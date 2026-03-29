Herzkino mit Humor: "Baumgeflüster" mit Wigald Boning

Eigentlich wünscht sich Yascha (Linus Schütz) nichts sehnlicher, als endlich der großen Liebe zu begegnen. Der studierte Forstwirt arbeitet in einem Ministerium und kämpft sich durch eine Welt aus Catfishs und Männern, die schlicht nicht das suchen, wonach sich Yascha so innig sehnt. Die wahre Liebe, sie scheint unerreichbar, als gönne das Schicksal sie ihm einfach nicht. Seine Freunde Holger (Robert Stadlober) und dessen Partner Mirko (Jochen Schropp) beobachten diese Entwicklung mit wachsender Sorge. Sie fürchten, dass Yascha am Ende allein bleiben und verbittern könnte. In "Baumgeflüster" erzählt das ZDF-"Herzkino" (Sonntag, 29. März, 20.15 Uhr) eine schwule Liebesgeschichte, die ebenso turbulent sowie humorvoll ist – letzteres auch wegen eines Gastauftritts von "RTL Samstag Nacht"-Star Wigald Boning.

Eines Tages muss Yascha überraschend für den erkrankten Revierförster Werner einspringen. Damit nicht genug, seine Chefin Anke (Henriette Richter-Röhl) überträgt ihm zusätzlich eine heikle Aufgabe: Sie möchte den Privatwald in der Nähe unbedingt erwerben, um dort einen Nationalpark zu errichten. Die frühere Besitzerin, die einen Verkauf stets ausgeschlossen hatte, ist verstorben. Nun liegt die Entscheidung bei ihrem Erben Mats (Aaron Fries), den Yascha von der Sinnhaftigkeit dieses Geschäfts überzeugen soll.

Wigald Boning mit von der Partie Und wenn Funken tatsächlich aus dem Fernseher sprühen könnten, hier würde es passieren: Zwischen den beiden Männern liegt sofort eine spürbare Spannung in der Luft, als hätten sie sich genau in diesem Moment finden sollen. Doch es gibt ein Problem. Yascha verpasst die Gelegenheit, Mats zu gestehen, dass ausgerechnet er derjenige ist, der ihn zum Verkauf seines Waldes bewegen soll.

Als wäre diese Situation nicht schon kompliziert genug, tauchen plötzlich auch noch Holger, der nach einem heftigen Streit mit Mirko Zuflucht im Wald sucht, und Yaschas Mutter Pari (Inka Friedrich) in dem Forsthaus auf, in dem Yascha vorübergehend arbeitet. Zwischen aufkeimender Liebe, emotionalen Verwicklungen und romantischem Waldgeflüster verstrickt sich Yascha zunehmend in ein Geflecht voll von Halbwahrheiten. Er riskiert damit, ausgerechnet den Mann zu verlieren, nach dem er so lange gesucht hat.

"Baumgeflüster" erzählt jedoch nicht nur eine erfrischend leichte und zugleich amüsante Liebesgeschichte. Auch die Menschen, die Yascha während seiner Zeit im Wald trifft, schenken dem Film besondere und lustige Momente. Neben Sidonie von Krosigk ("Bibi Blocksberg"), Luise Kinseher und Hansi Kraus sorgt auch Wigald Boning als spiritueller Baumliebhaber für eine Begegnung, die noch lange im Gedächtnis bleibt.

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