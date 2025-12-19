Home News Star-News

Familienglück bei Alessia Herren: Liebe, Hochzeit - und ein zweites Kind!

Promi-Nachwuchs

Familienglück bei Alessia Herren: Liebe, Hochzeit - und ein zweites Kind!

19.12.2025, 13.15 Uhr
von Franziska Wenzlick
Alessia Herren, bekannt aus dem RTL-Dschungelcamp, hat aufregende Neuigkeiten: Sie ist erneut schwanger. Auf Instagram verkündete sie die frohe Botschaft und zeigte ein Video mit ihrem Mann Can Nitkewitz und ihrer Tochter.
Alessia Herren
Reality-Star Alessia Herren erwartet ihr zweites Kind.  Fotoquelle: IMAGO / STAR-MEDIA

Alessia Herren hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich: Im RTL-Dschungelcamp belegte sie im Februar den dritten Platz, bei "Deutschlands dümmster Promi" sicherte sie sich im Oktober sogar den Titel. Doch damit nicht genug: Wie die 23-Jährige nun auf Instagram verkündete, erwarten sie und ihr Mann Can Nitkewitz ihr zweites Kind.

"Surprise surprise", schreibt die Tochter des verstorbenen Schauspielers Willi Herren zu einem Video, das den Schatten ihres Mannes, ihrer Tochter und den Schatten der offensichtlich hochschwangeren Influencerin selbst zeigt. "Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst. Baby Nr. 2 loading", heißt es zudem unter dem Clip. RTL-Informationen zufolge soll die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin schon im siebten Monat schwanger sein.

"Dein Papa schaut von oben zu"

Bereits seit 2019 sind Alessia Herren und Can Nitkewitz ein Paar. Zwei Monate nach der Hochzeit im Februar 2023 erblickte ihre Tochter Anisa-Amalia das Licht der Welt – knapp zwei Jahre nach dem plötzlichen Tod von Alessia Herrens berühmtem Vater. "Ich weiß wie stolz mein Papa auf uns ist. DU bist der allerbeste OPA!", schrieb die Kölnerin damals, als sie die Geburt ihrer Tochter in den sozialen Medien verkündete.

Derzeit beliebt:
>>"Er hat mich wirklich gebissen!": Macaulay Culkin trug Narbe aus "Kevin – Allein zu Haus" davon
>>Warum dieser EU-Kompromiss Putin in die Karten spielen könnte
>>"Let's Dance"-Star ließ sich Markenzeichen entfernen – und teilt "beängstigenden" Arzt-Befund
>>Bauer Friedrich: Privater Einblick ins Leben des Rekord-Landwirts

Auch die Verkündung der erneuten Schwangerschaft schien zahlreiche Fans an Willi Herren zu erinnern. "Dein Papa ist stolz auf dich", schrieb eine Nutzerin unter dem Beitrag. "Dein Papa schaut von oben zu und passt auf dich und seine Enkelkinder auf", ist sich eine weitere Kommentatorin sicher. Zur Schwangerschaft gratulieren unter anderem auch Herrens Reality-Kolleginnen Danni Büchner ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"), Anita Latifi ("Kampf der Realitystars") und Brenda Brinkman ("Temptation Island VIP"). Letztere findet: "Ihr seid so eine tolle Familie, ich bin so unendlich stolz auf dich. Du bist die beste Mama!"



Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp

Das könnte dich auch interessieren

Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
Ganz privat: So feiert Helene Fischer Weihnachten
Schlagerqueen
Helene Fischer lächelt stark.
Überraschende Ankündigung: Katja Burkard geht auf Comedy-Tour
Komikdebüt
Katja Burkard
"Let's Dance: Die große Weihnachtsshow": RTL bringt Special zurück
Sie ist wieder da
"Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"
"Sex and the City"-Star Kim Cattrall zeigt sich verliebt wie nie
Flitterwochen im Paradies
Kim Cattrall
Spoiler-Zoff bei „Temptation Island VIP“: RTL schießt öffentlich gegen Joyn
Was ist denn da los?
Temptation Island VIP
Nach Mordvorwurf gegen den eigenen Sohn: Kinder von Rob Reiner sprechen
Regisseur und Ehefrau getötet
Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner und Michele Reiner
Dieses Gala-Selfie von Simone & Sophia Thomalla spaltet das Netz
Spendengala
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
Leben ohne Strom? Julia erlebt während der Hofwoche bei Michael einen Schock
"Bauer sucht Frau"
Bauer Michael aus der 21. Staffel "Bauer sucht Frau".
Australiens Social-Media-Verbot für Kinder: Bill und Tom Kaulitz äußern sich
Was meinen sie?
Tom und Bill Kaulitz
Mozart vs. Salieri: Die berühmteste Rivalität der Musikgeschichte neu verfilmt
Ewiger Mythos
Amadeus
Filmkritik zu „Avatar: Fire and Ash“ – Hat James Cameron nichts mehr zu erzählen?
Dritter Teil der Erfolgsreihe
Eine Szene aus „Avatar: Fire and Ash“
Tanja Gisela Hewers Spagat zwischen ihrer Rolle und ihrer Persönlichkeit
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
Tom Cruise als "Digger" kaum wiederzuerkennen
Tom Cruise überrascht
Digger
Cedric aus "Der kleine Lord": Was macht Ricky Schroder heute?
Ricky Schroder heute
Ricky Schroder
Meiste Auftritte bei "Markus Lanz" und Co: Er ist der "Talkshowkönig" 2025
Talkshow-Szene 2025
Elmar Theveßen
Zu Fuß in den sicheren Tod: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"The Long Walk - Todesmarsch"
So sieht Kim Basinger heute aus
Rückzug aus Hollywood
Kim Basinger
Er spielt sich selbst: Kevin Spacey kehrt ins TV zurück
Spaceys TV-Comeback
Kevin Spacey
Nach Krebsdiagnose: So feiert Thomas Gottschalk dieses Jahr Weihnachten
Besinnliches Fest
Thomas Gottschalk lächelt.
Simone Thomalla blickt zurück: „Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“
Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Tragischer Einschnitt: Darum steigt Marco Girnth bei "Soko Leipzig" aus
Er spielt Jan Maybach
Marco Girnth
Zum 100. Geburtstag: Neue ARTE-Doku über Hildegard Knef im TV
"Hildegard Knef – So oder so ist das Leben"
Hildegard Knef - So oder so ist das Leben
"Der kleine Lord": Alle Infos zum Weihnachts-Klassiker in der ARD
Alle Jahre wieder
Der kleine Lord
"Toll! Der satirische Jahresrückblick": Alle Infos zur Rückschau mit Werner Doyé
Toll! Der satirische Jahresrückblick
Toll! Der satirische Jahresrückblick
Oscars ab 2029 auf YouTube: Das steckt hinter dem Mega-Deal
Große Veränderung
Oscar
Rosa von Praunheims Tod mit 83 Jahren: Abschied von einem Revolutionär der Liebe
Filmpionier und Regielegende
Rosa von Praunheim
Kinostarts der Woche: „Avatar: Fire and Ash“, „Lurker“, „Sorry, Baby“
Kino-Highlights
Avatar: Fire and Ash
Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Rockstar bei 007
Lenny Kravitz vor einer Fotowand
Skandalregisseur und warmherziger Erzähler: Zum Tod von Rosa von Praunheim
Ikone der Schwulenbewegung
Rosa von Praunheim