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Mehr Drama bei „Neuer Wind im Alten Land“: Alle Sendetermine 2026

Neue Folgen

Mehr Drama bei „Neuer Wind im Alten Land“: Alle Sendetermine 2026

27.03.2026, 12.15 Uhr
von Christian Hänsel
Drei neue Folgen, drei große Themen: „Neuer Wind im Alten Land“ kehrt im Frühjahr 2026 zurück und erzählt von Wolfskonflikten, Schönheitsdruck und digitaler Einsamkeit. Im Mittelpunkt steht erneut Beke, die nicht nur als Journalistin zwischen den Fronten steht, sondern auch privat vor schwierigen Entscheidungen.
Beke, Pauk und David liegen eng beieinander am Strand.
Beke (Felicitas Woll, M.) musste Tom loslassen. Paul (Steve Windolf, l.) und David (Martin Bretschneider, r.) wittern ihre Chance und sind für Beke da.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Drei Personen stehen vor einem Plakat mit der Aufschrift "Schütze den Wolf"
Laila (Elsa Krieger, l.) soll sich ihren Ängsten stellen und kommt mit ihrem Vater Paul (Steve Windolf, M.) zur Info-Veranstaltung der Jorker zum Streitthema "Der Wolf". Dort treffen sie auf Beke (Felicitas Woll, r.), die einen Artikel für die "Altländer Zeitung" schreibt.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Beke (Felicitas Woll) hockt mit einem Wolf am Strand.
Beke (Felicitas Woll) sichtet am Elbdeich einen Wolf, der die Jorker Bevölkerung in zwei Lager spaltet. Die einen würden ihn am liebsten sofort erschießen, die anderen verteidigen ihn.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Beke (Felicitas Woll) steht vor Plakat mit Aufschrift "Miss Altes Land".
Ein Buxtehuder Möbelhaus schreibt einen Wettbewerb aus: "Miss Altes Land" wird gesucht. Beke (Felicitas Woll) schnaubt verächtlich: Welche Frau nimmt schon an so einem dämlichen Wettbewerb teil?  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Eine ältere Frau sitzt im Rollstuhl und unterhält sich mit zwei neben ihr stehenden Frauen.
Beke (Felicitas Woll, M.) hat Antonia Maiwald (Barbara Schnitzler, l.) überzeugen können, Rosie (Anna König, r.) die Wahrheit zu sagen.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly

Wer die bisherigen Folgen kennt, weiß, dass „Neuer Wind im Alten Land“ nie bloß Heimatfernsehen war. Auch die neuen Episoden halten an diesem Anspruch fest. Die Geschichten sind näher an den Figuren, die Konflikte schärfer, die Tonlage spürbar ernster. Dabei bleibt die Serie zugänglich, weil sie ihre Themen konsequent aus dem Alltag heraus entwickelt.

Der Wolf (Sendetermin: 19.04.2026, 20:15 Uhr, ZDF)

Die erste Folge trägt den Titel „Der Wolf“ und setzt genau dort an, wo gesellschaftliche Debatten besonders schnell eskalieren. Ein Tier taucht auf, und plötzlich geht es um viel mehr als um Natur. Es geht um Existenz, Angst, Verantwortung. Die Rückkehr des Wolfs ins Alte Land spaltet die Bewohner. Landwirte fürchten um ihre Tiere, Naturschützer sehen ein lange verlorenes Gleichgewicht zurückkehren.

Die Stärke der Episode liegt darin, dass sie sich keiner Seite anbiedert. Bekes Mutter engagiert sich radikal für den Tierschutz, ihr Vater argumentiert aus der Perspektive der Landwirtschaft. Beide Positionen sind nachvollziehbar, beide haben Konsequenzen. Genau hier setzt Bekes Arbeit an. Sie versucht, die Grautöne sichtbar zu machen, ohne die Konflikte weichzuzeichnen.

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Als die Wölfin schließlich überfahren wird, kippt die Situation. Der konkrete Anlass verschwindet, aber die Spannungen bleiben bestehen. Bekes Artikel wird zum Versuch, die aufgeheizte Stimmung einzufangen und in etwas Konstruktives zu überführen. Es ist einer dieser Momente, in denen die Serie zeigt, was sie auszeichnet: Sie traut sich, Konflikte stehen zu lassen, statt sie aufzulösen.

Parallel dazu verdichten sich auch Bekes private Konflikte. David sucht wieder ihre Nähe, Paul ist präsent und gleichzeitig abwesend. Die Serie erzählt diese Dreiecksgeschichte zurückhaltend, ohne große Gesten. Gerade dadurch wirkt sie glaubwürdig.

