150 Jahre? Paris Hilton verrät ihren XXL-Lebensplan mit Luxus-Spa

Mit ihren aktuellen 44 Jahren hat Paris Hilton ihr angestrebtes Alter nicht einmal zur Hälfte erreicht. In einem Interview mit dem "Sunday Times Magazine" erklärte die Influencerin, weit über 100 Jahre werden zu wollen. "Ich habe meine Freunde sagen hören, so 150, 160 Jahre alt könne man schon werden", antwortete sie auf die entsprechende Frage des Journalisten.

Bestenfalls wolle sie ewig leben, fügte der einstige Reality-Star hinzu. "Es gibt wenige Dinge, vor denen ich Angst habe, außer Spinnen, Bienen – und zu sterben." Dass es ein Leben nach dem Tod gibt, steht für sie, die im katholischen Glauben erzogen wurde, außer Frage: "Weil ich mir vorstelle, wenn da gar nichts käme – obwohl ich weiß, dass das nicht der Fall ist -, das wäre schrecklich langweilig."

Paris Hiltons 63 Millionen teures Luxusanwesen erhält riesigen Wellnessbereich Für ein längeres Leben möchte die Geschäftsfrau entsprechend handeln. In ihrem neuen Anwesen in Los Angeles, das sie im Sommer mit Ehemann Carter Reum für kolportierte 63 Millionen Dollar (umgerechnet rund 55 Millionen Euro) erworben hat, will sie einen riesigen Wellnessbereich errichten. "Der ganze Raum wird pink mit Kristallen, es wird aussehen, als ob Sie in eine andere Sphäre einträten, fast wie auf einem anderen Planeten", sagte sie.

Paris Hilton ist die Tochter des Unternehmers und Hotel-Erben Richard Hilton und der Schauspielerin Kathy Hilton. Berühmtheit erlangte sie in den 2000er-Jahren als Model und Darstellerin der Reality-Sendung "The Simple Life". Für Schlagzeilen sorgte 2004 auch das Video, das ihr einstiger Partner Rick Salomon unter dem Titel "1 Night in Paris" veröffentlicht hatte. Es zeigt die beiden bei intimen Liebesspielen in einem Luxushotel in Las Vegas. Bislang erfolglos versuchte sich Hilton als Schauspielerin und Sängerin.

