Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten

Eisige Temperaturen, heißer Glühwein und mit etwas Glück Schnee: So sieht für viele von uns das (perfekte) Weihnachtsfest aus. Doch einige Promis begehen das Fest der Liebe unter völlig anderen Umständen. Das ist auch bei Sophia Thomalla der Fall.

Bei Sophia Thomalla weihnachtet es am anderen Ende der Welt Das liegt vor allem daran, dass die Moderatorin und Schauspielerin Weihnachten nicht in Deutschland und nicht einmal in Europa verbringt. Stattdessen zieht es sie ans andere Ende der Welt – genauer: nach Australien. Frieren bei Winterkälte und Aufwärmen mit heißem Glühwein ist dabei wegen der gänzlich anderen klimatischen Bedingungen nicht angesagt. Die 36-Jährige wird Weihnachten nämlich wahrscheinlich bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen um die 20 Grad Celsius verbringen.

„Schuld“ ist der Beruf ihres Freundes Nun zieht es natürlich viele Prominente in warme und sonnenreiche Gefilde, wenn es in Deutschland kalt ist und die Sonne sich gar nicht oder nur kurz blicken lässt. Bei Sophia Thomalla sieht die Situation allerdings etwas anders aus. Verantwortlich für ihren Aufenthaltsort zu Weihnachten ist nämlich ihr Freund bzw. vielmehr dessen Beruf.

Seit August 2021 ist sie mit dem deutschen Tennisspieler Alexander „Sascha“ Zverev liiert. Der 28-Jährige bestreitet in Melbourne zu Jahresbeginn traditionell die Australian Open. Die 114. Auflage des traditionsreichen Grand-Slam-Turniers startet zwar eigentlich erst am 18. Januar 2026. Allerdings ist es üblich, dass ambitionierte Tennisprofis bereits Wochen vorher anreisen, um sich in Australien zu akklimatisieren und vor Ort zu trainieren. Da möchte Sophia natürlich bei ihrem Sascha sein und ihn unterstützen.

Weihnachten in Australien, das gefällt nicht allen Sommer, Sonne und Strand zu Weihnachten in Australien genießen: Das mag für einige wie ein Wunschtraum klingen. Mindestens eine Person ist über diese Lösung aber alles andere als glücklich, wie Sophia Thomalla jüngst bei einer Spendengala verriet: „Meine Mutter ist sehr traurig drüber.“

Denn die Schauspielerin Simone Thomalla muss so wohl wieder einmal ohne ihre Tochter das Fest der Liebe feiern. Schließlich sind die Australien-Aufenthalte um Weihnachten für Sophia Thomalla und Alexander Zverev längst zur Regel geworden und keine Ausnahme. Das hat auch Konsequenzen für die Art und Weise, wie Sophia das Weihnachtsfest begeht: „Ich habe Weihnachten irgendwie so über die letzten Jahre so ein bisschen schleifen lassen.“

Eine klassische Weihnachtstradition gibt es aber doch beim Paar Auch wenn Weihnachten bei der Moderatorin und dem Tennisprofi somit nicht unbedingt klassisch abläuft, spielt doch eine beliebte Tradition eine wichtige Rolle, wie Sophia Thomalla auf dem roten Teppich erklärte: „Wir schenken uns schon was zu Weihnachten.“ Was Sascha von ihr dieses Jahr bekommt, will seine Freundin jedoch aus naheliegenden Gründen im Interview nicht sagen: „Vielleicht sieht er es dann jetzt auch, wenn ich es sage.“

Immerhin erklärte die 36-Jährige, dass sie nur „was richtig Gutes“ verschenken würde, und fügte hinzu: „Es muss dann schon was sein, wo ich mich richtig freue, das zu verschenken.“ Was ist aber, wenn die Zeit oder eine Idee dafür fehlt? Dann verfolgt das Paar einen pragmatischen Ansatz: „Es ist auch kein Problem zu sagen: Wir lassen das jetzt mal aus dieses Jahr.“