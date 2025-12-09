Home News Star-News

Wolfgang Fierek wird 75: Das bewegte Leben der bayerischen Kultfigur

Von Ottobrunn nach Arizona

Wolfgang Fierek wird 75: Das bewegte Leben der bayerischen Kultfigur

09.12.2025, 13.56 Uhr
von Stefan Weber
Wolfgang Fierek begann seine Karriere in Independent-Filmen und wurde durch Serien wie "Ein Bayer auf Rügen" populär. Anlässlich seines 75. Geburtstags werfen wir einen Blick auf sein bewegtes Leben zwischen Bayern und den USA.
Wolfgang Fierek
Keine Lust auf Ruhestand: Wolfgang Fierek feiert am 9. Dezember seinen 75. Geburtstag.   Fotoquelle: Hannes Magerstaedt/Getty Images
Wolfgang Fierek und Cleo Kretschmer
Seine ersten Filmrollen hatte Wolfgang Fierek (Bild aus "Amore", 1978) in diversen Filmen von Regisseur Klaus Lemke, oft an der Seite von Cleo Kretschmer.  Fotoquelle: IMAGO / United Archives
Wolfgang Fierek
Spätestens mit "Ein Bayer auf Rügen" (1993-1997) wurde Wolfgang Fierek zu einem der beliebtesten TV-Gesichter des Landes.  Fotoquelle: Universal Music
Wolfgang Fierek und Cleo Kretschmer
Für Klaus Lemkes "Das Flittchen und der Totengräber" (1995, von Universum Film auf DVD herausgebracht) feierte das Traumpaar des deutschen Undergroundkinos der 70er-Jahre, Cleo Kretschmer und Wolfgang Fierek, ein gemeinsames Comeback.   Fotoquelle: Universum Film
Wolfgang Fierek
"Egal, welches Tier, man muss Respekt davor haben": Wolfgang Fierek in seiner Rolle als Tierarzt Dr. Engel in der gleichnamigen ZDF-Serie.  Fotoquelle: ZDF / Tommy & Thomas Schumann
Wofgang Fierek
Für eine BR-Dokumentation ("Wolfgang Fierek on the road again) besuchte Wolfgang Fierek die Schauplätze legendärer Westernfilme.  Fotoquelle: BR / Florian Emberger
Das Traumschiff - Utah
Wenn das ZDF-"Traumschiff" nach Utah kommt, dann dürfen Wolfgang Fierek (Bild, Mitte) und seine Harley natürlich nicht fehlen.  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling
Wolfgang und Djamila Fierek
Seit über 30 Jahren sind Wolfgang Fierek und seine Faru Djamila verheiratet.  Fotoquelle: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Für viele ist er nicht nur "Ein Bayer auf Rügen", sondern eine durch und durch bayrische Kultfigur. Doch auf das Image des charmanten Hallodris, den er in vielen Rollen verkörperte, sollte man Wolfgang Fierek nicht reduzieren. Auch wenn der Eindruck sicherlich nicht verkehrt ist, dass der Schauspieler, der am 9. Dezember seinen 75. Geburtstag feiert, stets mit einer gewissen Lockerheit, aber auch Offenheit durchs Leben ging und geht. "Ehrlich gesagt hätte ich mir das niemals erträumt", sagte er in einem Interview mit dem "Südkurier" über seine Laufbahn. Einer Laufbahn, die so nicht abzusehen war.

Fierek wird am 9. Dezember 1950 in Ottobrunn bei München geboren, sein Vater, ein gebürtiger Schlesier, arbeitet als Koch bei den Amerikanern in Neubiberg. Darüber kommt der junge Wolfgang früh mit einem Land in Berührung, das für ihn zur Projektionsfläche wird, die "schier endlose Weite, die Freiheit, die Lockerheit der Menschen" in den USA begeistert ihn bis heute. Nach der Lehre als Feinmechaniker arbeitet er als Soldat, Lkw-Fahrer, Kellner und DJ in München.

Entdeckt im Café: So begann Wolfgang Fiereks Karriere

Mitte der 70er-Jahre sitzt er regelmäßig in den Schwabinger Cafés, als Regisseur Klaus Lemke auf ihn aufmerksam wird. Lemke erkennt, was viele später schätzen: "Wolfgang war durch und durch authentisch, was anderes konnte er gar nicht." Für Fierek ist diese Begegnung prägend, nicht zuletzt wegen der unkonventionellen Arbeitsweise. "Es war halt Schwabinger Networking", sagte Fierek 2013 im teleschau-Interview rückblickend.

