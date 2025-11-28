Vom Gefängnis bis zur Blindheit: Das bewegte Leben von Ingrid van Bergen

Mit stolzen 77 Jahren schaffte es Ingrid van Bergen 2009 in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf den Dschungelthron. Nun, fast 17 Jahre später, ist die einstige Dschungelkönigin Medienberichten zufolge gestorben. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt. Van Bergen wurde 94 Jahre alt.

Das Leben des Film- und TV-Stars verlief turbulent: Am 15. Juni 1931 in Danzig geboren, gehörte van Bergen in den 1950er- und 60er-Jahren zu den bekanntesten deutschsprachigen Filmschauspielerinnen und war unter anderem an der Seite von Joachim Fuchsberger, Christopher Lee, Klaus Kinski und Heinz Rühmann zu sehen. Auch als Sängerin war van Bergen erfolgreich und veröffentlichte einige Schallplatten. 1977 sorgte sie für Aufsehen, als sie ihren Geliebten Klaus Knaths in einer Villa am Starnberger See erschoss und anschließend wegen Totschlags verurteilt wurde.

Bitteres Schicksal im Alter: Ingrid van Bergen kämpft mit Blindheit und Geldsorgen Nach ihrer vorzeitigen Haftentlassung wegen guter Führung im Jahr 1982 hatte van Bergen jedoch Schwierigkeiten, wieder ins Schauspielgeschäft einzusteigen. Später war sie vor allem in Fernsehproduktionen zu sehen, darunter in der Familienserie "Unser Lehrer Doktor Specht". Auch nach ihrem Sieg im RTL-Dschungelcamp stand van Bergen noch regelmäßig vor der Kamera. Neben Auftritten in Promi-TV-Dokus spielte sie 2015 eine Rolle im "Tatort" und 2017 in "Sharknado 5: Global Swarming", daneben war sie viel beschäftigte Sprecherin von Hörbüchern.

Zuletzt hatte sich die zweifache Mutter weitestgehend ins Privatleben zurückgezogen. Erst vor wenigen Wochen offenbarte sie gegenüber "Bild", ihr Augenlicht verloren zu haben: "Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind", schilderte die bekennende Buddhistin und Tierschützerin in dem Anfang November veröffentlichten Interview. Zudem erklärte van Bergens Freundin Linda Schnitzler zum damaligen Zeitpunkt im "Bild"-Gespräch, dass die Schauspielerin sich aufgrund ihrer "kleinen Rente" kein Pflegepersonal oder den Umzug ins Seniorenheim leisten könne.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

