Von Fake-Hof bis Sex-Skandal: Das waren die größten Aufreger bei "Bauer sucht Frau"

16.12.2025, 12.11 Uhr
von Ingo Gatzer
Aktuell läuft die 21. Staffel "Bauer sucht Frau". Die Show begeistert die Zuschauer seit Jahren, unter anderem weil sich schon der ein oder andere Skandal eingeschlichen hat.
Inka Bause und die Kandidaten der aktuellen Staffel "Bauer sucht Frau".
Aktuell läuft die 21. Staffel "Bauer sucht Frau". Doch in den letzten Jahren kam es zu dem ein oder anderen Skandal.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius

Liebe, Leidenschaft und Landwirtschaft – genau das richtige fürs deutsche Linear-Fernsehen. So oder ähnlich dachten wohl die RTL-Macher, als sie 2005 die britische Vorlage „Farmer Wants a Wife“ ins deutsche Fernsehen brachten. Das Experiment wurde zum vollen Erfolg: „Bauer sucht Frau“ entwickelte sich zum echten Quotenhit und läuft inzwischen in der 21. Staffel. Zeit genug, um einen Blick auf die größten Aufreger und Skandale der Showgeschichte zu werfen.

Drei-Zimmer-Wohnung statt Bauernhof: Schein-Bauer in Staffel fünf

Das Prinzip von „Bauer sucht Frau“ ist eigentlich simpel: Ein Landwirt sucht eine Partnerin fürs Leben – mit Herz, Humor und einem Faible fürs Landleben. In der fünften Staffel lief das allerdings etwas anders und sorgte prompt für einen Skandal. Der Grund lag nicht etwa darin, dass erstmals eine Landwirtin ihr Liebesglück suchte – im Gegenteil, auch die Damen sollen schließlich die Chance auf Romantik bekommen. Vielmehr ging es um Kandidat Maurizio, der offenbar gar kein richtiger Bauer war.

Statt eines eigenen Hofs besaß er lediglich eine Drei-Zimmer-Wohnung – und arbeitete nicht als Landwirt, sondern als Forstfachmann. Die idyllischen TV-Bilder entstanden auf einem Hof, den er kurzerhand angemietet hatte. RTL betonte später, nichts von der Täuschung gewusst zu haben, und erklärte zu den Vorwürfen: „Wer uns belügt, der belügt auch die Zuschauer.“ Ein Satz, der hängen blieb – und eine Lektion in Sachen Casting-Recherche, die man beim Sender wohl nicht so schnell vergessen hat.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit überraschendem Liebes-Statement
Seit 2005 führt Inka Bause schon durch die Kult-Show „Bauer sucht Frau“ und verkuppelt meist erfolgreich ihre Bäuerinnen und Bauern. Doch wie steht es privat um das Liebesleben der beliebten Moderatorin? Nun überrascht sie mit einem unerwarteten Statement.
RTL-Moderatorin privat
Inka Bause ist die Profi-Verkupplerin bei "Bauer sucht Frau". Jetzt packt sie über ihre eigenes Liebesleben aus.



Sex mit Tier in Staffel vier: Bauer brachte Hahn zum Orgasmus

RTL hatte in früheren Jahren mit so manchem Format einen Ruf für freizügige Unterhaltung. Doch als es auch bei „Bauer sucht Frau“ plötzlich um Sex und Erotik ging, kam das für viele Zuschauer überraschend – schließlich gilt die Kuppelshow als familienfreundliches TV-Format.

Dabei ging es keineswegs um romantische Momente zwischen Landwirt und Kandidatin, sondern um eine bizarre Szene auf dem Hof von Hühnerwirt Hansi in Staffel vier. Der Bauer griff als „Vertretung“ für seinen Hahn selbst zur Hand – und erklärte der fassungslosen Kandidatin Marianne seelenruhig: „So bekommen sie einen Orgasmus.“

Marianne reagierte entsetzt, packte sofort ihre Sachen und verließ Hof und Hühnerbauer. Die Tierschutzorganisation PETA erstattete Anzeige wegen des Vorfalls. Hansi hingegen zeigte wenig Einsicht und meinte nur: „Hansi ist immer glücklich, wenn die Hühner glücklich sind.“ Ein Skandal, der selbst für RTL-Verhältnisse für Aufsehen sorgte.

Das Fotoalbum von „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause seit 1985
Inka Bause, in der DDR als Sängerin bekannt, hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur beruflich, sondern auch optisch stark gewandelt. Von den langen Haaren der 80er bis zur heutigen Kurzhaarfrisur - ein Rückblick auf die stilistische Transformation der beliebten Moderatorin.
Vom DDR-Star zur RTL-Moderatorin
Hättest du Inka Bause auf den Bildern erkannt? Wir haben einen Blick in das Fotoalbum der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin geworfen.

In einer Beziehung oder gar glücklich verheiratet: Ein falsches Spiel

Jemand wie Claus Clausen schien wie gemacht für „Bauer sucht Frau“: ein sympathischer, bodenständiger Landwirt aus Friesland – nur leider nicht wirklich Single. Trotzdem nahm er an der Show teil, angeblich wegen einer privaten Wette. Dass der fröhliche Norddeutsche bereits vergeben war, blieb dem Sender angeblich verborgen. RTL erklärte später knapp: „Clausen hat uns über seine Absichten belogen.“

Doch offenbar wiederholt sich Geschichte. Auch im Spin-off „Bauer sucht Frau International 2024“ gab es einen ähnlichen Fall. Andreas aus Guatemala, Kakaobauer und Teilnehmer der Show, entpuppte sich nicht nur als liiert, sondern sogar als glücklich verheiratet. Öffentlich machte er das selbst – über seinen eigenen Instagram-Account.

Bevor die Bewerberinnen Elke und Petra auf seinem Hof eintrafen, soll Andreas seine Ehefrau kurzerhand in den Urlaub geschickt haben. Von Täuschung wollte er trotzdem nichts wissen: „Beiden, Petra als auch Elke, war klar, dass ich keine Frau suche. Das war am ersten Abend klar, und beide waren einverstanden, die Geschichte mitzuspielen.“

„Das Traumschiff“ sticht in See – das sind die prominenten Gäste!
Wenn die MS Amadea nach Neuseeland aufbricht, ist nicht nur die Kulisse spektakulär – auch die Gästeliste kann sich sehen lassen. Wer an Bord ist und worum es geht.
Mit Florian Silbereisen als Kapitän
Sophia Thiel auf dem Traumschiff.

RTL sah das freilich anders und erklärte, man bedauere, dass „Andreas mit seinem Verhalten uns, die Zuschauer und seine Bewerberinnen getäuscht hat“. Schließlich stehe das Format für etwas anderes: „Authentische Geschichten, echte Gefühle und die wirkliche Suche nach der Liebe.“ Ob das wenigstens noch für Hansis Hühner gilt, bleibt fraglich.

