Familienkonflikt bei Florian Silbereisen: Bruder packt aus

Eklat in der Familie

Familienkonflikt bei Florian Silbereisen: Bruder packt aus

30.11.2025, 14.35 Uhr
von Annika Schmidt
Franz Silbereisen, der Bruder des Schlagerstars Florian Silbereisen, hat mit seinen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Seine kritischen Kommentare über das Showgeschäft führten zu internen Familienproblemen.
Florian Silbereisens älterer Bruder sprach mit den Medien. Seine Aussagen sorgten für "viel Stress" innerhalb der Familie.
Florian Silbereisens älterer Bruder sprach mit den Medien. Seine Aussagen sorgten für "viel Stress" innerhalb der Familie.

Florian Silbereisen hat vier Geschwister – und jedes der Kinder hat einen ganz eigenen Weg eingeschlagen. Während Florian Silbereisen der Einzige in der Familie ist, der im Rampenlicht steht, führen seine Geschwister ein Leben fernab der Öffentlichkeit. Dass der Entertainer ein enges und gutes Verhältnis zu seiner Familie pflegt, hat er mehrfach betont.

Nun rückt allerdings sein älterer Bruder Franz Silbereisen in den Fokus. Grund sind öffentliche Aussagen, die laut eigenen Angaben „viele Probleme verursacht“ haben sollen – und damit unerwartet Aufmerksamkeit auf die sonst so private Familie lenken.

Florian Silbereisens geschütztes Privatleben: Diese Details sind bekannt

Florian Silbereisen schützt sein Privatleben konsequent – und damit auch seine Familie. Dennoch dringen hin und wieder einige Details nach außen. So ist bekannt, dass seine ältere Schwester Sarina als Grundschullehrerin arbeitet, verheiratet war und Mutter ist. Außerdem hat sich die 51-Jährige einen Namen als leidenschaftliche Pokerspielerin gemacht und bereits an mehreren Turnieren teilgenommen.

Florian Silbereisens Mutter Helga mit seiner Schwester Sarina im Jahr 2006.

Sein Bruder Franz, der elf Jahre älter ist als der Schlagerstar, lebt in einer völlig anderen Welt. Er ist streng gläubig, in seiner Kirchengemeinde sehr engagiert und Vater einer großen Familie. Gemeinsamkeiten mit Florian Silbereisen gibt es wenige, entsprechend selten sehen sich die Brüder. Dennoch beschreibt Franz ihr Verhältnis als gut. Bei einem christlichen Kongress erklärte er, dass sie sich grundsätzlich verstehen, auch wenn ihre Lebenswege sehr unterschiedlich verlaufen seien und der Kontakt daher nicht regelmäßig bestehe.

So harmonisch diese Worte auch klingen – ein anderer öffentlicher Kommentar von Franz Silbereisen sollte später für Irritationen und Ärger sorgen.

Franz Silbereisens Aussagen sollen für Streit und Spannungen gesorgt haben

Nur selten äußert sich der gläubige Christ öffentlich – umso bemerkenswerter war ein Interview, das er 2019 dem Portal "pro-medienmagazin.de" gab. Darin betonte Franz Silbereisen, dass er die Arbeit seines Bruders respektiere und sich dessen Sendungen auch gerne anschaue. Gleichzeitig fand der Familienvater aber auch kritische Worte.

Franz Silbereisen bei einer christlichen Rede.

Menschen im Showgeschäft würden „ihr Glück am falschen Ort suchen“ – mit dieser Aussage sorgte Franz Silbereisen innerhalb der Familie offenbar für Unruhe. Später räumte er gegenüber „merkur.de“ ein, dass seine Äußerungen zu Spannungen geführt hätten. Die Interviews hätten „intern viele Probleme verursacht“, so der 53-Jährige. Offenbar kam es dadurch zu Streit unter den Geschwistern.

Zu weiteren Details wollte er sich nicht äußern und zeigte sich zurückhaltend: Er habe in der Sache „genug Stress gehabt“ und könne dazu nichts mehr sagen. Künftig wolle er sich öffentlich nicht weiter zu dem Thema äußern. Florian Silbereisen selbst hat sich bislang nicht zu den Aussagen seines Bruders geäußert.

