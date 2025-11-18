„Ray Donovan“-Star Liev Schreiber: Krankenhaus nach Schmerzattacke

Sorge um Hollywoodstar Liev Schreiber. Der "Ray Donovan"-Darsteller musste am Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 58-Jährige hatte zuvor über massive Kopfschmerzen geklagt.

Liev Schreiber im Krankenhaus: Das ist der Grund Wie das Boulevardmagazin "TMZ" unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, hatte Schreiber selbst einen Arzt verständigt. Der hätte ihm geraten, sich unverzüglich im Krankenhaus untersuchen zu lassen. Demnach hatte sich der Schauspieler am Sonntag in einem New Yorker Krankenhaus mehreren Tests unterzogen. Es bleibt unklar, was passiert ist oder was die Ursache für die starken Kopfschmerzen waren.

"Aus Vorsicht hatte sich Liev zur Untersuchung ins Krankenhaus begeben und wurde heute Nachmittag für arbeitsfähig erklärt", teilte ein Sprecher des Schauspielers dem Magazin "People" mit.

Liev Schreiber klagte im Frühjahr über massive Migräne Schreiber hatte zuvor über extreme Kopfschmerzen gesprochen. In der US-Talkshow "Late Night" erzählte er im April 2024, dass ein Migräne-Anfall während einer Aufführung am Broadway bei ihm zu einer vorübergehenden Amnesie geführt hätte. "Ich war in meiner Garderobe und hatte schreckliche Kopfschmerzen", sagte er dem Moderator Seth Meyers. "Ich dachte erst, es wären Kopfschmerzen durch Fast Food, aber es war stärker als das. Ich ging die Treppe hinunter und dachte: 'Das ist nicht normal. Mir geht es nicht gut.'"

Als er hinter der Bühne seine Kollegin Amy Ryan traf, habe er sich nicht an ihren Namen erinnern können, fügte er hinzu. Auf der Bühne vergaß er seinen Text. "Ich dachte: 'Okay, ich hatte einen Schlaganfall. Das war's.'" Ein MRT habe jedoch ergeben, dass sein Gehirn "völlig in Ordnung" aussah, so der Schauspieler. Liev Schreiber wirkte in Filmen wie "Im Zwielicht", "Der Manchurian Kandidat" und "Spotlight" mit. Einem internationalen Publikum wurde der in San Francisco geborene Schauspieler mit der gefeierten Serie "Ray Donovan" bekannt. Darin spielte er von 2013 bis 2020 einen Anwalt, der Probleme von Reichen und Berühmten löst.

