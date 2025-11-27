Home News TV-News

"Traumjob Prinzessin": Die Geissens starten royales Casting bei RTLZWEI

27.11.2025, 15.45 Uhr
von Franziska Wenzlick
Sascha Lilic, Benimmtrainer und Juror der RTLZWEI-Show "Die Geissens: Traumjob Prinzessin", nimmt Leni Klum ins Visier. In Italien sucht Fürstin Nina eine neue Prinzessin für Seborga.
Robert Geiss/Leni Klum
Ein fieser Seitenhieb gegen Leni Klum schien Robert Geiss prächtig zu amüsieren.  Fotoquelle: IMAGO / Future Image / 2025 Getty Images/Andreas Rentz (Fotomontage)
"Die Geissens: Traumjob Prinzessin"
Bei "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" suchen (von links) Fürstin Nina von Seborga, Sascha Lilic, Carmen Geiss und Robert Geiss nach der perfekten Repräsentantin.  Fotoquelle: RTLZWEI

Nicht einmal 300 Menschen leben in Seborga. Und doch bekommt das im italienischen Ligurien gelegene Dorf eine eigene TV-Show – in Deutschland. In dem selbst ernannten Fürstentum regiert mit Fürstin Nina von Seborga eine gebürtige Allgäuerin, die die perfekte Prinzessin als Repräsentantin sucht.

„Die Geissens: Traumjob Prinzessin“ – das neue Reality-Märchen

Unter die Arme greifen soll ihr dabei fernseherprobte Prominenz: Carmen und Robert Geiss. Die neue RTLZWEI-Show "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" ruft nicht nur eine einjährige Regentschaft als Prinzessin von Seborga als Siegprämie aus, sondern auch eine Finanzspritze von 50.000 Euro.

Insgesamt 25 Anwärterinnen prüft aus den Geissens, Benimmtrainer Sascha Lilic sowie Fürstin Nina von Seborga bestehende Jury bei einem ersten Kennenlernen auf Stil, Charme und Diplomatie. Ausgerechnet der Benimm-Coach der Runde erlaubt sich dabei jedoch einen fiesen Seitenhieb, als sich die 25-jährige Laura vorstellt.

Model-Diss vor laufender Kamera - Carmen Geiss springt verteidigend zur Seite

"Ich arbeite als Model", erklärt sie und gibt zudem an, in Düsseldorf zu leben. "Und du hast in Düsseldorf gemodelt?", hakt Lilic nach. Als Laura entgegnet, dass sie ihren Job bereits in Paris ausgeführt habe, zeigt er sich skeptisch: "Aber du bist ziemlich klein." Carmen Geiss sieht das anders: "Das ist groß, 1,76 Meter!"



Der Millionärin kommt prompt ein bekanntes Petite Model in den Sinn: "Wie groß ist die Leni Klum?" Dem 1,63 Meter großen Sprössling von "Germany's Next Topmodel"-Chefin Heidi Klum scheint Lilic jedoch wenig abgewinnen zu können. "Das ist kein Model, das ist die Tochter von irgendjemandem", winkt er ab – und erntet herzhaftes Gelächter von Robert Geiss, während dessen Gattin eher irritiert dreinblickt.

"Die Geissens: Traumjob Prinzessin": Was wartet am Ende auf die Gewinnerin?

Auf die Bewerberinnen, die sich beim Casting im Schloss Balthasar im Europa-Park in Rust am besten schlagen, kommen im Anschluss ein Umstyling und ein Benimm-Bootcamp zu. Im großen Finale steht dann der erste Besuch in Seborga an – und die Teilnahme am Weihnachtsball in Monte-Carlo.

"Die Geissens: Traumjob Prinzessin" läuft ab Donnerstag, 27. November, zur Prime-Time um 20.15 Uhr bei RTLZWEI sowie bereits vorab auf RTL+.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
