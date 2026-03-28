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Das sind Babara Schönebergers prominente Gäste in der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“

Lachtränen garantiert

Das sind Babara Schönebergers prominente Gäste in der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“

28.03.2026, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
„Verstehen Sie Spaß?“ kehrt nach einem langen Winter zurück – wie gewohnt mit prominenten Gästen: In der ersten Ausgabe des Jahres empfängt Barbara Schöneberger unter anderem Moritz Bleibtreu, Eko Fresh, Oliver Kalkofe und Bestsellerautor Sebastian Fitzek.
Verstehen Sie Spaß?
In der aktuellen Ausgabe "Verstehen Sie Spaß?" empfängt Barbara Schöneberger wieder zahlreiche Promis - darunter Moritz Bleibtreu.  Fotoquelle: SWR/Patricia Neligan
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Zu Gast bei Barbara Schöneberger ist diesmal auch Bestsellerautor Sebastian Fitzek (rechts), der gemeinsam mit dem "Verstehen Sie Spaß?"-Team Satiriker Oliver Kalkofe aufs Korn nahm.  Fotoquelle: SWR/Patricia Neligan
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Barbara Schöneberger (links) empfängt in ihrer Samstagabendshow diesmal auch Comedienne Meltem Kaptan.  Fotoquelle: SWR/Patricia Neligan
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Rapper Eko Fresh performt auf der Showbühne zur Primetime.  Fotoquelle: SWR/Patricia Neligan
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Weniger Shows, dafür viele Promis (von links): Moritz Bleibtreu, Eko Fresh, Barbara Schöneberger, Sebastian Fitzek, Oliver Kalkofe, Meltem Kaptan und Larissa Marolt treffen bei "Verstehen Sie Spaß?" aufeinander.  Fotoquelle: SWR/Patricia Neligan
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Unterhaltung, fast wie früher: Eko Fresh (links) rappt, Barbara Schöneberger und Moritz Bleibtreu sind angetan.  Fotoquelle: SWR/Patricia Neligan

Im vergangenen Jahr fiel ein Klassiker der deutschen Fernsehunterhaltung zumindest teilweise dem Rotstift zum Opfer: Statt wie zuvor jährlich fünf Ausgaben „Verstehen Sie Spaß?“ gibt es aufgrund von Sparmaßnahmen nur noch drei Sendungen der legendären Samstagabendshow zu sehen – so auch in diesem Jahr. Die erste Ausgabe 2026 lässt sich Gastgeberin Barbara Schöneberger davon aber nicht verderben: Mit gewohnt viel Elan empfängt die 52-Jährige zur Primetime wieder zahlreiche prominente Gäste, die mit großem Aufwand vor versteckten Kameras hereingelegt wurden.

ARD
Verstehen Sie Spaß?
Unterhaltungsshow • 28.03.2026 • 20:15 Uhr

Wer ist in der ARD-Show zu Gast?

Zu Gast sind in der aktuellen Ausgabe unter anderem Schauspieler Moritz Bleibtreu, Satiriker Oliver Kalkofe, Bestsellerautor Sebastian Fitzek, Comedienne Meltem Kaptan, Rapper Eko Fresh und das österreichische Model Larissa Marolt. Wobei nicht jeder der Anwesenden auch veralbert wurde – ganz im Gegenteil, braucht es doch oft einen prominenten Lockvogel. So ließ sich diesmal der für seinen kritischen Blick aufs deutsche TV bekannte Kalkofe („Kalkofes Mattscheibe“, „Faking Bad“) von Erfolgsschriftsteller Fitzek („Der Nachbar“) hereinlegen, der mit dem „Verstehen Sie Spaß?“-Team unter einer Decke steckte.

„Verstehen Sie Spaß?“ ist Kult seit 1980

Auch wenn die 1980 erstmals ausgestrahlte Fernsehinstanz längst nicht mehr an die Quoten vergangener Zeiten anknüpfen kann: Mit Barbara Schöneberger, die „Verstehen Sie Spaß?“ seit 2022 moderiert, ist eine deutliche Verjüngung des altehrwürdigen Formats gelungen. Und welche Show kann schon von sich behaupten, regelmäßig zitiert zu werden, wenn Menschen sich verhöhnt fühlen? Zuletzt sogar prominent bei der privaten Konkurrenz der VOX-Show „Höhle der Löwen“, in der Judith Williams ungläubig fragte: „Ist das hier irgendwie ‚Verstehen Sie Spaß‘?“

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Verstehen Sie Spaß? – Sa. 28.03. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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