Derzeit beliebt:
>>Donald Trump greift ein: Netflix-Deal mit Warner Bros wird zur Machtfrage
>>Öffentlich-Rechtliche im Krisenmodus: MDR kürzt Programme
>>Die berühmte Frau an der Seite des „Tatort“-Stars Edin Hasanovic
>>"Lebenslinien: Wolfgang Fierek – I bin i": Alles Infos zum Portrait über den Darsteller

"Früher war das wirklich so: Man saß im Café Capri, einer hat gesagt: 'Die haben mich für einen neuen Film vorgeschlagen.' Und wir haben dann gesagt: 'Ist da nicht auch für mich was drin?" Und man bekam die Antwort: 'Gehst halt mit und lernst den Regisseur kennen.' Wir waren damals sehr unkompliziert." Probeaufnahmen? Fehlanzeige. "Geh' nie zu einem Casting", riet Lemke ihm. Brauchte Fierek auch nicht: Der Kult-Regisseur besetzte ihn in mehreren seiner Filme, von "Idole" (1976) über "Amore" (1978) und "Arabische Nächte" (1979) bis "Flitterwochen" (1980).



„Bauer sucht Frau“: Friedrich bricht Rekord und spricht überraschend offen über seinen Weg
Friedrich, der 29-jährige Landwirt aus Lippetal, sorgt für Furore in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau". Mit einem neuen Bewerberrekord hat er Patrick Romer vom Thron gestoßen und gibt spannende Einblicke in sein Leben und seine Zukunftspläne.
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau

Wolfgang Fiereks Liebe zur USA: Deshalb ließ er Deutschland hinter sich

Bekannt wird Fierek allerdings durch einen Zufallshit: Mit "Resi, i hol di mit dem Traktor ab" schafft er 1986 den Sprung in die deutschen Charts. Als Vorzeigebayer wird er dank der Serien "Zwei Münchner in Hamburg" und "In Bayer auf Rügen" in den späten 80er-Jahren bundesweit populär, doch Fierek bleibt schwer einzuordnen. "Ich bin stolz, dass ich ein anständiger Mensch bin", sagte er im Interview mit der "Bild am Sonntag". Ist er auch stolz darauf, ein Bayer zu sein? Fierek: "Ich kann ja gar nichts dafür. Der eine wird nach Kathmandu geboren, der andere nach Chicago."

Über den Geburtsort Chicago hätte sich Fierek wohl auch nicht beschwert. Schon mit dem ersten selbstverdienten Geld erfüllt er sich einen Kindheitstraum: eine Motorradreise durch das Land. Seit Jahrzehnten lebt er mit seiner Ehefrau, der Malerin Djamina Mendil, große Teile des Jahres in Arizona, organisiert Harley-Touren und genießt die Ungezwungenheit des Alltags – sogar nächtliche Supermarktbesuche im Schlafanzug und Cowboyhut gehören dazu, wie er dem "Südkurier" erzählte. "Die Amerikaner sind wirklich sehr locker", sagt er. Wichtig sei nur, "dass man keinen Blödsinn anstellt und seine Sachen bezahlt".

So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland
Howard Carpendale, einer der größten Stars der Schlagerwelt, kritisiert in einem Interview die deutsche Politik und äußert sich besorgt über globale Krisen und die Demokratie in den USA.
Schlagerstar mit Politik-Kritik
Howard Carpendale

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Ein Motorradunfall veränderte Wolfgang Fiereks Leben

2003 wird diese Freiheit jäh unterbrochen. Ein unverschuldeter Motorradunfall bringt ihn in Lebensgefahr. "Es war ein lebensgefährlicher Unfall, ich hatte einen offenen Ober- und Unterschenkelbruch", sagte er im teleschau-Interview. "Wegen einer starken Infektion sollte mein Bein abgenommen werden." Er habe Glück gehabt, so Fierek: "Aber bis das aus dem Kopf raus ist, das dauert Jahre. "

