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Kritik zu „Der gute Bulle“: Kommissar kämpft trotz Krebs auf Arte weiter

„Heaven can wait“

Kritik zu „Der gute Bulle“: Kommissar kämpft trotz Krebs auf Arte weiter

27.03.2026, 06.15 Uhr
von Maximilian Haase
Kommissar Fredo Schulz, gespielt von Armin Rohde, erhält eine schockierende Krebsdiagnose. Doch anstatt aufzugeben, stürzt er sich in einen neuen Fall, der ihn in die düsteren Ecken Berlins führt. „Der gute Bulle – Heaven can wait“ thematisiert den Kampf eines Mannes, der nichts mehr zu verlieren hat.
Der gute Bulle - Heaven can wait
Fredo Schulz (Armin Rohde) ist krank - aber er lässt sich davon nicht unterkriegen.   Fotoquelle: ZDF/ARTE/Nik Konietzny
Der gute Bulle - Heaven can wait
Fredo Schulz (Armin Rohde, links) und sein Kollege Radu Lupescu (Sabin Tambrea) ermitteln gemeinsam in einem Mordfall im Clanmilieu.   Fotoquelle: ZDF/ARTE/Nik Konietzny
Der gute Bulle - Heaven can wait
Mona Berri (Sabrina Amali, links) muss etwas mit ihrer Mutter Djamila (Yasmina Djaballah) und ihrem Bruder Fady (Mo Issa) klären.   Fotoquelle: ZDF/ARTE/Nik Konietzny
Der gute Bulle - Heaven can wait
Der Kleinkriminelle Demba Diarra (Farba Dieng, links) war Zeuge eines Mordes, dafür wird er nun von Drogenboss Kassem Haddad (Nazmi Kirik) bedroht.   Fotoquelle: ZDF/ARTE/Nik Konietzny
Der gute Bulle - Heaven can wait
Kassem Haddad (Nazmi Kirik) wurde von der Polizei in seiner Werkstatt mit den Handschellen an ein Auto gekettet.   Fotoquelle: ZDF/ARTE/Nik Konietzny

Als Vorbild taugt „Der gute Bulle“ wahrlich nicht: Seit 2017 kämpft Armin Rohde in der gleichnamigen Krimireihe als Ex-Polizist nicht nur gegen Verbrecher, sondern auch gegen sein schweres Alkoholproblem. Mit einem dafür allerdings umso ausgeprägteren Sinn für Gerechtigkeit ermittelte Fredo Schulz in den vergangenen Jahren drei Filme lang mit unkonventionellen Methoden in Drogensümpfen und anderen zwielichtigen Milieus. Und obwohl – oder gerade weil – sich Schöpfer, Autor und Regisseur Lars Becker mit den neuen Folgen mehr Zeit ließ als im Genre üblich, stieß der charismatische Sonderermittler beim Publikum immer wieder auf Gegenliebe. Jeweils zwischen 5,3 und 6,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Filme im ZDF. Im vierten und bislang letzten Fall „Heaven can wait“ (2024), der nun bei ARTE wiederholt wird, rückt das Privatleben des außergewöhnlichen Kommissars abermals – und umso intensiver – in den Fokus.

ARTE
Der gute Bulle – Heaven can wait
Kriminalfilm • 27.03.2026 • 20:15 Uhr

Darum geht's in der Wiederholung auf ARTE

Ein Arztbesuch steht an. „Mein Blut ist sauber, ich bin clean. Keine Ahnung, was der Doktor jetzt noch will“, lässt der seit drei Jahren trockene Ex-Alkoholiker seine körperlich strapaziöse Laufbahn anfangs Revue passieren. Doch der Mediziner hat keine guten Nachrichten: Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium, lautet die schockierende Diagnose. Kaum mehr als drei Monate hat Schulz noch zu leben.

„Sind Sie Gott oder was?“, reagiert der geschundene Polizist auf die Nachricht seines nahenden Todes trotzig: „Zweimal war ich fast tot. An Krebs werde ich bestimmt nicht sterben“. Chemotherapie? Kommt gar nicht infrage. Wo die meisten nach derartigen Diagnosen wohl letzte Reisen planen und die knappe Zeit genießen würden, will Schulz einfach weitermachen wie bisher. Polizeiarbeit heißt seine Ablenkung: „Ich bin immer noch Bulle“. Einer, der nichts mehr zu verlieren hat.

