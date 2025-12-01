Home News TV-News

Frankfurt-„Tatort": Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall

Toxische Hoffnung

Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall

01.12.2025, 08.50 Uhr
von Eric Leimann
Die Frankfurter Kommissare Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) sind zurück im "Tatort": Licht. Ein neues Verbrechen führt sie zu einer geheimnisvollen Sekte, die Heilung durch Licht verspricht. Die Geschichte dreht sich um ein langzeitvermisstes Kind und die Frage, wann Hoffnung toxisch wird.
Tatort: Licht
Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) lösen mit dem "Tatort: Licht" ihren zweiten Fall in Frankfurt. Er führt sie im zweiten Teil des Krimis zu einer obskuren Sekte, die Kranken Heilung durch Licht verspricht.  Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Auf "Dunkelheit" folgt "Licht": Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) arbeiten zum zweiten Mal als "Tatort"-Ermittler in Frankfurt. Diesmal geht es um ein lange vermisstes Kind, dessen Mutter die Hoffnung nicht aufgeben will.  Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Anna Reiter (Maren Eggert) vermisst seit sechs Jahren ihre Viktoria. Annas labiler Ex-Partner verschwand damals mit der gemeinsamen Tochter.   Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Maryam Azadi (Melika Foroutan) lässt die verzweifelte Suche der Mutter nach ihrem vermissten Kind nicht los. Sie reagiert - manchmal in diesem Film - emotionaler, als es ihr Job erfordert.  Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Hamza Kulina (Edin Hasanovic) sichert einen Hof, bei dem man nicht weiß, wer sich dort herumtreiben könnte.   Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Ermittlerin Maryam Azadi (Melika Foroutan) soll nach Ansicht der "Tatort"-Macher auch weiterhin eine leicht mysteriöse Figur bleiben. Ein Detail über ihr Privatleben - in Folge eins blieb es völlig außen vor. Im zweiten Film wird es enthüllt.  Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Hamza Kulina (Edin Hasanovic) muss sich im zweiten Film einer internen Ermittlung stellen und hat sich dafür schick gemacht. Die Krawatte muss ihm allerdings seine Kollegin Maryam binden!   Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Anna Reiter (Maren Eggert) droht daran zu zerbrechen, dass das Schicksal ihrer kleinen Tochter ungeklärt ist. In ihrer neuen Familie lebt sie wie ein Geist.  Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Was haben Kinderhände und -herzen hier geschaffen? Hamza Kulina (Edin Hasanovic) erkundet eine Wand.   Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Auch wenn ihr zweiter Fall "Licht" benannt ist: Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) steigen hinab in die Dunkelheit.   Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko

Es hat keine zwei Monate gedauert, da kehren die neuen und durchaus besonderen Frankfurter "Tatort"-Ermittler zurück. Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) arbeiten im Keller ihres Kommissariats an Altfällen. Nachdem sie zum Auftakt im "Tatort: Dunkelheit" einem Serienmörder auf die Spur kamen, der Jahrzehnte unerkannt mordete, steht diesmal ein seit Jahren vermisstes Kind im Mittelpunkt. Nachdem man es lange für tot gehalten hat, führt die Spur nun zu einer obskuren Sekte. Gibt oder gab es sie wirklich – ähnlich wie den "Hessen-Ripper" aus Fall eins?

Nach einem Tötungsdelikt verschwindet Anna Reiter – ist sie Opfer oder Täterin?

Anna Reiter (Maren Eggert, früher Axel Milbergs Partnerin beim "Tatort" in Kiel) vermisst seit sechs Jahren Tochter Viktoria. Annas labiler Partner von damals verschwand mit dem Kind. Die Polizei war der Meinung, dass ein erweiterter Suizid im Main folgte, doch die Leichname der beiden wurden nie gefunden.

Im Bestreben, Antworten zu finden, startet die Mutter einen Aufruf über Social Media. Daraufhin meldet sich ein Mann, der behauptet, Viktoria sei noch am Leben. Maryam Azadi, die damals mit Viktorias Fall betraut war, warnt Anna eindringlich davor, sich mit dem Informanten zu treffen und ihm eine hohe Belohnung zu zahlen. Dann geschieht ein Mord – und Anna Reiter ist spurlos verschwunden. Wurde die traumatisierte Mutter möglicherweise selbst zur Mörderin?

Drehbuch des „Tatorts“: Vorbereitung mit realen Fällen und Experten-Interviews

Drehbuchautor Senad Halilbašić war schon Teil des Autorenteams für den "Tatort: Dunkelheit". Den neuen Fall hat er nun alleine geschrieben. Für den Frankfurter "Tatort" mit neuem Konzept – es soll weiterhin um "Altfälle" gehen – recherchierte Halilbašić bei der Polizei und sprach mit Experten, die mit ähnlichen echten Fällen zu tun haben. Dabei erfuhr er, dass zwei Arten von Fällen dominieren: erstens ungeklärte Todesfälle – so wie im Serienkiller-Fall aus dem ersten Film – und zweitens Langzeitvermisste.



