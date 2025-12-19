Familienglück bei Alessia Herren: Liebe, Hochzeit - und ein zweites Kind!

Alessia Herren hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich: Im RTL-Dschungelcamp belegte sie im Februar den dritten Platz, bei "Deutschlands dümmster Promi" sicherte sie sich im Oktober sogar den Titel. Doch damit nicht genug: Wie die 23-Jährige nun auf Instagram verkündete, erwarten sie und ihr Mann Can Nitkewitz ihr zweites Kind.

"Surprise surprise", schreibt die Tochter des verstorbenen Schauspielers Willi Herren zu einem Video, das den Schatten ihres Mannes, ihrer Tochter und den Schatten der offensichtlich hochschwangeren Influencerin selbst zeigt. "Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst. Baby Nr. 2 loading", heißt es zudem unter dem Clip. RTL-Informationen zufolge soll die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin schon im siebten Monat schwanger sein.

"Dein Papa schaut von oben zu" Bereits seit 2019 sind Alessia Herren und Can Nitkewitz ein Paar. Zwei Monate nach der Hochzeit im Februar 2023 erblickte ihre Tochter Anisa-Amalia das Licht der Welt – knapp zwei Jahre nach dem plötzlichen Tod von Alessia Herrens berühmtem Vater. "Ich weiß wie stolz mein Papa auf uns ist. DU bist der allerbeste OPA!", schrieb die Kölnerin damals, als sie die Geburt ihrer Tochter in den sozialen Medien verkündete.

Auch die Verkündung der erneuten Schwangerschaft schien zahlreiche Fans an Willi Herren zu erinnern. "Dein Papa ist stolz auf dich", schrieb eine Nutzerin unter dem Beitrag. "Dein Papa schaut von oben zu und passt auf dich und seine Enkelkinder auf", ist sich eine weitere Kommentatorin sicher. Zur Schwangerschaft gratulieren unter anderem auch Herrens Reality-Kolleginnen Danni Büchner ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"), Anita Latifi ("Kampf der Realitystars") und Brenda Brinkman ("Temptation Island VIP"). Letztere findet: "Ihr seid so eine tolle Familie, ich bin so unendlich stolz auf dich. Du bist die beste Mama!"



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