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Ganovenjagd trotz Krebs

Es muss schließlich weitergehen, die Verbrecher machen für einen kranken Cop keine Pause. Schulz, der natürlich erst mal niemandem von seiner Diagnose erzählt, stürzt sich direkt in die Ermittlungen des neuen Falls: In einer grauen Hochhaussiedlung wird ein Sicherheitsmann ermordet aufgefunden. Das Opfer war in Begleitung von Samir Berri (Husam Chadat), dem etwas klischeehaft gezeichneten Eigentümer des Wohnblocks, der das Haus sanieren will und den vor allem migrantischen Bewohnerinnen und Bewohnern mit Räumung droht. Großstädtischer Mietenmarkt, Verdrängung, Gentrifizierung – brisante aktuelle Themen, die ebenso angesprochen werden, wie die Skepsis der Anwohner gegenüber der Staatsmacht: „Die Leute reden nicht gern, jedenfalls nicht mit der Polizei – höchstens Beamtenbeleidigung“, weiß Kollege Radu Lupescu (Sabin Tambrea).

Der Hauseigentümer ist für Schulz kein Unbekannter: Der Kommissar hatte ihn einst wegen Drogenhandels festgenommen und hegt nun den Verdacht, dass dessen Immobiliengeschäfte lediglich zur Geldwäsche dienen. Alle Indizien deuten auf einen Krieg im Clanmilieu hin. Als plötzlich auch Berri ermordet wird, eskaliert die Lage: Was weiß sein Geschäftspartner Kassem Haddad (Nazmi Kirik)? Mit dem kleinkriminellen Dealer Demba Diarra (Farba Dieng) gerät ein Zeuge der Tat ins Visier der Clans – und muss fliehen. Und dann wäre da mit Mona Berri (Sabrina Amali) auch noch die Tochter des toten Clanchefs, die den Mord an ihrem Vater ebenfalls beobachtete ...

Entgegen der Anweisung seines Chefs (Johann von Bülow), sich eine Auszeit zu nehmen („Es muss ohne dich gehen“), und trotz seiner körperlichen Beschwerden ermittelt Schulz mittendrin – was ihn nicht nur beruflich, sondern auch persönlich in große Gefahr bringt. Schulz, vollgepumpt mit starken Schmerzmitteln, gibt lieber eine seiner Weisheiten aus dem Off zum Besten: „Als Bulle hast du nie Pause, nie Feierabend – das haben Bullen und Gangster definitiv gemeinsam.“

„Der gute Bulle“ sehenswert?

Klar, dass der eigentliche Fall angesichts der todbringenden Krankheit in den Hintergrund rückt – zumindest für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die in „Heaven can wait“ ein noch trost- und hoffnungsloseres Noir-Berlin erleben als es die Reihe ohnehin schon prägt. Dazu passt auch, dass Schulz – von Armin Rohde in dieser Episode wohl am eindringlichsten gespielt – in seiner Berliner Eckkneipe wieder einen Drink nach dem anderen kippt und dazu "Lazy Sunday Afternoon" zum Besten gibt. Rückfall nach drei Jahren Trockenheit, Absturz, alles egal.

„Ein Bulle ist für die Leute ein Mülleimer“, sagt Schulz an einer Stelle. Ob es Hoffnung gibt? „Wie würde ich aussehen ohne Haare?“, fragt der Bulle die Barfrau, die ihn aus dem Suff rettet und zur Chemo überredet. „Gut würdest du aussehen ohne Haare“, antwortet sie. „Du hast immer für andere gekämpft. Jetzt kämpfst du für dich.“

Wird Armin Rohde alias „Der gute Bulle“ überleben?

Nach der Erstausstrahlung bei ARTE lockte „Der gute Bulle – Heaven can wait“ im November 2024 bei der Ausstrahlung im ZDF 4,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Erstmals rutschte die Reihe damit unter die Fünf-Millionen-Marke. Ob und wie die Geschichte des schwer erkrankten Kommissars weitergeht, steht indes noch nicht fest. Wie erzählt Lars Becker seine Figur weiter? Armin Rohde selbst wäre der auf den Leib geschneiderte „Gute Bulle“ so jedenfalls nicht in den Sinn gekommen, wie der 70-Jährige im aktuellen Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet: „Ich finde es auch viel spannender zu erfahren, was anderen Leuten zu mir einfällt, als was mir selber zu mir einfällt.“

Der gute Bulle – Heaven can wait – Fr. 27.03. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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