Senad Halilbašić erzählt: "Aus einer solchen Geschichte wurde nun der 'Tatort: Licht' gestrickt. Ich wollte einen Film über Hoffnung schreiben – ein zentrales Element in der Arbeit an Cold Cases. Mich interessierte dabei auch die Frage, wann Hoffnung toxisch werden kann. So kam der Erzählstrang um die Licht-Sekte ins Spiel."

So orientiert sich die Sekte im „Tatort: Licht“ an real existierenden Gruppierungen

Nach dem (echten) "Hessen-Ripper" aus Fall eins – ein scheinbar unauffälliger Mann und Familienvater, der über Jahrzehnte mordete – liegt der Verdacht nah, dass auch "Licht" ein wahrer Fall ist. Dem ist aber nicht so. Natürlich gibt es langzeitvermisste Kinder, deren Schicksal vielleicht niemals aufgeklärt wird. Dass aber ein solches Kind mit dem entführenden Vater in einer Sekte wie der Sekte "Licht der Welt" verschwand – es ist reine Fiktion.

"Das Traumschiff": Sieben Schiffe, sechs Kapitäne – die große Übersicht
Das Traumschiff ist seit 1981 fester Bestandteil im ZDF-Programm. Sechs Kapitäne und sieben Schiffe prägten die Serie. Warum Florian Silbereisens Rolle umbenannt wurde und welches Schiff am häufigsten zum Einsatz kam, erfährst du hier.
Spannende Fakten
Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l.) begrüßt Dr. Delgados (Collien Ulmen-Fernandes, r.) Freundin Maike Kappes (Birthe Wolters, M.) an Bord.

Auch dazu äußert sich Drehbuchautor Halilbašić: "Ich habe mich mit alternativen Lebensgemeinschaften, sektenähnlichen Formationen und Sekten im deutschsprachigen Raum beschäftigt. Und dabei gemeinsame Parameter gefunden: starke Führungspersönlichkeiten, falsche Hoffnungserweckungen und das Ausnutzen von abgehängten Mitgliedern der Gesellschaft sind nur drei dieser Elemente. Mit diesen Parametern und inspiriert von echten Sekten und ihren Strukturen habe ich die fiktionale "Licht der Welt"-Sekte für unseren Film gebaut.

Was die Statistik zu Langzeitvermissten wirklich aussagt – und was nicht

In Deutschland wird jemand als langzeitvermisst betrachtet, wenn die Person seit mindestens sechs Monaten vermisst wird. Die Definition kann je nach Institution variieren. Für manche gilt man erst ab einem Jahr ohne Lebenszeichen als langzeitvermisst. In Deutschland waren um Stichtag 1. Mai 2024 insgesamt 1.800 Kinder vermisst gemeldet. Die meisten Fälle klären sich schnell auf. In die Statistik fließen laut BKA Kinder bis 13 Jahren mit ein.

Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Klaas Heufer-Umlauf ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Vom Friseur über MTV bis zu eigenen Formaten wie "Late Night Berlin" und "Check Check" hat er sich als vielseitiger Entertainer etabliert.
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf

Zu den Fällen gehören auch Kindesentziehungen, Dauerausreißer oder unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Die Aufklärungsquote solcher Fälle lag 2024 bei 96,7 Prozent. Der Anteil jener Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, liegt laut BKA bei nur etwa drei Prozent. Auf die Gesamtzahl der vermissten Kinder am 1. Mai 2024 gerechnet wären dies 54 Personen in Deutschland.

Frankfurter „Tatort: Fackel“ mit Maryam Azadi und Hamza Kulina startet wohl erst 2026

"Tatort: Licht" und der Nachfolgefall "Tatort: Fackel" wurden – am Stück – direkt hintereinander gedreht. Insofern ist auch der dritte Einsatz der Kellerkommissare Azadi und Kulina schon abgedreht. Zu sehen sein wird der Film aber erst im Lauf des Jahres 2026. Worum geht es?

ROMY-Wirbel um Thomas Gottschalk: Wird ihm der Preis doch noch entzogen?
Thomas Gottschalk soll bei der Romy-Gala in Kitzbühel mit einer Diamant-ROMY geehrt werden, trotz Gerüchten über eine Absage. So reagiert der Veranstalter.
Nach Bambi-Eklat
Thomas Gottschalk

Jahre nach einem verheerenden Hochhausbrand mit dreizehn Toten trifft Kommissar Hamza Kulina auf einer Mahnwache unerwartet seine Ex-Freundin wieder. Almila (Seyneb Saleh) hat ihre Mutter in den Flammen verloren und kämpft seither für Gerechtigkeit. Die Ermittlungen führen Hamza Kulina und seine Kollegin Maryam Azadi zum Geschäftsführer eines Baustoffkonzerns (Stephan Luca) mit engen Verbindungen in die Politik.

