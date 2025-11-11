Home News TV-News

„Das Traumschiff“ sticht in See – das sind die prominenten Gäste!

Mit Florian Silbereisen als Kapitän

„Das Traumschiff“ sticht in See – das sind die prominenten Gäste!

11.11.2025, 15.00 Uhr
von Julian Flimm
Wenn die MS Amadea nach Neuseeland aufbricht, ist nicht nur die Kulisse spektakulär – auch die Gästeliste kann sich sehen lassen. Wer an Bord ist und worum es geht.
Sophia Thiel auf dem Traumschiff.
"Das Traumschiff" bekommt prominente Unterstützung.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling

In der kommenden Episode mit dem Titel „Auckland“, die am 23. November 2025 im ZDF ausgestrahlt wird, stechen die bewährte Crew und mehrere prominente Gaststars zu einer neuen Reise auf der MS Amadea in See – diesmal in Richtung Neuseeland.

Neue Episodenrollen an Bord des Traumschiffs

Unter den Gästen befinden sich unter anderem:

  • Sıla Şahin‑Radlinger („Ex‑GZSZ‑Star“): Sie übernimmt in „Auckland“ die Rolle der Britta Weigert, der Assistentin der Winzerin Esther Sarchow, mit der sie nach Auckland reist.
  • Sophia Thiel (Bloggerin): In ihrer Rolle als Nina Ahrens, einer Influencerin für Reise‑Content, ist sie ebenfalls auf der Amadea unterwegs.

Darum geht's in der neuen Traumschiff-Folge

Das Setting: Die Winzerin Esther Sarchow (gespielt von Susanna Simon) steuert mit ihrem kleinen Team Neuseeland an, um an einer Weinmesse in Auckland teilzunehmen. Britta Weigert (Sıla Şahin) ist an Bord als Assistentin, doch die Stimmung innerhalb des Teams ist angespannt: Die Launen der Chefin lassen die Zusammenarbeit schwierig erscheinen. Parallel dazu ist Nina Ahrens (Sophia Thiel) als Reise‑Influencerin an Bord – sie teilt ihre Erfahrungen auf dem Schiff mit ihren Followern. Der Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt) will das ausnutzen.

In weiteren Gastrollen sind u. a. Luna Baptiste, Frédéric Brossier und Matthias Komm vertreten.



Sky du Mont wütet gegen Florian Silbereisen: "hat null Präsenz"
Schauspieler Sky du Mont übt deutliche Kritik am ZDF-Traumschiff und seinem Kapitän Florian Silbereisen.
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.

Ausstrahlung der neuen Traumschiff-Episoden

Die Folge „Auckland“ markiert den Auftakt der drei neuen Episoden von „Das Traumschiff“ im Spätjahr 2025. Die weiteren Ziele sind Bora Bora (26.12.2025) und Madikwe, Südafrika (01.01.2026) – jeweils mit eigener Gast‑Besetzung.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