Bis heute ist Fierek regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen, zuletzt etwa im "Watzmann ermittelt" und auf dem "Traumschiff". Von Ruhestand hält er wenig: "Daheim rumsitzen, hin und wieder Golf spielen? Nein, das ist nichts für mich", sagte er dem "Südkurier": "Ich freue mich zwar auch mal über einen freien Tag, aber das reicht dann auch. Ohne Arbeit werde ich unausstehlich." Dass ihn das Publikum bis heute mag und auch gerne sieht, verwundert ihn nicht: "Ich glaube, die meisten Figuren, die ich verkörpere, sind realitätsnah, freundlich und sympathisch."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Ready Player One 2“: Das ist bisher über die Fortsetzung bekannt
Fortsetzung ungewiss
Ready Player One
Ein dritter Fall für Daniel Craig: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"
„Ronja Räubertochter“ als Serie: So anders ist die neue Version
"Ronja Räubertochter"
Ronja Räubertochter
Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert
Harrys Bühnenfauxpas
Prinz Harry
Das machen die "Freunde fürs Leben"-Stars heute
Karrieren nach der Serie
Was wurde aus den "Freunden fürs Leben"?
George Clooney verrät: In seinem ersten Film wurde er "von einem Bären gefressen"
George Clooneys Anfangsjahre
George Clooney
"Stranger Things": Neue Staffel stellt in der ersten Woche Netflix-Rekord auf
Serienrekord
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
HBO Max: Warner Bros. verrät: Dann startet der neue Streamingdienst!
HBO Max Launch
HBO Max
Das wurde aus den alten "Stromberg"-Stars
Karrierewege
Stromberg
„Der kleine Lord“: Die unglaubliche Wandlung von Connie Booth
85. Geburtstag
Der kleine Lord
Jeannine Michaelsen über Teddy Teclebrhan: „Ich hab mich eingenässt“
Kuriose Anekdote
Jeannine Michaelsen
„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl spricht über den Tod ihres Sohnes
Das emotionale Weihnachtsspecial
Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten
„Bauer sucht Frau“: Friedrich bricht Rekord und spricht überraschend offen über seinen Weg
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau
Rückkehr mit Staffel 4 – alle Infos zur Fortsetzung mit Birgitte Nyborg
"Borgen – Macht und Ruhm"
"Borgen - Macht und Ruhm"
Das machen die "Buffy"-Stars heute
Buffy-Reboot
"Buffy - Im Bann der Dämonen": Die Darsteller früher und heute
Jimmy Kimmel darf noch länger Witze über Donald Trump machen
Sieg für Kimmel
Jimmy Kimmel
So war "Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella und seinen Gästen
Große Party
Giovanni Zarrella im Anzug
Zwischen Empörung und Mitgefühl: Das denkt Deutschland über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Klaas Heufer-Umlauf mit klaren Worten zum "Traumschiff": "Die können gar nichts"
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
Friedliche Kooperation: Zwischen Fronten und Freundschaft
"37°: Mein Freund, der Feind"
37°: Mein Freund, der Feind
Jahresrückblick 2025: Harald Leschs düstere Prognose
"Terra X: Harald Lesch und ... sein persönlicher Jahresrückblick 2025"
Harald Lesch
Krebs, Kritik, Karriere-Ende: Warum Gottschalk jetzt endgültig Schluss macht
Vielseitige Gründe
Thomas und Karina Gottschalk
So feiert Ina Müller Weihnachten: Essen, Alkohol, keine Küche
Familiäre Weihnachtstraditionen
Ina Müller
"Tatort Münster": So verlief Mechthild Großmanns letzter Fall
Abschied nach 23 Jahren
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
„Queen of Fucking Everything“: Eine verstörend gute Krimi-Drama-Serie
Neue ZDF-Serie
Queen of fucking everything
Neuer „Stromberg“ und Horror-Hit: Das läuft jetzt im Kino
Kino-Highlights der Woche
Stromberg - Wieder alles wie immer
Offiziell: Katy Perry ist mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau zusammen
Süßer Liebesschnappschuss
Justin Trudeau und Katy Perry
Thomas Gottschalk kämpft gegen Krebs – und kündigt ein Comeback an
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk
„Percy Jackson“ Staffel 2 startet am 10. Dezember bei Disney+
Das Abenteuer geht weiter
Percy Jackson: Die Serie - Staffel 2
Stefanie Hertel reagiert irritiert auf Kommentar zu Stefan Mross
Unangenehmer TV-Moment
"MDR um 4"