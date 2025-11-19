Home News Star-News

Pietro Lombardi platzt nach Laura Maria Rypas Statement der Kragen

„Ich will meinen Frieden!“

Pietro Lombardi platzt nach Laura Maria Rypas Statement der Kragen

19.11.2025, 08.30 Uhr
von Pamela Haridi
Offensichtlich reicht ein einziges Wort aus, um Pietro Lombardi (33) auf die Palme zu bringen und staunenden Instagram-Usern das volle „Pietro-Programm“ zu bescheren.
Pietro Lombardi
Pietro Lombardi (33) und seine Ex-Partnerin Laura Maria Rypa lösten ihre Verlobung auf. Doch ein einziges Wort versetzte den ehemaligen DSDS-Juror jetzt in Wut.  Fotoquelle: picture alliance / Tim Rehbein/RHR-FOTO

Alles was zu sagen war, wurde längst gesagt. Dennoch versetzten vier harmlose Buchstaben, nur ein einziges Wort, Pietro Lombardi (33) plötzlich erneut in Wallung. Was sind die Hintergründe? Seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (29) beantwortet im Rahmen einer Instagram-Fragerunde die Frage eines Fans, ob sie wieder mit „Pi“ zusammen sei, mit einem schlichten „Nein“. Postwendend reagierte die Netz-Community mit dem, worin sie es zur Meisterschaft gebracht hat: Spekulationen. Und Pietro? Der reagierte – gelinde gesagt – „leicht gereizt“…

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Vom Liebes-Comeback keine Spur

Sie galten lange als Traumpaar, waren seit 2022 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne (geboren im Januar 2023 und August 2024). Kürzlich gaben sie überraschend ihre Trennung bekannt. Laura erklärte im Oktober im Gespräch mit RTL: „Es gab keinen speziellen Grund, sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind.“

Ein „Rosenkrieg“ blieb aus, die Trennung wurde friedlich vollzogen. Laura betonte seinerzeit: „Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen.“ Für sie zähle, dass die Kinder, unabhängig vom Ausgang der elterlichen Liebesgeschichte, stets im Mittelpunkt stehen.

Soweit klingt das nach einer vernünftigen Regelung und einem rationalen Umgang mit dieser Situation. Warum aber reicht dann Lauras kurzes „Nein“ auf die Frage nach einem möglichen Liebes-Comeback aus, um Ex Pietro wieder in die Schlagzeilen zu katapultieren?



Pietro Lombardi reagierte - und zwar deutlich

Der Sänger ließ in einer Instagram-Story seinem Unmut freien Lauf: „Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, dass man Single ist. Ich weiß nicht, was das bringen soll …“. Zwar setze er auf Gelassenheit statt auf öffentliche Debatten, doch zwischen den Zeilen klingt eines durch: Das ewige Gerede über Trennung, Liebe und Status geht ihm gewaltig gegen den Strich.

„Auch dieses: Hast du das und das gesehen? – Ja, ich sehe alles“, fügte er hinzu, um dann schon beinahe philosophisch anzufügen: „Jeder hat seine eigenen Themen, und dieses hat für mich aktuell keine Priorität. Jeder hat sein Leben. Was zusammengehört, findet sich. Was nicht, war nie dafür bestimmt. Ich will meinen Frieden und den habe ich aktuell.“ Die Gelassenheit in diesem Statement lässt vermuten, es sei alles im Lot.

Pietro Lombardi sorgt für Dramatik mit Soundtrack auf Social Media

Pietro selbst sorgte für den passenden Ton, denn zu einem ernsten Selfie ließ er im Hintergrund „I Feel Love“ laufen. Dieser Song hätte kaum ironischer klingen können - Liebe? Fehlanzeige. Frieden? Verzweifelt gesucht. Ganz ohne Emotion geht es eben bei Pietro nie. Zwischen Coolness und Genervtheit schwankt er hin und her wie die Noten seiner Songs zwischen Refrain und Bridge.

Obgleich er der Meinung ist, dass es keiner weiteren Erklärungen zum aktuellen Beziehungsstatus bedürfe, haute er postwendend folgendes in die Tasten: „Ruhe zeigt, wohin ein Weg führt, ob in eine positive oder negative Richtung … und nicht das laute Wiederholen.“ Ob dies wohl auch für Wiederholungen in Schriftform gilt?

Sind Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa Single?

Zum Liebes-Aus werde es von ihm „kein Statement“ geben. Dies stellte der „DSDS“-Gewinner unmissverständlich klar: „Es wurde alles gesagt. Laura hat es in ihrer Fragerunde gestern nochmal klar betont und klarer kann man es nicht geben. Sie ist in keiner Beziehung (Single) und ich bin in keiner Beziehung. Das ist der Stand. Und damit ist das Thema hier zu.“ Was die Zukunft bringen wird, entscheide das Leben – „nicht Instagram“. Diese Ansage möchte man ihm gerne glauben - stünde sie nicht ausgerechnet auf Instagram.

Laura hingegen bleibt bei ihrem schlichten „Nein“. Damit ist alles gesagt. Ein kleines Wort, keine langen Texte, keine Vorwürfe, kein Drama. Anscheinend ist ihr bewusst, dass weniger manchmal mehr ist. Dass sie und Pietro nach der Trennung freundschaftlich miteinander umgehen, ist immer wieder zu beobachten: gemeinsame Auftritte, gegenseitige Unterstützung bei Projekten, kein böses Wort. Es gab kein Weltuntergangs-Szenario. Es könnte sich hier eher um ein kleines digitales Missverständnis zwischen zwei Menschen handeln, die sich (zu) gut kennen.

Pietro Lombardi sucht Ruhe – aber bitte mit WLAN

Pietro ließ die Welt wissen, was er sich wünsche. Er wolle Frieden, kein Theater und auch keine lästigen Rückfragen. Wir unterstützen diesen Wunsch mit einem Vorschlag: Lieber Pietro, dann sei bitte konsequent und lass es ohne jede Bühne gut sein.

Wie glaubwürdig wirkt deine Positionierung angesichts dieses öffentlichen, erschöpfend wortreichen Gepolters als Reaktion auf ein ruhig und sachlich geschriebenes „Nein“? Wozu die ganze Aufregung? Und damit ist das Thema hier zu.

