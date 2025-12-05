Home News Star-News

So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland

Schlagerstar mit Politik-Kritik

So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland

05.12.2025, 10.54 Uhr
von Franziska Wenzlick
Howard Carpendale, einer der größten Stars der Schlagerwelt, kritisiert in einem Interview die deutsche Politik und äußert sich besorgt über globale Krisen und die Demokratie in den USA.
Howard Carpendale
Howard Carpendale hält nichts davon, in "rechts und links" zu denken.  Fotoquelle: Getty Images / Andreas Rentz

Howard Carpendale zählt zu den größten Stars der Schlagerwelt. Seine Meinung zu politischen Themen tut der Musiker indessen nur selten kund. In einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" äußerte sich Carpendale nun jedoch deutlich zur angespannten Stimmung in Deutschland.

Viele Menschen hätten Angst "wegen der Migration und der steigenden Lebenskosten", erklärte der in Südafrika geborene Wahl-Münchner in dem Gespräch. Seines Erachtens sei es ein großes Problem, dass diese Sorgen einige Volksvertreter kaum zu tangieren scheinen. "Viele Politiker übernehmen keine Führung", monierte Carpendale. Er habe den Eindruck, dass manche Politiker vergessen hätten, "dass sie eigentlich für die Leute in diesem Land arbeiten und diese beschützen müssen".

Howard Carpendale spricht über Angst, Unsicherheit und globale Krisen

Auch in Bezug auf die Vereinigten Staaten zeigt sich der Musiker beunruhigt. Die Demokratie dort sei in Gefahr. Grund dafür sei unter anderem US-Präsident Donald Trump, den Carpendale laut NZZ-Bericht als gefährlich einstuft. Angesichts dieser und zahlreicher weiterer globaler Krisen falle es Carpendale zunehmend schwer, "Vertrauen in die Welt zu haben". Er sehe sich selbst dabei als "festgläubigen Realisten".

Derzeit beliebt:
>>„Aktenzeichen XY“ bringt Bewegung in Mordfall der kleinen Zeynep (5)
>>Lutz van der Horst verrät im ZDF: Politiker warnen sich in WhatsApp-Gruppe vor der "heute-show"
>>„Asbest 2“ startet: Flucht, Clan-Krieg und politische Abgründe
>>Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus

Zur eigenen politischen Haltung erklärte der 79-Jährige indessen, dass er nichts davon halte, in "rechts und links" zu denken. Für ihn sei klar: "Nicht jeder ist rechts, nur weil er berechtigte Ängste hat."



Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Wenn er seinen 80. Geburtstag feiert, kann Howard Carpendale auf ein bewegtes Leben zurückblicken. In seiner Autobiografie „Unerwartet“ gibt der Sänger intime Einblicke: Er schreibt über seine Jugend, das Alkoholproblem seiner Frau und erzählt auch, wer ihm schließlich half, seine eigenen Depressionen zu überwinden.
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale

Mit dieser Abschiedstournee verabschiedet sich Howard Carpendale von seinen Fans

Howard Carpendale wurde am 14. Januar 1946 in der südafrikanischen Großstadt Durban geboren. In seiner Heimat hatte er als Sportler Erfolg, nicht aber als Mitglied von Beat-Bands und als Elvis-Imitator. Der Durchbruch kam, nachdem er nach Deutschland übergesiedelt war. Bereits seine erste deutschsprachige Aufnahme, ein Cover des Beatles-Hits "Ob-La-Di, Ob-La-Da", wurde 1969 ein Hit. Seitdem gilt Carpendale ("Ti amo", "Hello Again") als einer der populärsten Schlagerstars in Deutschland.

Im kommenden Jahr will der Vater von Moderator Wayne Carpendale anlässlich seines 60-Jahre-Bühnenjubiläums ein letztes Mal auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert
Harrys Bühnenfauxpas
Prinz Harry
"Die große Weihnachtsshow": Alle Infos zur Sendung mit Giovanni Zarrella
TV-Tipp
Giovanni Zarrella
HBO Max: Warner Bros. verrät: Dann startet der neue Streamingdienst!
HBO Max Launch
HBO Max
"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump
Harte Worte
Madonna
Thomas Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich
„Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen“
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale
Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall
Toxische Hoffnung
Tatort: Licht
Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
"THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten"
Thilo Mischke
Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
Nach öffentlichen Fehltritten
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
Das machen die "Freunde fürs Leben"-Stars heute
Karrieren nach der Serie
Was wurde aus den "Freunden fürs Leben"?
Postapokalyptische Suche nach Kunst: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Afterburn"
George Clooney verrät: In seinem ersten Film wurde er "von einem Bären gefressen"
George Clooneys Anfangsjahre
George Clooney
"Vielleicht haben sie Angst": Heinz Rudolf Kunze beklagt, dass junge Musiker nicht "Farbe bekennen"
Appell an die Jugend
Heinz Rudolf Kunze
Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?
Schlagerstars im Fernsehen
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Eine halbe Milliarde für Mittelerde: Lohnt sich „Die Ringe der Macht“ wirklich?
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
"Mit Herz und Hilde": Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
"Mit Herz und Hilde": Kritik zur Fortsetzung der Komödie mit Martin Brambach
Mit Herz und Hilde
"Mit Herz und Hilde"
So skrupellos ist moderner Boulevardjournalismus
"Bis es blutet"
Bis es blutet
Urteil wegen Po-Biss: 2100 Euro Geldbuße für Schauspielerin Anna Werner Friedmann
Was war da los?
Anna Werner Friedmann vor dem Bezirksgericht
Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden
Craigs Nachfolger
Daniel Craig war lange das Gesicht der Bond-Reihe.
Mats Hummels wird WM-Experte bei MagentaTV - neben Klopp und Müller!
Fußball-Weltmeisterschaft 2026
Mats Hummels
Lottomillionär Chico ersteigert Dortmunder Tatort-Rolle
Auf Gala
Kürsat Yildirim bei der 21. Kinderlachen-Gala 2025
Beim Staatsbankett mit Bundespräsident Steinmeier: König Charles witzelt über deutsche Autoindustrie
Staatsbankett
Frank-Walter Steinmeier und König Charles III.
Falsche Behauptungen? Anne Wünsche gewinnt vor Gericht gegen Oliver Pocher
Urteil gefällt
Oliver Pocher trägt einen Anzug und schaut ernst.
Warum Thomas Gottschalk jetzt wirklich aufhört – eine Analyse
Vielseitige Gründe
Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
"Liebesbrief an Jenny": So gut war die Klinik-Romanze mit Stefanie Reinsperger & Golo Euler
Was sich lohnt
Liebesbriefe an Jenny
"Bappas": Wenn Väter an Alltagsklippen scheitern
Moderne Vaterrolle
Bappas
"The Tower": Darum geht's in der britischen Krimiserie bei ARTE
Was sich lohnt
The Tower