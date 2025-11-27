Home News Star-News

Single oder vergeben? Laura Wontorra spricht erstmals über ihr Liebesleben

Moderatorin wieder vergeben?

Laura Wontorra spricht bei „Europa grillt den Henssler“ erstmals über ihr Liebesleben

27.11.2025, 11.55 Uhr
von Nicole Jansen
Bei "Europa grillt den Henssler" überrascht Laura Wontorra mit einem Einblick in ihr Privatleben. Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus gibt sie eine geheimnisvolle Antwort, die Raum für Spekulationen lässt.
Laura Wontorra
Laura Wontorra (36) war von 2014 bis 2022 mit Fußballer Simon Zoller zusammen, sechs Jahre davon verheiratet. Seit der Bekanntgabe ihrer Trennung hält die beliebte Moderatorin ihr Liebesleben privat - doch mit einer Aussage heizt sie nun die Gerüchteküche an.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Von 2016 bis 2022 war Laura Wontorra mit Ex-Profi-Fußballer Simon Zoller verheiratet. Seit der Bekanntgabe ihrer Trennung Mitte November 2022 gilt die Moderatorin offiziell als Single - bis jetzt. Bei „Europa grillt den Henssler“ gewährt sie nun einen überraschenden Einblick in ihr Privatleben.

Filip Pavlovic bringt Laura Wontorra mit privater Frage in Bedrängnis

Plötzlich rückt das Kochen in den Hintergrund bei „Europa grillt den Henssler“. Während die Prominenten eifrig Töpfe und Pfannen schwingen, wird Moderatorin Laura Wontorra (36) aus heiterem Himmel von Realitystar Filip Pavlovic (31) folgendes gefragt: „Erzähl mal, bist du Single?“. Ihre Antwort fällt kurz und bündig aus: „Ich bin noch nie angestupst worden“.

Pavlovic aber gibt sich mit der Reaktion nicht zufrieden und hakt weiter nach: „Bist du Single, oder nicht?“. Nachdem sie sich auch auf das weitere Nachbohren hin nicht sofort äußern möchte, fragt der 31-jährige weiter und möchte es nun endgültig wissen: „Warum so still? Jetzt wollen wir es alle wissen“.

Ein Satz, viele Fragen: Laura Wontorras Antwort lässt Fans rätseln

Endlich entgegnet sie: „Ich verrate dir so viel: Ich teile mir mit jemandem das Bett“. Die Zuschauer sind von der Antwort der Moderatorin begeistert, doch der Realitystar bleibt skeptisch: „Moment. Moment. Kann natürlich auch ein Hund oder eine Katze sein“. „Richtig“, stimmt Wontorra direkt zu und ergänzt noch: „Mehr gibt´s da einfach nicht zu sagen… Es ist total langweilig“.



Diese Antwort lässt natürlich Raum für Spekulationen. In einem zurückliegenden Interview mit der „Welt“ hatte sie einmal zugegeben: „Ich würde sagen, die größte Baustelle in meinem Leben ist die Work-Life-Balance“.

Workaholic Laura Wontorra: Warum für die Liebe kaum Zeit bleibt

Aus der Medienlandschaft ist die beliebte 36-jährige seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Sie selbst bezeichnet sich als Workaholic. Ihr Alltag als Sportjournalistin und Moderatorin ist durch die Arbeit, die unzähligen Veranstaltungen und Reisen stark durchgetaktet, sodass ihr wenig Zeit für Privates bleibt. Sie müsse demzufolge zukünftig darauf achten, ihre beruflichen Verpflichtungen etwas zu reduzieren.

Um dem straffen Arbeitspensum gerecht zu werden, versucht sie aber so oft es geht sportliche Aktivitäten zu integrieren, um Stress vorzubeugen und zur Ruhe zu kommen. Bleibt da überhaupt noch Zeit für die Liebe? Ob sich die Moderatorin am Ende tatsächlich das Bett mit einem Stubentiger teilt oder es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt, bleibt wohl (zumindest vorerst) ihr Geheimnis.