Miss Altes Land (Sendetermin: 26.04.2026, 20:15 Uhr, ZDF)

Die zweite Folge, „Miss Altes Land“, beginnt fast wie ein Gegenentwurf. Ein Schönheitswettbewerb für Mütter in einem Möbelhaus, das klingt zunächst nach leichter Unterhaltung. Doch der Eindruck täuscht. Schnell wird klar, dass es um Selbstbilder geht, um Erwartungen und um die Frage, wie viel Anpassung man sich selbst zumutet.

Beke begegnet dem Wettbewerb zunächst mit Spott. Ihre Haltung verändert sich, als sie die Frauen kennenlernt, die teilnehmen. Da sind Hoffnungen, finanzielle Zwänge, aber auch der Wunsch, noch einmal gesehen zu werden. Die Serie nimmt diese Motive ernst, ohne sie zu verklären.

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Dass Beke schließlich selbst teilnimmt, ist konsequent. Sie will verstehen, worüber sie schreibt. Als sie bei der Generalprobe erkennt, worauf sie sich eingelassen hat, zieht sie die Konsequenz und steigt aus. Diese Entscheidung wirkt nicht wie ein dramaturgischer Kniff, sondern wie eine logische Folge ihrer Haltung.

Interessant ist, dass sie damit allein bleibt. Die anderen Frauen sehen dieselben Probleme, entscheiden sich aber anders. Die Serie wertet das nicht. Sie zeigt lediglich, wie unterschiedlich Menschen mit ähnlichen Situationen umgehen.

Auch in ihrem Privatleben sucht Beke nach Orientierung. Paul steht für Verlässlichkeit, Tom für Leichtigkeit. Die Begegnung mit dem jungen Basketballspieler bringt eine neue Dynamik in die Geschichte. Plötzlich ist da eine Unbeschwertheit, die Beke lange gefehlt hat. Die Frage, ob das trägt, bleibt bewusst offen.

Männer und Gedöns (Sendetermin: 03.05.2026, 20:15 Uhr, ZDF)

Die dritte Folge, „Männer & Gedöns“, führt die Serie in die digitale Gegenwart. Ausgangspunkt ist eine scheinbar harmlose Reportage über Kleinanzeigenportale. Doch schnell entwickelt sich daraus eine Geschichte über Einsamkeit und Täuschung.

Rosi, Mitte 40, hat über ein solches Portal nicht nur Dinge verkauft, sondern auch eine Beziehung aufgebaut. Zumindest glaubt sie das. Ihr Kontakt Toni sagt Treffen immer wieder ab. Beke beginnt zu recherchieren und stößt auf Ungereimtheiten.

Die Auflösung ist leise und gleichzeitig erschütternd. Nicht Toni schreibt mit Rosi, sondern eine ältere Patientin, die sich seiner Identität bedient. Es ist kein klassischer Betrug, sondern ein Versuch, der eigenen Einsamkeit zu entkommen. Genau das macht die Situation so ambivalent.

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Beke steht vor einer Entscheidung, die sich nicht eindeutig richtig oder falsch anfühlt. Soll sie Rosi die Wahrheit sagen und damit ihre Hoffnung zerstören? Oder lässt sie die Illusion bestehen, weil sie Halt gibt? Die Serie beantwortet diese Frage nicht eindeutig. Sie überlässt sie dem Publikum.

Währenddessen erlebt Beke selbst eine Phase der Leichtigkeit. Mit Tom verbringt sie einen Sommer, der sich fast schwerelos anfühlt. Paul und David reagieren darauf überraschend ähnlich. Aus Rivalen werden kurzfristig Verbündete. Auch das erzählt die Serie ohne Überzeichnung, eher beiläufig, aber präzise beobachtet.

Was diese drei Folgen verbindet, ist der Blick für Zwischentöne. „Neuer Wind im Alten Land“ interessiert sich nicht für einfache Lösungen. Die Serie zeigt Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, obwohl sie nicht alle Informationen haben. Menschen, die widersprüchlich handeln, weil ihre Lebensrealität widersprüchlich ist.

Dabei bleibt die journalistische Perspektive zentral. Bekes Arbeit erinnert daran, dass es möglich ist, differenziert zu berichten, auch wenn die Welt immer lauter wird. Ein Ansatz, der sich an grundlegenden Prinzipien orientiert, wie sie auch im Pressekodex formuliert sind: sorgfältige Abwägung, Vermeidung von Pauschalisierungen und das Bemühen, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen .

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Für die Fans der Serie dürfte genau das den Reiz der neuen Folgen ausmachen. Sie bekommen keine überzeichneten Dramen, sondern Geschichten, die nah an der Wirklichkeit bleiben. Geschichten, die nachwirken, weil sie Fragen stellen, statt Antworten vorzugeben.

„Neuer Wind im Alten Land“ ist damit mehr als nur eine Fortsetzung. Es ist eine Weiterentwicklung. Eine Serie, die sich etwas zutraut und ihrem Publikum ebenso. Genau das könnte ihr in diesem Frühjahr den nächsten großen Schritt bringen.

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