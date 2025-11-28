Home News Star-News

Vom Gefängnis bis zur Blindheit: Das bewegte Leben von Ingrid van Bergen

Schauspielerin starb mit 94 Jahren

Vom Gefängnis bis zur Blindheit: Das bewegte Leben von Ingrid van Bergen

28.11.2025, 17.39 Uhr
von Franziska Wenzlick
Die deutsche Schauspiellegende Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Bekannt als Dschungelkönigin und durch Rollen neben Stars wie Joachim Fuchsberger und Christopher Lee, führte sie ein bewegtes Leben voller Erfolge und Skandale. Zuletzt lebte sie zurückgezogen und kämpfte mit gesundheitlichen Problemen.
Ingrid van Bergen
Schauspielerin Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren gestorben.  Fotoquelle: IMAGO / Lars Berg

Mit stolzen 77 Jahren schaffte es Ingrid van Bergen 2009 in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf den Dschungelthron. Nun, fast 17 Jahre später, ist die einstige Dschungelkönigin Medienberichten zufolge gestorben. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt. Van Bergen wurde 94 Jahre alt.

Das Leben des Film- und TV-Stars verlief turbulent: Am 15. Juni 1931 in Danzig geboren, gehörte van Bergen in den 1950er- und 60er-Jahren zu den bekanntesten deutschsprachigen Filmschauspielerinnen und war unter anderem an der Seite von Joachim Fuchsberger, Christopher LeeKlaus Kinski und Heinz Rühmann zu sehen. Auch als Sängerin war van Bergen erfolgreich und veröffentlichte einige Schallplatten. 1977 sorgte sie für Aufsehen, als sie ihren Geliebten Klaus Knaths in einer Villa am Starnberger See erschoss und anschließend wegen Totschlags verurteilt wurde.

Bitteres Schicksal im Alter: Ingrid van Bergen kämpft mit Blindheit und Geldsorgen

Nach ihrer vorzeitigen Haftentlassung wegen guter Führung im Jahr 1982 hatte van Bergen jedoch Schwierigkeiten, wieder ins Schauspielgeschäft einzusteigen. Später war sie vor allem in Fernsehproduktionen zu sehen, darunter in der Familienserie "Unser Lehrer Doktor Specht". Auch nach ihrem Sieg im RTL-Dschungelcamp stand van Bergen noch regelmäßig vor der Kamera. Neben Auftritten in Promi-TV-Dokus spielte sie 2015 eine Rolle im "Tatort" und 2017 in "Sharknado 5: Global Swarming", daneben war sie viel beschäftigte Sprecherin von Hörbüchern.

Derzeit beliebt:
>>Florian Silbereisen: So reich ist Deutschlands Schlager-Liebling
>>Beatrice Eglis Liebesbekenntnis: Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
>>Dschungelcamp 2026? - So frech kontert der Schlagerstar die Gerüchte
>>Evelyn Burdecki packt aus: "Heute google ich den Mann, den ich date"

Florian Silbereisen: So reich ist Deutschlands Schlager-Liebling
Florian Silbereisen begann seine beeindruckende Karriere im Alter von neun Jahren und hat sich seitdem ein Millionenvermögen aufgebaut. Wir werfen einen Blick auf seine finanzielle Situation.
Das Vermögen des Schlagerstars
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.



