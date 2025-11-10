Quoten-Krise bei „Masked Singer“: Diese neue Jury soll Fans zurückholen

Am Ende war es wohl einfach zu viel des Guten: Angespornt von den guten Einschaltquoten verkündete ProSieben im Frühjahr 2020, dass das Erfolgsformat "The Masked Singer" fortan nicht mehr jährlich, sondern zweimal jährlich ausgestrahlt werden sollte. Kletterten die Quoten, getragen von der allgemeinen Corona-Langeweile, zunächst noch weiter in die Höhe, befindet sich die Gesangsrateshow inzwischen auf dem absteigenden Ast: Durchschnittlich 8,1 Prozent Marktanteil erreichte Staffel elf Ende 2024 bei den Jungen (Zuschauer 14 bis 49 Jahre), durchschnittlicher Gesamtmarktanteil: 5,4 Prozent. Zum Vergleich: In den Anfangsjahren waren in der Spitze rund 30 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin.

Im Februar 2025 zog ProSieben deshalb die Reißleine. Man verordnete dem einstigen Vorzeigeformat "eine längere Pause" und drehte die Schlagzahl auf eine neue Staffel pro Jahr zurück. Nun kehrt das Format auf dem gewohnten Sendeplatz am Samstagabend mit sechs neuen Folgen und einer neuen Jury zurück.

Neue Jury vorgestellt: Diese Stars sind jetzt dabei Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall werden fortan Woche für Woche versuchen, die wahre Identität ihrer von Kopf bis Fuß maskierten Promi-Kolleginnen und -Kollegen zu enttarnen. Sie ersetzen Palina Rojinski und Rea Garvey. Mehr oder weniger wertvolle Hinweise liefern wie immer die kryptischen Indizien-Videos sowie die ungefilterte Gesangsstimme der auftretenden Stars. Damit es nicht zu einfach wird, wird die echte Stimme beim Sprechen künstlich verzerrt.

Wöchentlich neuer Rate-Gast: So läuft die Unterstützung Unterstützt wird das Rateteam, wie gehabt, von einem wöchentlich wechselnden prominenten Rate-Gast. In der Auftaktfolge ist das "Tatort"-Ermittler Edin Hasanovic. Unklar ist, welche Gestalten sich diesmal alles auf die "Masked Singer"-Bühne wagen: Mit der Kuh Muuhnika, dem Affen King, Rave-ioli und Quietsch wurden lediglich vier der insgesamt neun Masken im Vorfeld bekannt. In der vergangenen elften Staffel waren unter anderem ein Lauch (Moderatorin Madita van Hülsen), eine Lokomotive (Schauspielerin Mimi Fiedler) und ein Panda (Sängerin Loi gewann letztlich) dabei. Moderiert wird "The Masked Singer" auch in diesem Jahr von Matthias Opdenhövel.

