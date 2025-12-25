Home News TV-News

Joko Winterscheidt spricht über wilde Nacht mit Florian Silbereisen

Das Traumschiff

25.12.2025, 12.25 Uhr
von Alina Altendorf
In der Fernsehsendung „Duell um die Geld“ sprachen Collien Monica Fernandes und Joko Winterscheidt über Erlebnisse am „Traumschiff“-Set.
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
Wie viel Wahrheit steckt im Dreh vom "Traumschiff"? Joko Winterscheidt packt aus.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Lueders

Beim „Duell um die Geld“ bluffen Joko und Klaas regelmäßig um die Wette. Es gilt, Schätzfragen möglichst genau zu beantworten. Wer die Antwort nicht weiß, muss wie beim Poker bluffen. Gespielt wird um echtes Geld, das der Gewinner-Star für einen guten Zweck spendet.

Plausch in entspannter Runde

In der Folge vom 03. Dezember 2025 waren neben den ProSieben-Dauerbrennern Joko Winterscheidtund Klaas Heufer-Umlauf, Collien Ulmen-FernandesAxel Stein und Montez mit von der Partie. Während sie schätzten, checkten und erhöhten, unterhielten sie sich über Gott und die Welt. Dabei sprach Moderator Oliver Kalkofe Collien und Joko auch auf ihre „Traumschiff“-Karriere an.

Joko spielte bisher in zwei „Traumschiff“-Folgen den Bruder des Kapitäns Max Prager, Moritz Prager. Collien schlüpfte bereits für fünfzehn Folgen in die Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Begegnet sind sich bisher jedoch weder ihre Rollen noch die beiden in echt am Set.

Alles nur Fake beim „Traumschiff“?

Fürs „Traumschiff“ dürfen wohl nicht alle die schönsten Orte der Welt bereisen. Sehr zur Enttäuschung von Collien. „Ich habe zweimal ‚Traumschiff Namibia‘ gedreht. War ich jemals in Namibia? Nein! Ich war shoppen in Namibia und das haben wir in Bremerhaven gedreht!“, lässt die 44-Jährige die Bombe platzen.



Alkoholexzesse am Traumschiff-Set

Auch Joko gibt eine Anekdote vom Set zum Besten. „Also ich bin mir ziemlich sicher, als ich das erste Mal mit Florian Silbereisen auf dem „Traumschiff“ war, der Kater an seinem ersten Drehtag, der war echt!“. „Da hast du für gesorgt!“, vermutet der Moderator goldrichtig. „Wir waren irgendwo in Südamerika und ich weiß noch, dass wir bis morgens um 6:00 Uhr gesoffen haben. Und er hat gesagt: ‚Oh, ich muss um 9:00 Uhr drehen, ich sollte mal schlafen gehen.‘“

Auch Collien erinnert sich an einen Drehtag, an dem Florian erst um 7:00 Uhr ins Bett ging, weil er eigentlich ursprünglich um 17:00 Uhr hätte drehen müssen. Allerdings hat die Produktion die Bilder umgestellt und den Armen am Morgen aus dem Bett geklingelt. „Da musste er so einen Satz sagen. Irgendwas mit sehr vielen ths. Und das klappte nicht so richtig.“ „War eine gute Zeit, ganz liebe Grüße an Flo!“, beendet Joko den Exkurs in die „Traumschiff“-Vergangenheit.

