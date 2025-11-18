Gefängnisstrafe für "Pyjama Man": Ariana Grande entkommt Angriff

Der Mann, der die Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande bei einer Filmpremiere in Singapur bedrängt hatte, zu neun Tagen Haft verurteilt worden. Der Australier wurde beim Vorwurf der "Störung der öffentlichen Ordnung" für schuldig befunden. Der zuständige Richter fand die Tat vorsätzlich und erklärte dem Angeklagten: "Sie scheinen Aufmerksamkeit zu suchen und denken bei diesen Taten nur an sich selbst und nicht an die Sicherheit anderer."

Der 26-Jährige war am 13. November bei der Premiere von "Wicked: For Good" in Singapur über die Absperrung getreten und auf Ariana Grande zugelaufen. Videos von dem Vorfall zeigen, wie er auf den gelben Premierenteppich läuft, die sichtlich schockierte Schauspielerin an der Schulter packt und seinen Arm um sie legt. Grandes "Wicked"-Kollegin Cynthia Erivo schritt sofort ein und drängte den Angreifer zur Seite. Grande kam bei dem Vorfall mit dem Schrecken davon.

Angriff auf Ariana Grande: Es war nicht die erste Tat des Täters Der Angreifer war schnell identifiziert worden. Es stellte sich heraus, dass er bereits zuvor mit ähnlichen Aktionen als Störenfried aufgefallen war. Auf seinem Instagram-Profil "Pyjama Man" finden sich Videos, auf denen er bei Konzerten etwa von Katy Perry und The Weeknd auf die Bühne stürmt und jeweils seinen Arm um die Künstler legt. Ein weiterer Clip zeigt ihn als "Flitzer" bei einem Fußballspiel. Auch den Vorfall mit Grande hat der Mann gepostet. Zu dem Clip schrieb er den Kommentar: "Liebe Ariana Grande, danke, dass ich zu dir auf den gelben Teppich springen durfte."

Mit neun Tage Haft fiel das Urteil des Gerichts verhältnismäßig milde aus. Vor der Verkündung hatte der Angeklagte Besserung gelobt. "Ich werde es nicht wieder tun, Euer Ehren. Ich werde aufhören, Ärger zu machen", sagte er Berichten zufolge.

