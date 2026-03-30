Geniale Stars: Diese Promis haben einen hohen IQ

Ab einem IQ von 130 gilt man als hochbegabtes Genie: Diese Stars sind nicht nur berühmt, sondern auch erwiesenermaßen schlau.

Die Welt der Stars ist oberflächlich. Partys, Rote Teppiche, überall Bewunderung. Jede Menge Spaß, aber wenig Anregung für das Köpfchen. Deswegen sind auch viele Promis nicht die Hellsten. Soweit das Klischee. Das in diesen Fällen aber eben nicht stimmt: Diese Stars sind alle hochbegabt.

Höchst intelligente Oscar-Preisträgerinnen Ist Intelligenz erblich? Nicole Kidman wäre ein guter Beleg für eine solche These: Ihr Vater war Biochemiker und Psychologe, der nebenbei Bücher schrieb, ihre Mutter bildete Krankenschwestern aus und redigierte die Bücher ihres Gatten. Der IQ des Töchterchens, das die Schauspielerlaufbahn einschlug, wird von Mensa mit 132 beziffert.

Auf diesen Wert kommt auch Jodie Foster: Schon in ihrer Jugend war die spätere Oscar-Preisträgerin dank eines IQ von 132 eine Überfliegerin. Ihre französischsprachige Privatschule verließ sie als Jahrgangsbeste. Auch das Literatur-Studium in Yale schloss sie danach mit der Auszeichnung "magna cum laude" ab. 1997 verlieh die Universität ihr zudem die Ehrendoktorwürde.

Schlau und stimmgewaltig Natürlich kennt die Welt Shakira vor allem für den beweglichsten Bauchnabel des Musikgeschäfts. Doch Shakira hat einen IQ von 140 und spricht fließend Spanisch, Englisch und Portugiesisch sowie Französisch, Italienisch, Catalan und Arabisch. Damit auch andere davon profitieren, hat sie in ihrer Heimat Kolumbien zwei Schulen gegründet.

Madonna ist das nicht alternde "Material Girl", die ewige Queen of Pop und eine der wichtigsten Künstlerinnen aller Zeiten. An ihre Erfolge reicht (fast) niemand im Popbusiness heran, an ihre Genialität ebenfalls nicht: Die Sängerin besitzt einen IQ von 140.

Klüger als ihre Rollen erwarten lassen Mayim Bialiks Rolle in "The Big Bang Theory" war ihr auf den Leib geschrieben. Denn die Schauspielerin ist nicht nur in der TV-Serie ein Nerd, sondern auch im richtigen Leben. Bialik besitzt einen Doktor in Neurologie der UCLA. Zuvor lehnte sie Angebote der Elite-Unis Harvard und Yale ab – mit einem IQ von 150 kann man sich das auch leisten.

Nolan Gould hingegen muss für die Rolle, mit der er berühmt wurde, sein Licht ganz schön dimmen: Sein Luke Dunphy in der Erfolgsserie "Modern Family" ist nämlich nicht die hellste Leuchte. Ganz im Gegensatz zu ihm: Gould ist mit einem IQ von 150 hochbegabt.

Die Hollywood-Karriere von Ashton Kutcher startete mit der Rolle des etwas dumpfen Tölpels Michael Kelso in der Comedy "Die wilden Siebziger". Dabei ist er alles andere als das: Er wollte Biochemie studieren, gilt heute als smarter Investor und besitzt einen IQ von 160.

Auch Lisa Kudrow brachte es mit einem eher schlichteren Charakter zu Weltruhm, sie selbst ist es in Wirklichkeit nicht: In der Kult-Sitcom "Friends" spielte sie die schräge Phoebe. Im echten Leben besitzt sie einen IQ von 154. Sie machte ihren Abschluss in Biologie und forschte danach mit ihrem Vater, einem anerkannten Spezialisten, an der Lösung für Kopfschmerzen.

Überdurchschnittlich attraktiv und intelligent Seit längerer Zeit war Emma Watson nicht mehr auf der Leinwand zu sehen. Aber Schauspielerei war der schlauen Hermine-Darstellerin mit einem IQ von 138 nie genug. Also begann sie neben den "Harry Potter"-Filmen und ihrer Karriere als Model an der Brown-Universität in den Vereinigten Staaten zu studieren. 2014 machte sie ihren Abschluss in Anglistik – und die UN ernannte sie zur Botschafterin für Frauenrechte.

Natalie Portman hat ein ähnliches Credo: "Ich bin lieber schlau, als ein Filmstar", sagte Natalie Portman, als sie sich für ihr Studium eine Auszeit nahm. Die Schauspielerin besitzt einen IQ von 140, einen Abschluss in Psychologie der US-Elite-Universität Harvard und spricht fünf Sprachen fließend. Nebenbei veröffentlichte sie Artikel in Fachpublikationen.

Auch Kate Beckinsale hätte eine Karriere in der Wissenschaft anstreben können: Sie besitzt einen IQ von 152 und studierte französische und russische Literatur in Oxford, bevor sie sich ihrer Schauspielkarriere widmete.

Überdurchschnittlich attraktiv und intelligent ist auch Sharon Stone – und zudem Mitglied von Mensa. Wer in der Organisation aufgenommen werden will, muss einen IQ-Test absolvieren. Stones Ergebnis lag bei 154. Damit ist sie schlauer als 98 Prozent der Bevölkerung. Bereits mit 15 studierte sie an der Universität Edinboro, verließ sie aber, um Model zu werden.

Schlauer als Stephen Hawking? Auch der "Terminator" ist hochbegabt. Sicher, Arnold Schwarzenegger ist Filmstar, Ex-Gouverneur von Kalifornien und erfolgreicher Bodybuilder, doch für seine Intelligenz ist er weniger berühmt. Vielleicht hat er uns aber auch alle getäuscht, mit seinem breiten Akzent und den Haudrauf-Actionfilmen. Sicher ist nur: Mit einem IQ von 135 ist er einer der schlausten Schauspieler in Hollywood.

Dolph Lundgren ist ebenfalls eine "geniale" 80er-Actionlegende: Bevor er modelte und schauspielerte, besuchte der Kampfsportler mehrere Universitäten und machte einen Abschluss als Chemieingenieur. Unter anderem erhielt er ein Stipendium für das berühmte Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge. Sein IQ beträgt beachtliche 160 Punkte.

Auf denselben Wert kommt Quentin Tarantino: Der IQ des Regisseurs liegt angeblich bei 160. Damit liegt er gleichauf mit dem Physik-Genie Stephen Hawking. Kann man im Hinterkopf behalten, wenn man mal wieder "Pulp Fiction" oder "Kill Bill" anschaut.

In Sachen Intelligenz unter den Stars gibt es einen, mit dem sie sich alle messen müssen: James Woods. Der Schauspieler und zweifache Oscar-Gewinner besitzt einen sagenhaften IQ von 184. Er liegt damit im Bereich eines Genies. Trotzdem schmiss er die akademische Karriere und sein Politikstudium am MIT, um Schauspieler zu werden.

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