa | Kalaene Jens)

Hauptrolle in „Mona M.“: Thomallas nächster TV-Erfolg In der Serie " Mona M. – Mit den Waffen einer Frau" übernahm Simone Thomalla dann die Hauptrolle. Es folgten unterschiedliche Episodenrollen im TV, unter anderem in den Krimiserien "Der Alte" und "Alarm für Cobra 11". Ihre bekannteste Rolle ergatterte die Darstellerin jedoch im Jahr 2008, als sie zur "Tatort"-Kommissarin Eva Saalfeld wurde.



Bis 2015 ermittelte Simone Thomalla an der Seite von Martin Wuttke im Leipziger "Tatort". (Bildquelle: picture-alliance / dpa)

Auch spannend: Nachdem Simone Thomalla bereits im Jahr 2010 für den Playboy vor der Kamera stand, war sie im Jahr 2015 mit ihrer Tochter Sophia auf dem Playboy-Cover zu sehen.



Simone Thomalla mit ihrer Tochter Sophia im Jahr 2014. (Bildquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress)

