Flitterwochen im Paradies: "Sex and the City"-Star Kim Cattrall zeigt sich verliebt wie nie

18.12.2025, 15.39 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Kim Cattrall hat heimlich ihren langjährigen Partner Russell Thomas geheiratet. Der "Sex and the City"-Star teilt Einblicke in ihre Flitterwochen auf den Malediven.
Kim Cattrall
Kim Cattrall genießt derzeit ihr privates Glück. Die Schauspielerin heiratete Anfang Dezember zum vierten Mal.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Kevin Winter

Der Eindruck drängt sich auf: Kim Cattrall könnte derzeit nicht glücklicher sein. Anfang Dezember hatte der "Sex and the City"-Star erst heimlich ihren langjährigen Partner Russell Thomas geheiratet. Nun schwebt die 69-Jährige auf den Malediven auf Wolke sieben, wo sie mit ihrem Frischangetrauten die Flitterwochen genießt.

Auf Instagram lässt Cattrall ihre 1,7 Follower an ihrem Glück teilhaben. Auf der Plattform teilte die Schauspielerin mehrere Bilder, die Einblicke gewähren in ihren Urlaub in einem Luxusressort. Auf einem Bild räkelt sich die Schauspielerin in einem schwarzen Badeanzug entspannt am Rande eines Infinity-Pool. "Ein Traum ist wahr geworden", schreibt sie zu dem Foto.

Auf einem zweiten Bild zeigt sich Cattrall nicht weniger entspannt. Es zeigt die Schauspielerin in einer Hängematte, während sie den Sonnenuntergang beobachtet und "süßen Träumen" nachhängt. Lebhafter ging es offenbar in einem Restaurant zu, das sie besucht hat. Der Koch demonstrierte dort seine Kunststücke, inklusive eines brennenden Grills.

Vierte Ehe für den „Sex and the City“-Star: Kim Cattralls Liebesleben im Rückblick

Kim Cattrall und Russell Thomas hatten sich am 4. Dezember in der Londoner Chelsea Old Town Hall das Jawort gegeben. Die Zeremonie fand abseits des Rampenlichts in einem kleinen Kreis statt. Geladen waren Berichten zufolge nur zwölf Gäste. Die beiden haben sich 2016 in der BBC-Radioshow "Woman's Hour" kennengelernt, für die Thomas als Audioingenieur arbeitete. Cattrall war in der Show als Gast aufgetreten.



Für die ehemalige "Sex and the City"-Darstellerin ist die Ehe mit Thomas bereits die vierte. Die erste war sie 1977 mit 21 Jahren mit Larry Davis eingegangen. Zwei Jahre später ließen sie sich scheiden. Die Ehe mit Andre J. Lyson hielt von 1982 bis 1989. Mit dem Jazzmusiker Mark Levinson war Cattrall von 1998 bis 2004 verheiratet.

