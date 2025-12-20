RTL startet die „Pumuckl Show“: Promi-Duell mit Tom Beck, Ilka Bessin und Ingo Zamperoni

Mit der Wiederbelebung vom Pumuckl gelang RTL vor zwei Jahren ein Coup: Bis zu 1,9 Millionen Menschen verfolgten die erste Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" bei der Erstausstrahlung an den Weihnachtsfeiertagen 2023. In den Zielgruppen der 14- bis 59-jährigen und 14- bis 49-jährigen Zuschauer lag der Marktanteil bei starken 17,2 beziehungsweise 18,5 Prozent.

Die Pumuckl Show Familienshow • 20.12.2025 • 20:15 Uhr

Es war also nur eine Frage der Zeit, bis der Sender das Angebot rund um den rothaarigen Kobold weiter ausbauen würde. Wenige Tage vor der Free-TV-Premiere der zweiten Serienstaffel (am Donnerstag, 25. Dezember, um 16.30 Uhr, und am Freitag, 26. Dezember, um 17.05 Uhr) ist nun "Die Pumuckl Show" zu sehen.

Promi-Duell für den guten Zweck: Diese Stars kämpfen um 50.000 Euro Tobias Krell, besser bekannt als "Checker Tobi" aus der gleichnamigen KiKA-Kinderwissenssendung, moderiert die Familienshow zur Primetime, die das klassische Quizformat mit typischen Pumuckl-Geschichten verbindet. In der ersten von zunächst zwei Ausgaben, die vorab bereits bei RTL+ gestreamt werden kann, kämpfen der "Tagesthemen"-Sprecher Ingo Zamperoni, die Komikerin Ilka Bessin und der Schauspieler Tom Beck in verschiedenen Spielen um 50.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl. Das Besondere: Der Pumuckl beobachtet das Geschehen aus der "Pumuckl-Überraschungsbox" heraus und greift mit dem typischen Schabernack immer wieder in den Verlauf der Sendung ein.

"Ich bin mit seinen Geschichten aufgewachsen, hab seine anarchischen Streiche im Fernsehen und im Kino gesehen und geliebt und bin jetzt großer Fan der 'Neuen Geschichten vom Pumuckl'", schwärmt Tobi Krell vorab: "Dass ich die Ehre habe, die allererste echte Pumuckl-Show zu moderieren – und damit auch meine erste Samstagabend-Show! – freut mich wirklich wahnsinnig."

Die zweite Ausgabe der "Pumuckl Show" zeigt RTL am Samstag, 27. Dezember, ebenfalls um 20.15 Uhr. Unter Moderation von Tobias Krell treten dann Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Jens Knossalla gegeneinander an.

Die Pumuckl Show – Sa. 20.12. – RTL: 20.15 Uhr

