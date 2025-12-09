Home News Star-News

Zwischen Empörung und Mitgefühl: Das denkt Deutschland über Thomas Gottschalk

Krebserkrankung

09.12.2025, 10.57 Uhr
Thomas Gottschalk hat seine Erkrankung öffentlich gemacht, seither werden alte TV-Momente plötzlich in einem völlig neuen Licht betrachtet. In den sozialen Netzwerken entbrennt eine emotionale Debatte: Müssen frühere Vorwürfe nun anders gewichtet werden – oder bleibt Kritik Kritik?
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Thomas Gottschalk hat vor kurzem seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht.  Fotoquelle: picture alliance / dts-Agentur

Thomas Gottschalk und seine Familie führen sein desorientiert wirkendes Auftreten, etwa bei der letzten "Bambi"-Verleihung, auf die Medikamente zurück, die der 75-Jährige infolge der Diagnose verschrieben bekommen hat. Wie Gottschalks Frau Karina Mroß im gemeinsamen Interview der Eheleute mit der "Bild"-Zeitung angibt, handelt es sich dabei um "starke Schmerzmittel. Opiate." Zu Hause sei Gottschalk "wie immer", so Mroß. "Wir dachten, es geht ihm trotzdem gut damit."

Fans verteidigen Thomas Gottschalk im Netz

Auch bei der Romy-Verleihung am Freitag gab Gottschalks Verhalten Beobachtern Rätsel auf. Sein erneutes desorientiertes Auftreten sei ein Wendepunkt gewesen, erzählte Gottschalk der "Bild". "Ich kann nicht mehr auftreten", gesteht er sich nun ein. "Ich muss gesund werden."

In den sozialen Medien verhärten sich in Reaktion auf Gottschalks Bekanntgabe einmal mehr die Fronten. Viele mit Gottschalk sympathisierende User sehen sich in ihrer Ansicht bestätigt. "Ein Thomas Gottschalk hat Krebs und wird hier auf X seit Wochen wegen seiner TV-Auftritte aufs Übelste niedergemacht", brüskiert sich etwa ein User des Kurznachrichtendienstes X.

Ein weiterer kritisiert Tom und Bill Kaulitz dafür, dass sie forderten, keine Nachsicht mehr für Gottschalk zu zeigen. Hintergrund ihrer Aussage war ein als sexistisch aufgefasster Witz Gottschalks bei der "Bambi"-Verleihung. "Die Kaulitz-Brüder sollten sich in Grund und Boden schämen (und viele andere mit)", schreibt der User.



Die Gefühle sind gemischt: Gottschalk bleibt nicht verschont

Andere entgegnen, dass Gottschalks Kritikerinnen und Kritikern auf Basis seiner schweren Erkrankung kein Vorwurf gemacht werden kann, weil diese noch nicht öffentlich bekannt war, "Natürlich konnte keiner ahnen, dass Thomas Gottschalk Krebs hat", kommentiert ein User darauf hin. "Aber wenn jemand mit 75 mal ein wenig schusselig wirkt, dann muss man vielleicht auch nicht mit Anlauf reintreten."

Allerdings stand nicht nur lediglich Gottschalks desorientiert wirkendes Verhalten in der Kritik, sondern kontroverse Aussagen, die er währenddessen gemacht hat. Unter anderem hatte die TV-Legende beim Bambi gesagt, die Pop-Sängerin Cher sei "die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe". Eine weitere Userin schrieb deshalb:"Nur weil jemand Krebs hat, ist das kein Freifahrtschein, problematische Aussagen und Verhalten aus der Vergangenheit gutzuheißen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