Zuletzt hatte sich die zweifache Mutter weitestgehend ins Privatleben zurückgezogen. Erst vor wenigen Wochen offenbarte sie gegenüber "Bild", ihr Augenlicht verloren zu haben: "Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind", schilderte die bekennende Buddhistin und Tierschützerin in dem Anfang November veröffentlichten Interview. Zudem erklärte van Bergens Freundin Linda Schnitzler zum damaligen Zeitpunkt im "Bild"-Gespräch, dass die Schauspielerin sich aufgrund ihrer "kleinen Rente" kein Pflegepersonal oder den Umzug ins Seniorenheim leisten könne.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Sky du Mont rechnet mit Florian Silbereisen und dem „Traumschiff“ ab
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Erste feste Europa-Show: RTL begleitet den Cirque du Soleil nach Berlin
"Cirque du Soleil: Alizé – Die Magie hinter dem Unsichtbaren"
Cirque du Soleil: Alizé - Die Magie hinter dem Unsichtbaren
Das ist Bauer Friedrich Dieckmann: Vom Tiefpunkt zu "Bauer sucht Frau"
Auf der Suche nach der großen Liebe
Bauer sucht Frau
Annette Frier im Interview: "Ich schäme mich für vieles, genauso wie alle Menschen"
Offene Worte
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Immer die gleiche Unterhose? Das sind die Rituale von Florian Silbereisen und Co.
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Das machen die "Pippi Langstrumpf"-Kinderstars heute
Kinderstars von damals
Pippi Langstrumpf
Ungefiltert und nah: So zeigt die neue Doku den Kriegsbeginn
"Ukraine – Wenn Krieg Alltag wird"
Ukraine - Wenn Krieg Alltag wird
Der neue "Tatort Stuttgart" zeigt, wie einsam junge Menschen wirklich sind
"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen"
Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen
Kapitän Parger steuert das Traumschiff nach Neuseeland
"Das Traumschiff: Auckland"
Das Traumschiff: Auckland
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Steffen Hensslers deutliche Worte über Moderatorin Laura Wontorra
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
"Aktenzeichen XY": Neue Ermittlungen im Mordfall der kleinen Zeynep
Wer tötete das kleine Mädchen?
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Trennung bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido? "Leben nicht mehr zusammen"
Ehekrise
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
Florian Silbereisen feiert Advent - mit Roland Kaiser & Andrea Berg
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
So geht es mit der Familie Schöllack in "Ku'damm 77" weiter
Schöllacks Rückkehr
Ku'damm 77
Beliebter Familien-Epos: Die Schöllacks und ein Jahrzehnt voller Geheimnisse
"Ku'damm 56"
Ku'damm 56
Gewalt und Machtmissbrauch: Der neue Fall für Annabelle Martinelli
"Maria hat Angst"
Maria hat Angst
Pop-Ikone Nena: Die ARTE-Doku voller Hits und Erinnerungen
"Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende"
Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende
Diese zwei Omas ruinieren Vincents Heiligabend – herrlich chaotisch
"Fast perfekte Weihnachten"
"Fast perfekte Weihnachten"
Alte Bekannte dabei: Neuer Fall zeigt bittere Wahrheit der Altersarmut
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Nachbarschaftshilfe"
"Kanzlei Liebling Kreuzberg - Nachbarschaftshilfe"
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
"I Am The Greatest": Wenn dein Innerstes zum schlimmsten Gegner wird
Kritik zur Serie
I Am The Greatest
"Stranger Things": Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte
Hawkins Abschied
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
"Traumjob Prinzessin": Die Geissens starten royales Casting bei RTLZWEI
Glamour-Gewinnspiel mit Krone
Robert Geiss/Leni Klum
Frank Rosin muss TV-Dreh nach heftigem Sturz abbrechen: "Hätte sehr schlimme Folgen haben können"
Unfall auf Marineschiff
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Abschied von Staatsanwältin Klemm: "Tatort"-Kommissar Axel Prahl geht bei Premiere auf die Knie
Abschied im Münster-"Tatort"
Axel Prahl und Mechthild Großmann
NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz verabschiedet sich in Ruhestand: "Sehr dankbar"
Wechsel in der NDR-Spitze
Andreas Cichowicz
Michael „Bully“ Herbig schreibt Kino-Geschichte mit dem „Kanu des Manitu“
"Das Kanu des Manitu"
Michael "Bully" Herbig
Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Ausziehen und ins Bett legen": "Tatort"-Star Jan Josef Liefers verrät Beziehungstipp bei Streit
Beziehungstipps
Jan Josef Liefers und Anna Loos