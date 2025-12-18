Spoiler-Zoff bei „Temptation Island VIP“: RTL schießt öffentlich gegen Joyn

14 Folgen und ein Wiedersehen soll die sechste Staffel von "Temptation Island VIP" umfassen. Auf dem Streamingportal RTL+ wurden derzeit bislang elf Folgen veröffentlicht. Will heißen: Noch ist offiziell unklar, welche Promi-Paare den TV-Treuetest überstanden haben – und welche nicht.

Eigentlich. Denn am 16. Dezember veröffentlichte Joyn die ersten Folgen von "Reality Backpackers", einem Format, an dem auch die beiden "Temptation Island VIP"-Kandidaten Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch teilnehmen. Wie man dort erfährt, sind die beiden – Achtung, Spoiler – inzwischen kein Paar mehr.

"Wir waren beide bei 'Temptation Island' und sind nicht mit einer gestärkten Beziehung rausgekommen", erklärt Laurenz in der Sendung. Seine unter anderem aus "Beauty & The Nerd" bekannte Ex-Partnerin verrät weitere Details: "Laurenz hat sich im finalen Lagerfeuer von mir getrennt." Brenda habe sein Herz "rausgerissen, draufgetreten, so hat sich das angefühlt", sagt Laurenz zudem. Wie dem Interview zu entnehmen ist, lag die Trennung der beiden zum Start der "Reality Backpackers"-Dreharbeiten erst wenige Tage zurück.

Fans amüsiert über Sender-Beef: „Stand nicht auf meiner Bingokarte“ Bei RTL scheint man über die Veröffentlichung dieser Informationen nicht glücklich zu sein. "Dieser Spoiler geht nicht auf uns ...", heißt es in einem Beitrag, der am Dienstag auf dem offiziellen Instagram-Kanal von "Temptation Island" gepostet wurde. Und weiter: "Danke für nichts, Joyn. Wenn ihr wissen wollte, wie es bei den beiden so weit gekommen ist, dann freut euch auf die letzten Folgen Temptation Island VIP bei uns auf RTL+." Abschließend genehmigt man sich beim Kölner Sender noch selbst einen Seitenhieb: "P.S.: Wenn ihr wissen wollt, wer die Gewinner bei den Backpackers sind, dann schreibt uns."

Bei den Fans sorgt die Stichelei für Belustigung. "Also Beef zwischen RTL und Joyn stand nicht auf meiner Bingokarte", amüsiert sich eine Nutzerin. Eine weitere Zuschauerin weist indessen darauf hin, dass auch der Instagram-Beitrag selbst den Beziehungsstatus des Paares verrate: "Cool, danke, ich hab wieder mal nichts mitbekommen und wurde durch den Post gespoilert!" Auch ein Kommentar von Laurenz Pesch ist unter dem Posting zu finden. Er schreibt schlicht: "Hupsi!"



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

