So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland

Howard Carpendale zählt zu den größten Stars der Schlagerwelt. Seine Meinung zu politischen Themen tut der Musiker indessen nur selten kund. In einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" äußerte sich Carpendale nun jedoch deutlich zur angespannten Stimmung in Deutschland.

Viele Menschen hätten Angst "wegen der Migration und der steigenden Lebenskosten", erklärte der in Südafrika geborene Wahl-Münchner in dem Gespräch. Seines Erachtens sei es ein großes Problem, dass diese Sorgen einige Volksvertreter kaum zu tangieren scheinen. "Viele Politiker übernehmen keine Führung", monierte Carpendale. Er habe den Eindruck, dass manche Politiker vergessen hätten, "dass sie eigentlich für die Leute in diesem Land arbeiten und diese beschützen müssen".

Howard Carpendale spricht über Angst, Unsicherheit und globale Krisen Auch in Bezug auf die Vereinigten Staaten zeigt sich der Musiker beunruhigt. Die Demokratie dort sei in Gefahr. Grund dafür sei unter anderem US-Präsident Donald Trump, den Carpendale laut NZZ-Bericht als gefährlich einstuft. Angesichts dieser und zahlreicher weiterer globaler Krisen falle es Carpendale zunehmend schwer, "Vertrauen in die Welt zu haben". Er sehe sich selbst dabei als "festgläubigen Realisten".

Zur eigenen politischen Haltung erklärte der 79-Jährige indessen, dass er nichts davon halte, in "rechts und links" zu denken. Für ihn sei klar: "Nicht jeder ist rechts, nur weil er berechtigte Ängste hat."

Mit dieser Abschiedstournee verabschiedet sich Howard Carpendale von seinen Fans Howard Carpendale wurde am 14. Januar 1946 in der südafrikanischen Großstadt Durban geboren. In seiner Heimat hatte er als Sportler Erfolg, nicht aber als Mitglied von Beat-Bands und als Elvis-Imitator. Der Durchbruch kam, nachdem er nach Deutschland übergesiedelt war. Bereits seine erste deutschsprachige Aufnahme, ein Cover des Beatles-Hits "Ob-La-Di, Ob-La-Da", wurde 1969 ein Hit. Seitdem gilt Carpendale ("Ti amo", "Hello Again") als einer der populärsten Schlagerstars in Deutschland.

Im kommenden Jahr will der Vater von Moderator Wayne Carpendale anlässlich seines 60-Jahre-Bühnenjubiläums ein letztes Mal auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

